Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set: 35.000 Pa y fregado de nueva generación

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Roborock amplía su catálogo en España con el nuevo Qrevo Edge 2 Flow Set, un robot aspirador de gama alta que combina 35.000 Pa de succión, fregado mediante rodillo y un diseño de solo 8,98 cm de altura. El objetivo es ofrecer una limpieza potente sin renunciar a la capacidad de entrar bajo muebles bajos.

El nuevo modelo también incorpora soluciones para evitar los enredos de pelo, proteger las alfombras y reducir el mantenimiento cotidiano. Su base lava el rodillo con agua caliente, lo seca automáticamente y puede acumular el polvo durante un máximo de 65 días.

La propuesta se completa con navegación LiDAR retráctil, reconocimiento de más de 280 obstáculos, funciones especiales para mascotas y compatibilidad con Matter. El Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set ya está disponible en España por 899 €.

Un nuevo integrante de gama alta para la familia Qrevo

La familia Qrevo se ha convertido en uno de los pilares del catálogo de Roborock. Bajo esta denominación encontramos modelos que combinan aspiración, fregado y estaciones multifuncionales, aunque existen diferencias importantes en potencia, navegación y tecnología de limpieza.

El nuevo Qrevo Edge 2 Flow Set se sitúa en la parte alta de la gama y apuesta por un equilibrio entre potencia y dimensiones. Su diseño busca conservar las prestaciones de un robot avanzado sin recurrir a un cuerpo excesivamente alto, algo especialmente importante en viviendas con muebles bajos.

El posicionamiento resulta interesante si lo comparamos con el Roborock Qrevo S Pro que analizamos en Teknofilo. Aquel modelo ofrece 18.500 Pa y una aproximación algo más asequible, mientras que el Qrevo Edge 2 Flow Set prácticamente duplica su capacidad máxima de succión.

También comparte varios conceptos con el Roborock Qrevo Curv 2 Flow, especialmente el fregado mediante rodillo y el sistema SpiraFlow. El nuevo Edge eleva la potencia, aumenta la presión sobre el suelo y mejora la extensión lateral de la mopa.

35.000 Pa para enfrentarse al polvo y al pelo de mascotas

El sistema HyperForce alcanza una potencia máxima de 35.000 Pa. Esta cifra sitúa al Qrevo Edge 2 Flow Set entre los robots más potentes de Roborock y debería permitirle extraer polvo incrustado en las juntas, recoger partículas pesadas y aspirar pelo sobre suelos duros y alfombras.

Como siempre ocurre con estas cifras, la máxima potencia no tendrá por qué utilizarse durante toda la limpieza. Los modos más intensos suelen generar más ruido y consumir más batería, por lo que SmartPlan 3.0 puede ajustar el nivel de succión según la habitación, el tipo de suelo y la suciedad detectada.

La gran potencia también obliga a disponer de un cepillo capaz de canalizar correctamente el flujo de aire. Roborock utiliza el cepillo principal DuoDivide, formado por dos rodillos que dirigen los pelos hacia la abertura central para facilitar su aspiración.

Este diseño está pensado especialmente para hogares con perros, gatos o personas de pelo largo. En lugar de acumular los pelos alrededor del eje, DuoDivide intenta separarlos y conducirlos directamente hacia el depósito, reduciendo la necesidad de cortar manualmente los enredos.

Un sistema doble para reducir los enredos

El denominado Sistema Dual Anti-Enredos no se limita al cepillo principal. El robot incorpora también dos cepillos laterales elevables con forma de arco, diseñados para recoger suciedad cerca de los muebles sin atrapar continuamente cabellos alrededor de sus ejes.

Roborock anuncia una tasa de enredos del 0 %, aunque este dato debe interpretarse dentro de las condiciones de prueba empleadas por la compañía. El resultado en una vivienda real dependerá del tipo, la longitud y la cantidad de pelo que encuentre el robot durante cada recorrido.

Los cepillos laterales pueden elevarse cuando no son necesarios, evitando arrastrar suciedad húmeda o interferir en determinadas fases de limpieza. El movimiento elevable también permite separar mejor las tareas de aspiración y fregado.

Esta aproximación resulta especialmente útil en hogares con mascotas, donde el mantenimiento de los cepillos puede convertirse en una tarea recurrente. El objetivo no es solo mejorar la recogida del pelo, sino prolongar el tiempo durante el que el robot puede trabajar sin intervención.

SpiraFlow 2.0 mejora el fregado mediante rodillo

El Qrevo Edge 2 Flow Set sustituye las tradicionales mopas giratorias por un rodillo motorizado. Su sistema SpiraFlow 2.0 distribuye agua limpia mediante 16 puntos de hidratación, manteniendo humedecida toda la superficie de contacto durante el recorrido.

El rodillo gira a una velocidad máxima de 240 RPM y aplica una presión contra el suelo 2,5 veces superior a la generación anterior. La combinación de velocidad, agua y presión está pensada para desprender manchas secas sin dejar franjas ni diferencias visibles entre pasadas.

