Google confirma la mala noticia: los Pixel 11 serán más caros

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Google todavía no ha presentado oficialmente los Pixel 11, pero ya está preparando a los compradores para una noticia poco agradable: la nueva generación será más cara y las subidas podrían extenderse también a modelos que ya están a la venta.

La compañía ha confirmado que se enfrenta a un incremento excepcional en el coste de la memoria y otros componentes. Según Google, ha absorbido durante todo el tiempo posible estas fluctuaciones para evitar trasladarlas al consumidor, pero la situación económica del mercado ha cambiado lo suficiente como para obligarla a revisar los precios.

El anuncio afecta de lleno a los próximos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, que se presentarán el 12 de agosto. También podría terminar repercutiendo en dispositivos actuales como el Pixel 10a, cuyo precio oficial en España parte actualmente de 549 euros.

Google no ha explicado todavía cuánto subirá cada modelo, aunque diversas filtraciones apuntan a incrementos cercanos a 100 euros en buena parte de la gama, acompañados en algunos casos por más almacenamiento y, en otros, por ciertos recortes de hardware.

Google presentará los Pixel 11 el 12 de agosto

Google ha confirmado que su próximo evento Made by Google se celebrará el 12 de agosto de 2026 en Nueva York. La compañía utilizará esta cita para presentar la nueva generación de teléfonos Pixel y otros dispositivos de su ecosistema.

La página oficial de Google Store ya menciona expresamente la serie Pixel 11 y permite registrarse para seguir el evento. Las reservas comenzarán ese mismo día, por lo que los precios oficiales deberían conocerse inmediatamente después de la presentación.

La familia estará formada previsiblemente por cuatro modelos: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Google mantendría así la estructura utilizada en la generación anterior, con dos tamaños Pro y un plegable de gama alta.

Las filtraciones apuntan a que los primeros envíos podrían comenzar pocos días después, aunque las fechas exactas pueden variar según el país. En España, habrá que esperar al evento para confirmar qué modelos estarán disponibles de manera oficial.

Google confirma que los precios tendrán que ajustarse

Shakil Barkat, vicepresidente de Dispositivos y Servicios de Google, ha reconocido que el coste de fabricar electrónica de consumo se ha incrementado de forma notable. La memoria es uno de los componentes que más presión está ejerciendo sobre los márgenes.

El directivo asegura que Google ha intentado proteger a sus clientes de las variaciones de suministro durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, considera que la economía del mercado ha cambiado de manera fundamental y que la empresa ya no puede seguir absorbiendo todas las subidas.

Google habla de «ajustes» que se introducirán dinámicamente para adaptarse a las condiciones de suministro. Esta formulación deja abierta la posibilidad de que los precios evolucionen con el tiempo y no se limiten únicamente al lanzamiento del Pixel 11.

La compañía tampoco descarta que los cambios afecten a otros dispositivos de su catálogo. Esto incluye teléfonos que ya están en las tiendas, relojes Pixel Watch y posiblemente otros accesorios que utilizan componentes de memoria.

La escasez de memoria está detrás del encarecimiento

El auge de la inteligencia artificial está aumentando enormemente la demanda de memoria para centros de datos, aceleradores y servidores. Los fabricantes están destinando más capacidad a productos de alto margen, lo que reduce la disponibilidad para ordenadores, teléfonos y otros dispositivos de consumo.

Esta presión afecta tanto a la memoria RAM como al almacenamiento interno. Un smartphone moderno necesita cada vez más memoria para ejecutar modelos de IA, mantener aplicaciones abiertas y procesar fotografías o vídeos.

Google no es el único fabricante que se enfrenta a este problema. La industria tecnológica está revisando configuraciones y precios para proteger sus márgenes ante unos costes que pueden cambiar rápidamente.

El problema resulta especialmente delicado para la gama Pixel, porque Google intenta competir con Apple y Samsung ofreciendo teléfonos prémium sin alejarse demasiado de sus precios. Una subida excesiva podría reducir uno de los principales atractivos de la marca.

Los Pixel 11 podrían empezar en 999 euros

Una filtración reciente sobre los precios europeos sitúa al Pixel 11 con 256 GB en 999 euros. Esto supondría un incremento de 100 euros respecto al precio de entrada del Pixel 10, aunque la comparación requiere varios matices.

Google eliminaría la versión de 128 GB, de modo que el almacenamiento mínimo pasaría a ser de 256 GB. El nuevo modelo costaría más en términos absolutos, pero ofrecería el doble de espacio desde su configuración más barata.

Si se compara el Pixel 11 de 256 GB con el Pixel 10 equipado con esa misma capacidad, la diferencia de precio podría ser mucho menor o incluso inexistente. La subida se notaría sobre todo para quienes habrían preferido ahorrar eligiendo 128 GB.

