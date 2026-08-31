Google Maps cambia el nombre del lago Ontario por «Lake America» en tiempo récord

Google Maps ha comenzado a mostrar el lago Ontario con un nuevo nombre para los usuarios de Estados Unidos: «Lake America» o «Lago América». La modificación llega pocos días después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar la denominación utilizada oficialmente por la administración estadounidense.

Lo más llamativo no es solamente el cambio, sino la velocidad con la que Google lo ha trasladado a su servicio. La nueva denominación apareció en Google Maps mientras algunas capas cartográficas del propio Gobierno estadounidense continuaban mostrando el nombre tradicional de lago Ontario.

Sin embargo, Google no enseñará el mismo texto en todos los países. Los estadounidenses verán «Lake America», los canadienses conservarán «Lake Ontario» y el resto del mundo podrá consultar ambas denominaciones, una solución similar a la aplicada anteriormente con el golfo de México.

Donald Trump ordena cambiar el nombre del lago Ontario

El origen de esta peculiar situación se encuentra en una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 27 de agosto de 2026. El documento establece que, dentro de las referencias oficiales del Gobierno de Estados Unidos, el lago Ontario debe pasar a llamarse «Lake America».

La orden encarga al secretario del Interior y al organismo estadounidense encargado de los nombres geográficos que adopten las medidas necesarias para implantar la nueva denominación. También solicita que se actualice el Geographic Names Information System, conocido por sus siglas GNIS, y que las agencias federales sustituyan las referencias al nombre anterior.

La Casa Blanca justifica la decisión apelando a la importancia histórica, comercial y estratégica del lago para Estados Unidos. El texto menciona su papel en el transporte de mercancías, la defensa, la producción energética y el suministro de agua a las comunidades situadas en sus proximidades.

El cambio, no obstante, solo determina cómo denominarán al lago el Gobierno y las instituciones federales estadounidenses. No obliga a Canadá ni al resto de países a abandonar un nombre reconocido internacionalmente y utilizado desde hace siglos.

El lago se encuentra precisamente entre Estados Unidos y Canadá, con el estado de Nueva York en sus costas meridional y oriental y la provincia canadiense de Ontario al norte, oeste y suroeste. Esta naturaleza compartida explica por qué el nombre que aparece en un mapa puede depender del país desde el que se consulte.

Google Maps se adelantó a los mapas oficiales

Google comenzó a desplegar la modificación durante el fin de semana posterior a la firma de la orden. Algunos usuarios estadounidenses comprobaron que el nombre tradicional había desaparecido de Google Maps y que en su lugar aparecía directamente la etiqueta «Lake America».

La compañía explica que utiliza el GNIS como fuente oficial para los nombres geográficos dentro de Estados Unidos. Cuando este sistema registra una nueva denominación, Google acostumbra a trasladarla a sus mapas para que coincida con la nomenclatura reconocida por las autoridades del país.

En este caso se produjo una situación bastante curiosa. Aunque la ficha del GNIS ya reconocía la modificación, la capa cartográfica disponible en el sitio web gestionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos todavía mostraba el nombre «Lake Ontario» y advertía de que la actualización visual estaba pendiente.

Por tanto, Google Maps consiguió estrenar el nuevo nombre antes que algunos de los mapas oficiales del Gobierno que habían servido como referencia para justificar el cambio. Para la mayoría de los ciudadanos, además, la modificación de Google será mucho más visible que la de una base de datos especializada.

Pocas personas consultan directamente el GNIS para localizar un lago, una montaña o una ciudad. Google Maps, en cambio, es utilizado diariamente por millones de usuarios, lo que convierte a la plataforma en uno de los principales escaparates de cualquier cambio en la nomenclatura geográfica.

El nombre dependerá del país desde el que abras Google Maps

El cambio no será idéntico para todo el mundo. Google ha confirmado que los usuarios situados en Estados Unidos verán únicamente «Lake America», reflejando de esta manera la nueva denominación adoptada por la administración estadounidense.

Quienes consulten Google Maps desde Canadá continuarán viendo «Lake Ontario». El Gobierno canadiense no ha cambiado el nombre del lago y, además, Ontario es la denominación de la provincia canadiense que comparte buena parte de sus costas.

En España y en los demás países situados fuera de Estados Unidos y Canadá aparecerán las dos denominaciones. El nombre internacionalmente reconocido, «Lake Ontario», tendrá prioridad, mientras que «Lake America» se mostrará como denominación alternativa entre paréntesis.