Roborock asegura que el sistema puede eliminar hasta el 99,99 % de las bacterias en determinadas condiciones. El rodillo se mantiene limpio mientras trabaja, evitando que la suciedad absorbida en una zona se extienda después por el resto de la vivienda.

La mejora resulta apreciable frente al Qrevo Curv 2 Flow, cuyo rodillo giraba a 220 RPM y aplicaba 15 N de presión. El nuevo modelo aumenta la velocidad y reparte el agua mediante el doble de puntos de hidratación, buscando un fregado más uniforme.

La mopa se extiende 44 mm para llegar hasta las paredes

La forma circular de los robots aspiradores plantea un problema evidente: el cuerpo no puede introducirse completamente en una esquina. Para reducir el espacio sin fregar, el rodillo del Qrevo Edge 2 Flow Set puede desplazarse lateralmente hasta 44 mm.

Este movimiento acerca la mopa a rodapiés, paredes, patas de muebles y otros límites. La extensión es considerablemente mayor que los 10 mm anunciados para el sistema Edge-Adaptive del Qrevo Curv 2 Flow.

El cepillo lateral reversible se encarga de recoger el polvo acumulado en las esquinas antes de que el rodillo pase por la zona. El robot coordina ambos mecanismos para acercar la suciedad hacia la trayectoria de aspiración y fregado.

La eficacia dependerá de la geometría concreta de cada rincón, pero la extensión de 44 mm debería reducir notablemente las franjas que quedan sin limpiar. Es una de las mejoras más importantes para quienes buscan una limpieza próxima a los bordes sin tener que repasarlos manualmente.

Un cuerpo delgado con LiDAR retráctil

El Qrevo Edge 2 Flow Set mide solo 8,98 cm de altura. No es el robot más fino de Roborock —el Saros 10R que analizamos mide 7,98 cm—, pero su perfil resulta suficientemente bajo para entrar bajo muchos sofás, camas, cómodas y armarios.

El sistema RetractSense utiliza un módulo LiDAR que cambia de posición según el espacio disponible. En las zonas abiertas, el sensor se despliega para obtener una visión más amplia; cuando el robot detecta un mueble bajo, la torreta se retrae para reducir la altura efectiva del conjunto.

Gracias a este mecanismo, el robot puede acceder a huecos con una altura libre mínima de 9,2 cm. Esto amplía la superficie que puede limpiar automáticamente y reduce la acumulación de polvo en zonas que normalmente quedan fuera del alcance de los robots con torretas fijas.

Roborock ya utilizó una solución parecida en otros modelos ultradelgados de su catálogo. RetractSense intenta mantener las ventajas del posicionamiento LiDAR —mapas precisos y navegación fiable con poca luz— sin que la torreta se convierta en un obstáculo al pasar bajo los muebles.

Roller Shield evita mojar las alfombras

Las mopas de rodillo ofrecen un fregado eficaz sobre suelo duro, pero plantean una dificultad cuando el robot se encuentra con una alfombra. No basta con detener el suministro de agua, ya que el rodillo continúa húmedo y podría transferir parte de esa humedad al tejido.

Roborock utiliza Roller Shield para crear una separación física entre la mopa y las superficies secas. Cuando el robot reconoce una alfombra, el sistema cubre el rodillo y evita que la zona mojada entre en contacto con las fibras.

La mopa también puede elevarse automáticamente hasta 15 mm. Esta distancia debería ser suficiente para muchas alfombras de pelo corto y medio, aunque los usuarios con modelos especialmente gruesos podrán establecer zonas sin fregado desde la aplicación.

El mecanismo permite aspirar una alfombra durante la misma sesión en la que se están fregando los suelos duros. De este modo, el propietario no tiene que retirar previamente las alfombras ni dividir manualmente la limpieza en varias tareas.

Una base que lava, seca y vacía el robot

La estación multifuncional se ocupa de buena parte del mantenimiento. Después de limpiar, el robot regresa a la base para lavar su mopa con agua a una temperatura de hasta 75 °C, ayudando a desprender grasa, manchas y restos adheridos al rodillo.

Una vez finalizado el lavado, la base emplea aire caliente a 63 °C para secar la mopa. El secado reduce la humedad residual y ayuda a limitar la aparición de olores, algo especialmente importante en un componente que permanece mojado después de recorrer toda la vivienda.

El depósito interno de polvo se vacía automáticamente dentro de una bolsa situada en la estación. Roborock calcula que puede funcionar hasta 65 días sin que el usuario tenga que cambiarla, aunque este plazo variará según el tamaño de la casa, la frecuencia de uso y la cantidad de suciedad.

La versión Set incluye dos bolsas para el polvo y un par adicional de cepillos laterales. Estos consumibles permiten comenzar a utilizar el robot sin tener que comprar repuestos inmediatamente después de agotar los elementos instalados de fábrica.

