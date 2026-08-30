Ring mejora sus cámaras con alertas inteligentes y un nuevo cifrado

Ring está incorporando en España una nueva generación de funciones destinadas a que sus cámaras y videotimbres expliquen mejor qué está sucediendo. Las alertas podrán incluir descripciones del movimiento detectado y agrupar varios avisos relacionados con una misma actividad, reduciendo la necesidad de abrir continuamente la aplicación.

La compañía también ha anunciado TAKE —Throw Away the Key Encryption o encriptado con clave desechable—, un nuevo sistema de protección para los vídeos almacenados. Su funcionamiento se basa en claves únicas y rotativas que Ring elimina después de procesar las funciones inteligentes habilitadas por el usuario.

No todas las novedades seguirán exactamente el mismo calendario. Las nuevas funciones de alertas comienzan a desplegarse desde ahora en España, mientras que el cifrado TAKE se implementará progresivamente a partir de septiembre y terminará convirtiéndose en la opción predeterminada para los clientes de Ring en todo el mundo.

Ring quiere solucionar el problema del exceso de alertas

Las cámaras de seguridad conectadas son útiles mientras sus avisos resultan relevantes. Cuando cualquier sombra, animal, vehículo o movimiento de vegetación genera una notificación, es fácil que el usuario termine ignorando incluso las alertas importantes.

Reducir este ruido se ha convertido en uno de los grandes objetivos de los fabricantes. En nuestro análisis de la Ring Spotlight Cam Pro de segunda generación ya destacamos que una cámara pierde buena parte de su utilidad cuando produce demasiados falsos avisos.

Las nuevas funciones de Ring intentan mejorar la situación en dos frentes. Por un lado, aportan una explicación más clara de lo que ha detectado la cámara; por otro, evitan enviar varias notificaciones cuando todas forman parte de una única actividad.

La intención es que el usuario pueda distinguir rápidamente entre un acontecimiento cotidiano y otro que exige atención. En lugar de limitarse a informar de que se ha producido movimiento, Ring trata de convertir cada notificación en un pequeño resumen de lo ocurrido.

Descripción de los vídeos añade contexto a las notificaciones

La primera novedad recibe el nombre de Descripción de los vídeos. Cuando una cámara detecta movimiento, la alerta puede incorporar información sobre la escena para que el usuario comprenda el motivo del aviso sin tener que abrir la aplicación de Ring.

Esta explicación resulta más útil que una notificación genérica de movimiento. No es lo mismo saber que alguien se está aproximando a la puerta que recibir un aviso que obliga a reproducir el vídeo para descubrir que solo ha pasado un animal.

El sistema está pensado para ahorrar tiempo, especialmente cuando el propietario se encuentra fuera de casa o no puede consultar el teléfono con calma. Una descripción suficientemente clara permite decidir si conviene entrar en la vista en directo, hablar por la cámara o simplemente descartar la alerta.

Ring ya había mejorado sus notificaciones mediante vistas previas de vídeo, como explicamos al hablar de la grabación continua y las alertas con clips de vídeo. La nueva descripción añade una capa adicional, orientada a comprender el evento mediante texto y no solo a visualizar unas imágenes.

Alerta única de eventos agrupa movimientos relacionados

La segunda función, denominada Alerta única de eventos, reconoce movimientos similares registrados durante un periodo breve. En lugar de tratar cada detección como un acontecimiento independiente, el sistema determina si los avisos pertenecen probablemente a una misma actividad.

Ring pone como ejemplo a una persona cortando el césped. Aunque entre y salga varias veces del campo de visión de la cámara, el usuario no debería recibir una notificación nueva con cada pasada, sino un único aviso combinado que represente toda la actividad.

Esta agrupación puede resultar igualmente práctica cuando alguien descarga bolsas de un coche, juega con sus hijos frente a la vivienda o realiza trabajos de mantenimiento. La cámara seguirá detectando el movimiento, pero la aplicación intentará evitar una sucesión innecesaria de alertas prácticamente idénticas.

El reto estará en mantener un buen equilibrio. Si el sistema agrupa demasiados movimientos, podría ocultar acontecimientos diferentes que ocurran con pocos segundos de separación; si es demasiado conservador, continuará generando numerosos avisos. La utilidad real dependerá de la precisión con la que Ring determine cuándo empieza y termina cada evento.

TAKE cambia la forma de proteger los vídeos de Ring

Junto a las mejoras de las alertas, Ring ha presentado TAKE, siglas de Throw Away the Key Encryption. La traducción empleada por la compañía es encriptado con clave desechable, ya que Ring elimina su copia de la clave después de utilizarla para las funciones inteligentes autorizadas.

Los vídeos de Ring ya se cifraban durante su transmisión hacia la nube y mientras permanecían almacenados. TAKE añade claves únicas y rotativas, evitando que todos los vídeos o periodos de grabación dependan de una credencial permanente.

Una copia de esas claves se conserva inicialmente dentro de un enclave seguro en la nube. Ring explica que este entorno funciona como una cámara acorazada y que solamente permite acceder a las claves bajo condiciones estrictas y limitadas.

El acceso temporal se emplea para procesar las funciones que el usuario haya activado, como las alertas inteligentes. Una vez finalizado ese procesamiento, Ring descarta su copia y las claves permanecen únicamente en los dispositivos autorizados del propietario y de sus usuarios de confianza.

