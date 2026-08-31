GTA VI dice no a los micropagos y la IA generativa: Rockstar lo confirma

Rockstar ha despejado dos de las mayores preocupaciones que rodeaban a Grand Theft Auto VI. Según declaraciones de Rob Nelson, codirector de Rockstar North, la campaña del juego llegará sin micropagos y durante su creación no se ha utilizado inteligencia artificial generativa.

La aclaración resulta especialmente relevante en un momento en el que numerosos lanzamientos de precio completo incluyen tiendas, monedas virtuales y complementos de pago. En el caso de GTA VI, los jugadores podrán disfrutar de la historia protagonizada por Jason y Lucia sin encontrarse una tienda integrada en la experiencia para un jugador.

Eso sí, conviene prestar atención a la letra pequeña. Rockstar no ha explicado todavía qué sucederá con una posible nueva versión de GTA Online, por lo que la confirmación no debería interpretarse como una renuncia definitiva a los micropagos en cualquier modalidad futura relacionada con GTA VI.

GTA VI prescindirá de los micropagos en su campaña

La información procede de una conversación de Kinda Funny Games con Rob Nelson, codirector de Rockstar North. Cuando le preguntaron si sería posible utilizar dinero real para comprar contenidos dentro del juego, la respuesta fue directa: la campaña de GTA VI no tendrá monetización mediante micropagos.

Se trata de una noticia que probablemente tranquilizará a quienes temían encontrarse con pases de batalla, monedas prémium o numerosos paquetes de ropa, armas y vehículos. Rockstar parece querer que la aventura principal se disfrute como una experiencia completa, sin interrumpir la progresión para promocionar compras adicionales.

La decisión tiene aún más peso porque los micropagos han dejado de estar limitados a los juegos gratuitos. Durante los últimos años han aparecido en títulos para un jugador vendidos a precio completo, ya sea mediante potenciadores de experiencia, recursos, cosméticos o accesos anticipados a determinados contenidos.

Assassin’s Creed es uno de los ejemplos más conocidos de esta tendencia, mientras que otros estudios tradicionalmente bien valorados por los jugadores también han comenzado a comercializar pequeños paquetes adicionales. GTA VI evitará ese modelo dentro de su historia principal en el momento del lanzamiento.

Esto no significa necesariamente que todo el contenido posterior vaya a ser gratuito. Rockstar puede publicar expansiones convencionales, ediciones especiales u otros complementos independientes sin contradecir lo anunciado, ya que la declaración se refiere específicamente a la ausencia de compras integradas en la campaña.

La aclaración no incluye un futuro GTA Online

La gran incógnita está en el componente multijugador. Rockstar todavía no ha presentado oficialmente una nueva versión de GTA Online asociada a GTA VI y, al ser preguntada por sus planes, la compañía evitó revelar información concreta.

Por tanto, no se puede afirmar que el futuro modo online vaya a prescindir también de las microtransacciones. La confirmación disponible afecta al juego principal y a su campaña para un jugador tal como llegará al mercado el próximo 19 de noviembre de 2026.

El precedente de GTA V invita a ser prudentes. GTA Online utiliza las conocidas Shark Cards, que permiten adquirir moneda virtual con dinero real, y este sistema ha generado enormes ingresos para Rockstar y Take-Two durante más de una década.

Tampoco sería extraño que el nuevo componente multijugador se estrenase después del juego principal. Tanto GTA Online como Red Dead Online llegaron más tarde que sus respectivas campañas, permitiendo que los jugadores se familiarizaran primero con el mundo, los controles y las mecánicas.

Así pues, la lectura correcta es bastante sencilla: Jason y Lucia no estarán rodeados de tiendas virtuales durante su historia, pero la monetización de GTA Online sigue siendo una cuestión abierta. Hasta que Rockstar anuncie oficialmente esa modalidad, cualquier conclusión adicional sería especulativa.

Rockstar asegura que no utilizó IA generativa

La otra gran confirmación afecta al proceso de desarrollo. Ante una pregunta directa sobre el uso de inteligencia artificial, Rob Nelson aseguró que Rockstar no ha empleado IA generativa para crear GTA VI.

Esta afirmación se refiere a herramientas capaces de generar imágenes, voces, animaciones, diálogos, código u otros contenidos a partir de instrucciones. No significa, evidentemente, que el videojuego carezca de inteligencia artificial convencional para controlar el tráfico, los peatones, la policía o los enemigos.

La diferencia es importante porque los videojuegos llevan décadas utilizando sistemas de IA programados por sus desarrolladores. La polémica actual está relacionada con los modelos generativos entrenados con grandes cantidades de contenido y con la posibilidad de que sustituyan parte del trabajo realizado por artistas, actores, diseñadores o guionistas.