La estrategia permite a Google elevar el precio inicial sin reducir necesariamente el valor de cada gigabyte. Sin embargo, obliga a todos los compradores a pagar por una capacidad superior, aunque no la necesiten.

El Pixel 11 Pro también perdería la versión de 128 GB

El Pixel 11 Pro seguiría una estrategia similar. Su configuración de entrada ofrecería 256 GB y podría situarse alrededor de los 1.199 euros en Europa, frente a los 1.099 euros de la generación anterior.

De nuevo, la subida de 100 euros iría acompañada por la desaparición de la versión de 128 GB. El comprador recibiría más almacenamiento, aunque perdería la posibilidad de acceder al modelo Pro por un precio inferior.

Este movimiento también facilita la integración de funciones avanzadas de inteligencia artificial. Los modelos locales, las fotografías de alta resolución y los vídeos ocupan cada vez más espacio, por lo que 256 GB pueden convertirse en una base más razonable.

Aun así, la decisión evidencia que Google está desplazando progresivamente la gama Pixel hacia precios más altos. El Pixel Pro compacto dejaría de ser una alternativa relativamente accesible frente a los modelos más grandes.

El Pixel 11 Pro XL sí subiría 100 euros de forma directa

La situación sería más clara en el Pixel 11 Pro XL. Las filtraciones apuntan a un precio inicial de unos 1.399 euros, aproximadamente 100 euros más que el modelo equivalente de la generación anterior.

En este caso, la subida no se explicaría únicamente por un cambio de almacenamiento. Las configuraciones comparables serían directamente más caras, por lo que el comprador pagaría más por una capacidad similar.

El Pro XL seguirá dirigido a quienes buscan la pantalla más grande, la mejor autonomía y las cámaras más avanzadas sin dar el salto al plegable. Google parece considerar que este público está dispuesto a aceptar una subida mayor.

El precio situaría al dispositivo en plena competencia con los modelos Ultra de Samsung y los iPhone Pro Max. Para justificarlo, Google necesitará ofrecer mejoras claras en autonomía, rendimiento y fotografía.

El Pixel 11 Pro Fold podría alcanzar los 1.999 euros

El plegable sería uno de los dispositivos más afectados por la nueva política de precios. Las filtraciones europeas sitúan al Pixel 11 Pro Fold alrededor de los 1.999 euros en su configuración de entrada.

La cifra supondría una subida cercana a los 100 euros respecto a su predecesor. Se trata de un incremento considerable en un dispositivo que ya estaba reservado a un público muy reducido.

El mercado de los plegables ofrece poco margen para bajar precios, ya que las pantallas flexibles, las bisagras y la complejidad del montaje elevan mucho el coste de fabricación. El encarecimiento de la memoria añade todavía más presión sobre una categoría cara de por sí.

Además, la disponibilidad internacional podría volver a ser limitada. Google no ha comercializado oficialmente todas las generaciones de su plegable en España, por lo que habrá que esperar al evento para conocer sus planes.

El Pixel 10a también podría encarecerse

Google ha dejado claro que los ajustes no se limitarán a los próximos teléfonos. Los modelos que ya están en el mercado también podrían revisar sus precios para reflejar el nuevo coste de los componentes.

Uno de los candidatos más evidentes es el Pixel 10a. Este dispositivo se vende actualmente en España desde 549 euros con 128 GB y 649 euros con 256 GB, tal como comprobamos en nuestro análisis del Pixel 10a.

El teléfono utiliza 8 GB de RAM, una cantidad contenida frente a la gama alta, pero suficiente para que el encarecimiento de la memoria afecte a su coste. Una subida sería especialmente sensible porque el principal atractivo de la serie «a» es ofrecer la experiencia Pixel a un precio menor.

Google podría optar por mantener el precio oficial y reducir promociones, o modificar directamente la tarifa recomendada. La compañía no ha explicado todavía cómo se aplicarán los ajustes a cada producto.

Las promociones intentarán suavizar el golpe

Aunque Google reconoce que los precios subirán, la empresa seguirá utilizando promociones, descuentos y programas de recompra. Estas herramientas forman parte central de su estrategia para hacer más accesibles los dispositivos Pixel.

Durante los lanzamientos, Google suele ofrecer bonificaciones por entregar un teléfono antiguo, crédito para la tienda o suscripciones incluidas. Esto puede reducir de forma notable el coste efectivo para determinados compradores.

También es habitual que los Pixel bajen de precio pocos meses después de su lanzamiento. El precio oficial puede resultar elevado, pero las ofertas posteriores suelen ser mucho más agresivas que las de Apple.

El problema es que no todos los usuarios pueden aprovechar una recompra o una promoción temporal. Quienes necesiten comprar el teléfono fuera de esos periodos podrían encontrarse con precios sensiblemente superiores.

