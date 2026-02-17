Google I/O 2026 ya tiene fecha: esto es todo lo que podríamos ver en el gran evento de Google

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El calendario tecnológico de 2026 ya empieza a tomar forma. Sundar Pichai ha confirmado oficialmente que Google I/O 2026 se celebrará los días 19 y 20 de mayo. El anuncio, realizado a través de su cuenta en X, despeja cualquier duda sobre la cita anual más importante de Google, un evento que tradicionalmente marca el rumbo de la compañía en materia de software, inteligencia artificial y plataformas.

Google I/O se ha consolidado como el escaparate principal para conocer las novedades estratégicas de Google. Aunque el contenido final siempre se mantiene en secreto hasta las semanas previas, el historial del evento permite anticipar con bastante precisión el tipo de anuncios que veremos.

Un evento previsiblemente centrado en software

Siguiendo la tendencia observada en ediciones recientes, todo apunta a que Google I/O 2026 volverá a estar dominado por el software. Google lleva años utilizando este escenario para presentar nuevas funciones, rediseños y mejoras profundas en sus ecosistemas más importantes.

Entre los protagonistas habituales destacan:

Android, que suele recibir actualizaciones clave tanto a nivel de interfaz como de capacidades internas.

Chrome, cuyo desarrollo continúa siendo estratégico en la era de las aplicaciones web y los entornos híbridos.

Búsqueda, pieza central del negocio de Google y cada vez más integrada con tecnologías de IA.

Además, es muy probable que Google amplíe información sobre su iniciativa Android for Desktop, un proyecto que ha ido ganando relevancia en el discurso de la compañía y que refleja la convergencia progresiva entre experiencias móviles y de escritorio.

See you all at Google I/O starting May 19th! https://t.co/KgNKbb3nMu pic.twitter.com/OD6x3IYtTi — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 17, 2026

Gemini apunta a ser el gran foco del evento

Si hay una tecnología que claramente se perfila como eje central de Google I/O 2026, esa es Gemini. La apuesta de Google por la inteligencia artificial generativa sigue siendo prioritaria, y varios indicios refuerzan esta expectativa.

Por un lado, Gemini ocupa un lugar destacado en la web oficial del evento, que ya se encuentra activa. Por otro, la animación que acompaña al anuncio de Pichai también sitúa a Gemini como elemento visual principal. Este tipo de decisiones de diseño rara vez son casuales en la estrategia comunicativa de Google.

Gemini representa mucho más que un modelo de IA. Es la base de una transformación profunda que afecta a productos como Search, Workspace, Android y múltiples servicios en la nube. Por tanto, cabe esperar anuncios relacionados con:

Mejoras en capacidades multimodales, integración más profunda en Android, nuevas APIs para desarrolladores y, posiblemente, avances en experiencias conversacionales más avanzadas.

¿Habrá nuevo hardware en Google I/O 2026?

Uno de los puntos que genera más debate en cada edición del evento es la presencia de hardware. Sin embargo, la estrategia de Google en este ámbito es bastante clara.

Los dispositivos Pixel de gama principal suelen reservarse para eventos celebrados en la segunda mitad del año. Esto reduce considerablemente la probabilidad de ver smartphones Pixel totalmente nuevos durante Google I/O.

No obstante, eso no significa que el hardware quede completamente excluido. En 2025, Google adelantó ciertos desarrollos de IA aplicada al hogar, y en eventos posteriores se han mostrado avances conceptuales o prototipos. En este contexto, no sería extraño que Google aprovechara Google I/O 2026 para:

Mostrar avances en dispositivos impulsados por Gemini, presentar nuevas categorías experimentales o reforzar su visión de IA ambiental.

Una web oficial con pocos detalles… por ahora

Como es habitual en esta fase temprana, la web de Google I/O 2026 ofrece información limitada. Más allá de confirmar las fechas, Google mantiene el contenido bajo un estricto embargo comunicativo.

Lo que sí está disponible es el registro para asistentes. Este proceso resulta relevante especialmente para desarrolladores, medios y profesionales del sector que planean seguir el evento de forma oficial.

La falta de detalles no debe interpretarse como ausencia de contenido. Históricamente, Google revela la agenda, sesiones y keynotes a medida que se acerca la fecha del evento.

Qué podemos esperar de Google I/O 2026

A falta de confirmaciones oficiales, el contexto actual de Google permite esbozar una previsión razonable. La edición de 2026 probablemente girará en torno a tres grandes pilares:

La evolución de Gemini como núcleo de la estrategia de IA, nuevas capacidades en Android y la expansión de experiencias multiplataforma impulsadas por Chrome y tecnologías web.

Google I/O no solo sirve para presentar productos. Es también una declaración de intenciones sobre hacia dónde se dirige el ecosistema digital en su conjunto.