Las claves se conservan en los dispositivos autorizados

Cuando TAKE haya procesado las funciones inteligentes, las claves necesarias para acceder al vídeo permanecerán en los teléfonos, tablets y ordenadores inscritos. El propietario seguirá pudiendo reproducir, administrar y compartir sus grabaciones desde estos dispositivos.

También será posible conceder acceso a usuarios compartidos de confianza. La comparación más sencilla es la de una llave física: el propietario conserva la llave principal y decide qué familiares o personas de confianza reciben una copia para acceder a las grabaciones.

La diferencia respecto al cifrado tradicional en la nube está en que Ring no pretende conservar indefinidamente una copia operativa de las claves. Después de completar el procesamiento permitido, la empresa elimina su acceso y deja el control en los dispositivos registrados.

Este anuncio resulta especialmente relevante debido a la sensibilidad de las imágenes captadas dentro y alrededor de una vivienda.

TAKE no es exactamente cifrado de extremo a extremo

Aunque TAKE se inspira en los principios del cifrado de extremo a extremo, ambos sistemas no son idénticos. Con TAKE, Ring puede acceder temporalmente a las claves dentro del enclave protegido para ejecutar las funciones inteligentes activadas por el usuario.

El cifrado de extremo a extremo opcional ofrece un nivel de aislamiento superior. En ese modo, solamente los dispositivos registrados disponen de las claves y Ring no puede acceder a ellas para procesar funciones en la nube.

Ese mayor aislamiento implica algunas renuncias. Según la compañía, determinadas funciones basadas en la nube y algunas opciones para usuarios compartidos no están disponibles cuando se activa el cifrado de extremo a extremo, aunque continúan funcionando la vista en directo, la reproducción y el intercambio de vídeos.

TAKE intenta ocupar un espacio intermedio: mantener la experiencia completa de Ring y sus funciones inteligentes, pero eliminar posteriormente el acceso de la empresa a las claves. El cifrado de extremo a extremo seguirá disponible para quienes prefieran maximizar el aislamiento, aunque pierdan algunas prestaciones.

El usuario podrá elegir el nivel de cifrado

Ring permitirá gestionar la configuración de cifrado desde su aplicación. La elección se realizará por dispositivo, de modo que el propietario podrá utilizar TAKE en unas cámaras y activar el cifrado de extremo a extremo en otras.

Esta flexibilidad puede resultar útil en hogares con diferentes niveles de sensibilidad. Una cámara exterior podría mantener todas las funciones inteligentes, mientras que una cámara situada dentro de la vivienda podría configurarse con el cifrado más restrictivo.

Ring ya ofrece otras herramientas relacionadas con la privacidad, como la verificación en dos pasos y las zonas que impiden grabar determinadas partes de la imagen. Estas opciones están presentes en productos como la Ring Outdoor Camera Plus.

La nueva arquitectura no elimina la necesidad de proteger adecuadamente la cuenta. Conviene seguir utilizando una contraseña exclusiva, mantener activos los métodos de verificación y revisar periódicamente qué usuarios y dispositivos tienen acceso a las cámaras.

Las funciones inteligentes y la privacidad deben convivir

Las tres novedades están estrechamente relacionadas. Las descripciones y la agrupación de eventos requieren analizar lo que ocurre en las grabaciones, mientras que TAKE intenta limitar durante cuánto tiempo Ring conserva las claves utilizadas para ese procesamiento.

Este equilibrio es uno de los principales desafíos de las cámaras domésticas modernas. Cuanto mayor es la capacidad del sistema para reconocer personas, mascotas, paquetes o actividades, más información debe procesar para proporcionar resultados relevantes.

Ring ya ofrece funciones como Rostros reconocidos, que permite asociar nombres a personas conocidas y mostrarlos en las alertas y el historial. Como explicamos al analizar esta tecnología de reconocimiento, sus ventajas prácticas deben valorarse junto a las implicaciones de tratar datos especialmente sensibles.

TAKE supone un intento de conservar estas capacidades sin mantener permanentemente las claves en manos del proveedor. No evita el procesamiento temporal autorizado, pero reduce la ventana durante la que Ring puede acceder técnicamente a la información necesaria.

Disponibilidad de las nuevas funciones de Ring en España

Descripción de los vídeos y Alerta única de eventos comienzan a estar disponibles para los usuarios españoles desde ahora. Como suele ocurrir con este tipo de despliegues, es posible que no aparezcan simultáneamente en todas las cuentas y dispositivos.

Ring no ha especificado en la información facilitada todos los modelos compatibles ni si cada función requiere un determinado plan de suscripción. Los usuarios deberán comprobar su disponibilidad desde la aplicación y mantener actualizado el software de sus cámaras y videotimbres.

El despliegue de TAKE comenzará por fases durante septiembre. Cuando el proceso haya terminado, el encriptado con clave desechable se convertirá en la configuración predeterminada para los clientes de Ring en todo el mundo.

En conjunto, las novedades buscan que las cámaras avisen menos, expliquen mejor lo ocurrido y protejan las grabaciones mediante un sistema más restrictivo. El resultado dependerá de la precisión de las descripciones y la agrupación, pero la dirección parece acertada: una cámara de seguridad debe aportar información útil sin saturar al usuario ni obligarlo a renunciar al control de sus vídeos.