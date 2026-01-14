Google Pixel 10a: primeras imágenes filtradas y todo lo que sabemos hasta ahora

El Google Pixel 10a vuelve a situarse en el foco tras la filtración de un render oficial que deja bastante claro por dónde van los tiros del próximo smartphone “económico” de la marca.

Y sí, a primera vista cuesta distinguirlo de su predecesor, algo que no debería sorprender a nadie que siga de cerca la estrategia de diseño de la compañía.

Un diseño continuista que no sorprende

Las imágenes filtradas confirman lo que ya apuntaban anteriores renders basados en CAD: el Google Pixel 10a mantendrá una estética muy similar a la del Google Pixel 9a. Google ya adelantó en agosto que sus Pixel suelen renovar diseño cada 2 o 3 años, por lo que, tras los cambios introducidos en el 9a frente al 8a, lo lógico es que el siguiente gran rediseño llegue, como pronto, con el Pixel 11a.

Esto no tiene por qué ser negativo. El Pixel 10a seguirá apostando por un formato poco habitual en su segmento, con una pantalla de 6,3 pulgadas (6,285” en medición técnica), un tamaño cada vez menos común, especialmente en la gama media asequible.

Pantalla OLED de 120 Hz, pero sin LTPO

El panel será un OLED de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, una cifra muy atractiva para su rango de precio. Eso sí, no se tratará de un panel LTPO, por lo que la gestión dinámica del refresco será más limitada. Los marcos alrededor de la pantalla serán relativamente gruesos, algo esperable en un terminal de este tipo.

Cámaras casi enrasadas y configuración dual

Uno de los rasgos más distintivos del Pixel 10a será, de nuevo, su módulo de cámaras prácticamente enrasado con la parte trasera, un detalle poco habitual hoy en día. El sistema fotográfico mantendrá una configuración de doble cámara, aunque con un módulo ligeramente más grande que el del 9a.

Según las especificaciones filtradas, contará con:

Cámara principal de 48 MP con apertura f/1,7

Cámara ultra gran angular de 13 MP con apertura f/2,2

No hay indicios de cambios radicales en fotografía, pero el historial de Google en procesamiento de imagen sigue siendo uno de sus grandes atractivos.

Batería y carga: sin novedades frente al 9a

En el apartado energético tampoco se esperan sorpresas. El Pixel 10a integrará una batería de 5.100 mAh, exactamente la misma capacidad que su antecesor, con carga rápida de 23 W. Todo apunta a una autonomía sólida, aunque sin avances respecto a la generación anterior.

Mismo procesador Tensor G4 y memoria equilibrada

Las filtraciones de código fuente apuntan a que el Pixel 10a utilizará el mismo procesador Tensor G4 que el Pixel 9a. Estará acompañado por 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB con tecnología UFS 3.1.

Aunque el nuevo Tensor G5 supone un salto apreciable de rendimiento frente al G4, este último sigue quedándose por detrás de los chips más potentes de Qualcomm y MediaTek. Aun así, para un uso diario y con el respaldo del software de Google, debería ofrecer una experiencia fluida.

Lanzamiento adelantado y nuevos colores

Mientras que el Pixel 9a se presentó a mediados de marzo, los rumores más recientes señalan que el Pixel 10a podría adelantarse y llegar a las tiendas a mediados de febrero. Un movimiento que reforzaría la presencia de Google en la gama media a comienzos de año.

En cuanto a colores, el Pixel 10a estaría disponible en cuatro acabados:

Obsidian

Berry

Fog

Lavender

Una paleta diferente a la del Pixel 9a, que se ofrecía en Obsidian, Peony, Porcelain e Iris, lo que aportará un pequeño soplo de aire fresco a nivel estético.