El Pixel 11 Pro podría bajar de 16 a 12 GB de RAM

Una de las filtraciones más polémicas apunta a que el Pixel 11 Pro de entrada incluirá 12 GB de RAM, frente a los 16 GB ofrecidos por su predecesor.

El recorte permitiría contener el coste de fabricación en un momento de fuerte encarecimiento de la memoria. Google podría reservar los 16 GB para configuraciones superiores o modelos más caros.

Doce gigabytes siguen siendo suficientes para la mayoría de tareas actuales. Sin embargo, resulta llamativo que un teléfono más caro pueda ofrecer menos memoria que la generación anterior.

La reducción también genera dudas sobre la evolución de las funciones de inteligencia artificial. Los modelos locales necesitan memoria y Google tendrá que optimizar Android para mantener una experiencia similar con menos recursos.

Google quiere que Android consuma menos memoria

Shakil Barkat ha explicado que Google está trabajando para mejorar la eficiencia de Android. La intención es que el sistema y sus funciones avanzadas necesiten menos RAM sin perjudicar la experiencia del usuario.

Este esfuerzo puede beneficiar a toda la plataforma, no solo a los Pixel. Si Android reduce su consumo, los fabricantes podrán ofrecer un rendimiento fluido con configuraciones más contenidas.

La optimización será especialmente importante para las funciones de IA. Ejecutar modelos generativos en el dispositivo requiere reservar una cantidad significativa de memoria, que no queda disponible para aplicaciones convencionales.

Google deberá demostrar que 12 GB no limitan la multitarea ni las nuevas funciones. De lo contrario, el recorte podría interpretarse simplemente como una medida para proteger el margen comercial.

Más almacenamiento no compensa todos los recortes

Pasar de 128 a 256 GB supone una mejora práctica para quienes almacenan muchas fotografías, vídeos o juegos. También reduce la dependencia de Google One y otros servicios en la nube.

Sin embargo, el almacenamiento interno y la memoria RAM cumplen funciones diferentes. Tener más espacio no compensa directamente disponer de menos memoria para ejecutar aplicaciones y modelos de inteligencia artificial.

Google puede presentar el cambio como una configuración más equilibrada, pero los usuarios más avanzados valorarán ambos componentes por separado. Un teléfono Pro debería ofrecer suficiente margen para mantenerse competitivo durante varios años.

También habrá que comprobar qué tecnología de almacenamiento utiliza cada modelo. La velocidad y la eficiencia pueden influir tanto como la capacidad anunciada.

El coste de la IA termina llegando al consumidor

Las grandes compañías tecnológicas están invirtiendo enormes cantidades en infraestructura para inteligencia artificial. Esta demanda está absorbiendo chips, memoria y capacidad de producción que antes se destinaban principalmente a productos de consumo.

Los teléfonos también incorporan cada vez más hardware dedicado a IA. Los nuevos Pixel ejecutarán funciones generativas localmente y dependerán de modelos más complejos que los de generaciones anteriores.

El usuario termina pagando tanto por el hardware del teléfono como por el desarrollo y la infraestructura necesarios para mantener estas funciones. Las suscripciones y los servicios en la nube completan después ese modelo de negocio.

La paradoja es que algunos consumidores pueden no utilizar intensivamente la IA, pero igualmente sufrirán el aumento de precio provocado por su expansión. Google necesitará demostrar que sus nuevas funciones aportan valor real.

El Pixel 11 necesitará justificar el salto a 999 euros

Un precio de entrada de 999 euros colocaría al Pixel 11 en una posición muy diferente a la de generaciones anteriores. El modelo estándar competiría directamente con teléfonos considerados claramente prémium.

Para resultar atractivo, necesitará ofrecer mejoras visibles en cámara, autonomía, pantalla y rendimiento. No bastará con añadir nuevas funciones de IA si el hardware apenas evoluciona.

Google también tendrá que cuidar la carga rápida y la eficiencia térmica, dos apartados donde los Pixel suelen quedar por detrás de algunos rivales. La experiencia general debe estar a la altura de un precio cercano a cuatro cifras.

El aumento del almacenamiento ayudará a justificar parte de la subida, pero no será suficiente para todos. Quienes no necesiten 256 GB pueden considerar que están pagando por una característica innecesaria.

Los modelos anteriores podrían convertirse en una mejor compra

La subida de precios puede hacer que los Pixel 10 sean más atractivos, especialmente cuando aparezcan descuentos para liquidar inventario. Estos modelos seguirán recibiendo actualizaciones durante muchos años.

Un Pixel 10 Pro rebajado podría ofrecer 16 GB de RAM por menos dinero que un Pixel 11 Pro con 12 GB. La generación anterior puede resultar más equilibrada si las mejoras del Tensor G6 no son suficientemente grandes.