Esta política permite que Google refleje las discrepancias existentes entre diferentes territorios sin imponer una única versión a todos sus usuarios. Un mismo accidente geográfico puede aparecer así con etiquetas distintas dependiendo de la ubicación desde la que se utilice Maps.

Conviene aclarar también una curiosidad histórica: no fue la provincia canadiense la que dio nombre al lago. La denominación Ontario ya se utilizaba para referirse a estas aguas mucho antes de la creación de la provincia, que fue la que heredó posteriormente el nombre.

El precedente del golfo de México y el monte Denali

Google ya se enfrentó a una situación muy parecida en 2025. Tras otra orden ejecutiva de Donald Trump, la compañía anunció que Google Maps cambiaría el nombre del golfo de México por «Gulf of America» para los usuarios estadounidenses.

En aquella ocasión, las personas ubicadas en Estados Unidos comenzaron a ver «Gulf of America», mientras que los usuarios mexicanos mantuvieron «Golfo de México». En el resto del mundo, Google optó por mostrar las dos denominaciones para dejar constancia de la diferencia entre ambos países.

La misma orden recuperó el nombre «Mount McKinley» para la montaña conocida oficialmente durante los años anteriores como Denali. Como la montaña se encuentra íntegramente dentro del territorio estadounidense, el cambio resultó más sencillo de aplicar que en una masa de agua compartida por varios países.

Apple Maps también terminó adoptando el cambio del golfo de México después de que lo hiciera Google. Sin embargo, en el momento de comenzar el despliegue de «Lake America», el servicio cartográfico de Apple todavía continuaba mostrando el nombre tradicional del lago Ontario.

La gran diferencia está en la rapidez. Los cambios anteriores tardaron varias semanas en llegar a Google Maps, mientras que la denominación «Lake America» comenzó a desplegarse apenas dos días después de la firma de la nueva orden ejecutiva.

Los mapas digitales también reflejan decisiones políticas

Aunque pueda parecer que los mapas se limitan a representar una realidad objetiva, los nombres geográficos siempre han estado vinculados a la historia, la cultura y la política. Una frontera puede ser indiscutible para un país y estar cuestionada por otro, del mismo modo que un lugar puede tener varias denominaciones oficiales.

Google procura resolver estos conflictos utilizando fuentes reconocidas en cada territorio. Cuando existen discrepancias, la empresa muestra el nombre local a los usuarios de ese país y combina varias denominaciones para quienes consultan el mapa desde otras regiones.

Esta estrategia evita que la compañía tenga que actuar como árbitro internacional, pero también provoca que las decisiones de un Gobierno lleguen rápidamente a una plataforma utilizada en todo el planeta. Una orden ejecutiva nacional puede modificar en cuestión de días lo que millones de personas leen en sus teléfonos.

El caso del lago Ontario demuestra además que las plataformas privadas pueden ejecutar un cambio con mayor rapidez que las propias instituciones públicas. Google necesitó muy poco tiempo para modificar una etiqueta que las capas cartográficas gubernamentales todavía no habían actualizado por completo.

La decisión también puede animar a futuras administraciones a promover nuevos cambios simbólicos. Si servicios con la influencia de Google Maps adoptan rápidamente cualquier denominación registrada en las bases oficiales, modificar un nombre administrativo puede tener un impacto público casi inmediato.

El lago Ontario no cambia fuera de Estados Unidos

A pesar del impacto del anuncio, el cambio no supone que el lago Ontario haya perdido universalmente su nombre. Canadá seguirá utilizando la denominación histórica y esta continuará siendo la principal referencia para buena parte de la comunidad internacional.

Tampoco se modifica la soberanía sobre sus aguas, las fronteras o los acuerdos existentes entre Estados Unidos y Canadá. La orden afecta a la terminología empleada por el Gobierno estadounidense, no a la distribución territorial del lago.

En España, Google Maps mostrará previsiblemente «Lake Ontario (Lake America)» o una adaptación equivalente según el idioma configurado en el dispositivo. Los usuarios pueden encontrarse con pequeñas variaciones durante el despliegue, ya que estos cambios no siempre aparecen simultáneamente en todas las aplicaciones y versiones web.

La diferencia entre Google Maps y Apple Maps también podría ser temporal. Apple terminó adoptando la denominación estadounidense para el golfo de México, por lo que no sería sorprendente que actualizase próximamente sus mapas siguiendo un criterio regional parecido.