Rockstar sostiene que el nuevo estado de Leonida y su recreación de Vice City han sido construidos artesanalmente por sus equipos. La enorme cantidad de detalles, animaciones y comportamientos mostrados hasta ahora sería fruto del trabajo humano, apoyado por las herramientas tradicionales utilizadas en el desarrollo de videojuegos.

La respuesta también encaja con la filosofía expresada anteriormente por Take-Two. Sus responsables han defendido que una producción de la escala de GTA VI no puede generarse automáticamente mediante una simple orden escrita, ya que requiere decisiones creativas, tecnología propia y años de coordinación entre múltiples estudios.

Una presentación de casi media hora repleta de novedades

Las declaraciones llegaron después de la publicación de GTA VI: An Extended Look, un vídeo de aproximadamente 26 minutos que permitió contemplar con mucho más detalle el nuevo mundo abierto de Rockstar.

El especial se estrenó primero en Netflix y posteriormente apareció en los canales oficiales de Rockstar. La estrategia despertó una enorme expectación y consiguió que GTA VI alcanzase el número uno de Netflix y disparase el tráfico de la plataforma.

Durante la presentación se pudieron ver nuevas persecuciones, tiroteos, actividades deportivas, exploración submarina y numerosas escenas protagonizadas por Jason y Lucia. También aparecieron mecánicas relacionadas con el robo de vehículos, el uso de fuego de cobertura y un sistema policial capaz de alcanzar las seis estrellas de búsqueda.

Una de las novedades más llamativas permbite recurrir al fuego de supresión para contener a la policía sin necesidad de matar a todos los agentes o civiles presentes. Rockstar parece estar introduciendo más posibilidades tácticas y consecuencias en situaciones que anteriormente solían resolverse disparando.

El robo de coches tampoco será siempre tan inmediato como romper una ventanilla y arrancar. Dependiendo del vehículo y de las circunstancias, los protagonistas podrían necesitar herramientas o procedimientos adicionales, haciendo que determinadas acciones delictivas resulten más elaboradas.

Una experiencia diseñada para sentirse completa desde el primer día

La ausencia de micropagos en la campaña puede parecer un detalle menor frente a la magnitud técnica de GTA VI, pero afecta directamente a la forma en la que se diseña la progresión. Cuando no existe una tienda interna, el estudio no tiene incentivos para ralentizar artificialmente la obtención de dinero, objetos o mejoras.

Esto permitirá que las recompensas se integren de una forma más natural en las misiones, la exploración y las actividades secundarias. Los vehículos, las armas y la ropa podrán funcionar como premios dentro del propio juego, en lugar de convertirse en escaparates para gastar dinero adicional.

Naturalmente, Rockstar seguirá obteniendo ingresos mediante las distintas ediciones de GTA VI y cualquier expansión que decida publicar. La diferencia es que el jugador conocerá de antemano qué está comprando, en vez de enfrentarse continuamente a pequeñas transacciones dentro de una aventura por la que ya ha pagado.

También resulta positivo que el estudio haya aclarado el uso de IA generativa. En una producción donde la interpretación, el diseño artístico y la ambientación tienen tanta importancia, saber que el contenido ha sido creado por profesionales aporta transparencia y evita dudas sobre el origen de voces, imágenes o animaciones.

A falta de conocer sus planes multijugador, Rockstar parece decidida a proteger la campaña de GTA VI de dos de las prácticas más controvertidas de la industria actual. Para un juego llamado a convertirse en uno de los grandes acontecimientos de 2026, es una forma bastante convincente de reforzar la confianza de los jugadores.

GTA VI mantiene su lanzamiento para noviembre de 2026

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar continúa mostrando la fecha en la página oficial del juego, por lo que no hay indicios públicos de un nuevo retraso.

La versión para PC llegará más adelante, aunque la compañía todavía no ha concretado cuándo estará disponible. Esta estrategia no es nueva para Rockstar, que tradicionalmente ha dedicado más tiempo a adaptar y optimizar sus grandes producciones para la enorme variedad de configuraciones existente en ordenadores.

El juego trasladará a los usuarios al estado ficticio de Leonida, donde Jason y Lucia se verán implicados en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal. Vice City será el corazón del mapa, pero la aventura abarcará muchas otras zonas urbanas, rurales y costeras.

Después del nuevo vistazo ampliado, las expectativas se encuentran en un punto especialmente alto. La combinación de un mundo más interactivo, un sistema policial renovado y una campaña sin compras integradas apunta a una experiencia centrada en la exploración, la narrativa y la libertad del jugador.

Queda por conocer cómo organizará Rockstar el lanzamiento del multijugador y si GTA Online mantendrá su modelo económico habitual. Mientras llega esa información, la campaña ofrece una promesa clara: GTA VI se estrenará sin micropagos y sin contenidos creados mediante inteligencia artificial generativa.