El Pixel 10a también puede convertirse en una opción interesante antes de que Google revise su precio. En nuestro análisis destacamos su pantalla, autonomía, cámara principal y siete años de soporte, aunque sus 8 GB de RAM ya limitan algunas funciones avanzadas.

La decisión dependerá de las ofertas disponibles tras el evento. Google suele aplicar descuentos agresivos, por lo que no conviene comparar únicamente los precios oficiales.

Google se acerca cada vez más a Apple y Samsung

La gama Pixel comenzó como una alternativa relativamente accesible dentro del segmento prémium. Con el paso de los años, Google ha elevado precios y ampliado el catálogo hasta competir directamente con los líderes del mercado.

Un Pixel 11 Pro XL de 1.399 euros y un Fold de 1.999 euros se situarían plenamente en el territorio de los dispositivos más caros. Google ya no podría apoyarse tanto en el argumento de ofrecer una experiencia similar por menos dinero.

La compañía confía en diferenciarse mediante Android, la fotografía computacional y la integración de Gemini. Estos elementos pueden resultar atractivos, pero Apple y Samsung también están ampliando rápidamente sus funciones de IA.

El desafío será convencer al comprador de que un Pixel merece el mismo desembolso que un iPhone Pro o un Galaxy Ultra, especialmente en mercados donde la marca tiene menos presencia física.

La política de siete años de soporte gana importancia

Los Pixel recientes reciben siete años de actualizaciones del sistema operativo, seguridad y nuevas funciones. Esta política ayuda a justificar precios elevados porque permite conservar el dispositivo durante más tiempo.

Si el Pixel 11 cuesta cerca de 1.000 euros, muchos usuarios esperarán utilizarlo durante cinco, seis o incluso siete años. La durabilidad de la batería, el rendimiento y la disponibilidad de reparaciones serán tan importantes como las actualizaciones.

Disponer de 256 GB de almacenamiento también encaja con esa idea de longevidad. Una capacidad mayor reduce la probabilidad de quedarse sin espacio después de varios años.

La posible reducción de RAM genera más dudas. Google deberá garantizar que los modelos de entrada sigan recibiendo todas las funciones importantes durante la mayor parte de su vida útil.

La subida podría cambiar la estrategia de compra

Muchos compradores podrían decidir esperar unos meses antes de adquirir un Pixel 11. Los teléfonos de Google suelen recibir descuentos durante campañas como Black Friday o promociones propias de Google Store.

Otra posibilidad será aprovechar las ofertas de lanzamiento con recompra. El valor real del teléfono dependerá mucho más de las promociones que del precio oficial anunciado.

Quienes no necesiten actualizar inmediatamente pueden comparar el Pixel 11 con los Pixel 10 rebajados. También convendrá revisar si el aumento de almacenamiento, el nuevo procesador y las funciones de IA compensan la diferencia.

La eliminación de las versiones de 128 GB reducirá las opciones para quienes buscan el modelo más barato. Google parece priorizar un precio medio de venta superior frente a mantener una entrada accesible.

Los precios finales siguen sin estar confirmados

Aunque Google ha reconocido que habrá ajustes, no ha publicado cifras concretas. Los precios de 999, 1.199, 1.399 y 1.999 euros proceden de filtraciones y pueden cambiar antes de la presentación.

También puede haber diferencias entre países. Los impuestos, promociones, configuraciones disponibles y estrategias comerciales afectan al precio final en cada mercado.

La información sobre la RAM del Pixel 11 Pro tampoco es oficial. Hasta el 12 de agosto no sabremos si Google confirma el recorte de 16 a 12 GB o si existen configuraciones diferentes.

Conviene por tanto tratar las cifras como una orientación. La declaración de Google confirma la tendencia al alza, pero no todos los detalles filtrados tienen por qué cumplirse.

El 12 de agosto sabremos cuánto costará realmente la gama

El evento Made by Google resolverá las principales incógnitas sobre almacenamiento, memoria y precios. La compañía también detallará las promociones de lanzamiento y la disponibilidad en cada país.

Google tendrá que explicar por qué los nuevos teléfonos cuestan más y qué mejoras reciben a cambio. La comunicación será especialmente importante si algunos modelos aumentan de precio mientras reducen la cantidad de RAM.

Las nuevas funciones de inteligencia artificial, el procesador Tensor G6 y las posibles mejoras de cámara serán los principales argumentos. La empresa intentará demostrar que la experiencia completa justifica el desembolso.

La conclusión, por ahora, es clara: los Pixel 11 serán más caros y Google ya no intenta ocultarlo. La cuestión pendiente es si las mejoras y las promociones lograrán que el aumento resulte aceptable para los compradores.