La estación adapta el lavado a la suciedad detectada

La base no aplica siempre un ciclo idéntico. Sus sensores analizan la suciedad recogida durante el lavado para decidir si el rodillo necesita permanecer más tiempo bajo el agua caliente.

Cuando detecta un nivel elevado de residuos, la estación alarga automáticamente la limpieza de la mopa. Este ajuste evita utilizar el mismo tiempo y la misma cantidad de agua después de una pasada ligera que tras limpiar una cocina especialmente sucia.

El sistema también puede ordenar al robot que regrese a determinadas zonas para repetir el fregado. De esta manera, la detección de suciedad no se utiliza únicamente para mantener el rodillo, sino para revisar si el suelo ha quedado suficientemente limpio.

Esta automatización encaja con la filosofía de la gama Qrevo: reducir las tareas posteriores a cada sesión. El usuario seguirá teniendo que rellenar y vaciar los depósitos de la base, cambiar la bolsa y realizar una limpieza periódica, pero no después de cada uso.

Reactive AI reconoce más de 280 obstáculos

El Qrevo Edge 2 Flow Set combina su navegación LiDAR con Reactive AI. El sistema puede identificar y esquivar más de 280 tipos de obstáculos habituales, incluyendo cables, zapatos, juguetes, recipientes y objetos relacionados con mascotas.

Reconocer el objeto permite adoptar una respuesta más adecuada que simplemente detectar su presencia. El robot puede calcular una distancia de seguridad diferente ante un cable, un mueble o una mascota, modificando la trayectoria sin abandonar por completo la zona.

La evitación de obstáculos reduce el riesgo de que el robot se quede atrapado o arrastre objetos delicados. Aun así, siempre resulta aconsejable despejar el suelo de cables finos y elementos muy pequeños antes de iniciar una limpieza completamente autónoma.

Toda la información se integra en el mapa de la vivienda, donde es posible dividir habitaciones, establecer zonas restringidas y personalizar el comportamiento. SmartPlan 3.0 utiliza estos datos para escoger las configuraciones de succión, fregado y recorrido.

Funciones pensadas para hogares con mascotas

Además del sistema antienredos, Roborock ha incorporado varias funciones específicas para quienes conviven con animales. El robot puede localizar a la mascota dentro de casa y mostrar su posición mediante la cámara integrada.

La aplicación permite iniciar videollamadas y observar a distancia lo que sucede alrededor del robot. Pet Snaps también puede capturar fotografías de los animales durante sus recorridos, convirtiendo el dispositivo en una cámara móvil ocasional.

Cuando el Qrevo Edge 2 Flow Set se aproxima a una mascota, puede detener temporalmente sus cepillos para reducir el ruido y evitar asustarla. Después modifica la trayectoria o espera hasta que el animal se haya apartado.

Estas funciones pueden resultar útiles, pero conviene revisar siempre las opciones de privacidad relacionadas con la cámara y el acceso remoto. También es recomendable mantener actualizado el software y proteger la cuenta de Roborock con una contraseña robusta.

Hello Rocky, Matter y control desde otros ecosistemas

El asistente integrado Hello Rocky permite dar órdenes directamente al robot sin utilizar el teléfono. Algunas instrucciones funcionan incluso cuando no hay conexión Wi-Fi, ya que el reconocimiento básico se procesa localmente en el dispositivo.

El robot también es compatible con Alexa, Google Home y Siri. Los usuarios pueden iniciar o detener la limpieza mediante un altavoz, teléfono o dispositivo compatible, dependiendo de las funciones permitidas por cada ecosistema.

La integración con Matter facilita la incorporación del robot a plataformas de hogar conectado. Este estándar busca reducir la dependencia de aplicaciones individuales y mejorar la comunicación entre dispositivos de fabricantes diferentes.

SmartPlan 3.0 completa las opciones de control automático. La plataforma analiza el tipo de habitación y las limpiezas anteriores para decidir cuándo aumentar la potencia, repetir una pasada o enviar el robot a lavar la mopa.

Precio y disponibilidad del Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set

El Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set ya está disponible en España. Su precio oficial es de 899 €, situándolo claramente en la gama alta, aunque por debajo de algunos modelos insignia de la propia compañía.

Puede adquirirse a través de la tienda oficial de Roborock y en Amazon. El paquete incluye el robot, la estación multifuncional, dos bolsas para recoger el polvo y un par de cepillos laterales adicionales.

Por ese precio, el Qrevo Edge 2 Flow Set ofrece 35.000 Pa, rodillo SpiraFlow 2.0 extensible, LiDAR retráctil, protección para alfombras y una base con lavado, secado y vaciado automáticos. Sus principales argumentos son la potencia, la cobertura de los bordes y la reducción del mantenimiento.

La competencia dentro de esta franja de precio es intensa, incluso dentro del propio catálogo de Roborock. Sin embargo, quienes busquen un modelo con fregado mediante rodillo, perfil bajo y funciones avanzadas para mascotas encontrarán aquí una propuesta especialmente completa.