Google prepara una nueva defensa en Android para frenar llamadas fraudulentas

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Las estafas telefónicas llevan décadas entre nosotros, pero la llegada de los smartphones ha elevado el problema a otro nivel. Hoy no solo recibimos más llamadas sospechosas, sino que además los delincuentes cuentan con herramientas más sofisticadas para hacerse pasar por bancos, empresas o administraciones públicas.

En ese contexto, Google sigue reforzando las protecciones de Android y ya trabaja en una nueva función que podría complicar mucho más la vida a quienes recurren a la suplantación de números.

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Después de haber estrenado en Estados Unidos nuevas protecciones durante llamadas para aplicaciones financieras a finales del año pasado, ahora empiezan a aparecer pistas sobre el siguiente movimiento de la compañía.

Todo apunta a un sistema en desarrollo llamado “Llamada verificada”, una función diseñada para detectar con mayor precisión ciertos intentos de fraude telefónico, especialmente aquellos en los que el estafador manipula el número desde el que llama para parecer legítimo.

El gran problema de las llamadas fraudulentas sigue siendo la suplantación del número

Una de las armas más potentes de cualquier estafador telefónico es la posibilidad de falsificar el número de origen de la llamada. De este modo, en la pantalla del móvil puede aparecer el número de una entidad aparentemente fiable, como un banco, una empresa conocida o un organismo público, aunque en realidad la llamada provenga de otra parte.

Aunque en los últimos años se han implantado sistemas como STIR/SHAKEN para dificultar este tipo de prácticas, la realidad es que el problema sigue lejos de estar resuelto. Estas medidas surgieron especialmente como respuesta al auge de las llamadas automáticas y de los robocallers, pero todavía hoy mucha gente continúa cayendo en engaños porque ve en pantalla un número que parece auténtico.

Google quiere ir un paso más allá y añadir una capa adicional de protección directamente en Android para que el usuario tenga más información y más barreras frente a este tipo de fraude.

Qué es “Llamada verificada” y por qué puede ser importante

La nueva herramienta que Google estaría preparando recibe el nombre de “Llamada verificadar”. A diferencia del anterior sistema. que estaba vinculado a la aplicación Google Phone, esta nueva propuesta tendría un alcance más amplio.

La gran novedad es que se desplegaría a nivel de sistema a través de los servicios de Google Play. Eso significa, en la práctica, que no dependería exclusivamente de la app de teléfono de Google y que podría llegar a más dispositivos Android de manera más extensa. Ese cambio es importante porque aumenta las posibilidades de adopción y hace que la protección no quede restringida a quienes usan una aplicación concreta para gestionar llamadas.

En otras palabras, Google parece querer convertir esta defensa en una función más estructural dentro del ecosistema Android, y no solo en una característica adicional de una app específica.

El sistema pondría el foco en los números DNO

Uno de los elementos clave de esta futura función sería el soporte para detectar fraudes relacionados con los llamados números DNO, siglas de “do-not-originate”. Se trata de números públicos pertenecientes a empresas, administraciones u otras organizaciones que están pensados para recibir llamadas de los usuarios, no para realizarlas hacia ellos.

Es decir, son los números que tú podrías marcar para contactar con un banco, una compañía o una oficina pública, pero no números desde los que esa entidad te llamaría normalmente. Precisamente por eso son tan útiles para los estafadores: si consiguen falsificarlos, logran que la llamada parezca completamente legítima.

La lógica detrás de los números DNO es sencilla. Si un número está catalogado como uno que no debe originar llamadas salientes, cualquier llamada que llegue supuestamente desde él debería despertar sospechas inmediatas. Y ahí es donde quiere intervenir esta nueva protección de Google.

Android añadiría una segunda línea de defensa frente a las operadoras

En teoría, las redes telefónicas ya deberían bloquear llamadas que aseguren proceder de números DNO. El problema es que, como demuestra la experiencia diaria, las operadoras no siempre logran detener todos estos intentos.

Por eso la posible llegada de esta función resulta especialmente interesante. En lugar de confiar únicamente en el filtrado que hagan los operadores, Android añadiría una comprobación adicional en el lado del receptor. El sistema contrastaría el número entrante con aquellos identificados como DNO para detectar si la llamada podría formar parte de una suplantación.

Este enfoque añade una capa extra de seguridad directamente en el dispositivo del usuario. Y eso es relevante, porque incluso cuando la infraestructura de red falla o no detecta a tiempo una llamada fraudulenta, el propio teléfono podría ayudar a identificar el riesgo antes de que el usuario se fíe del número que ve en pantalla.

Las aplicaciones tendrían un papel importante en la protección

Por lo que se ha podido averiguar hasta ahora, esta función dependería, al menos en parte, de la participación de las aplicaciones. Todo apunta a que sería un sistema opt-in del lado de las apps.

Por ejemplo, si tienes instalada la aplicación de tu banco, esa app podría indicar a Android qué números DNO deben vigilarse. Así, cuando llegue una llamada que use uno de esos números de forma sospechosa, el sistema podría marcarla o aplicar algún tipo de alerta.

La idea tiene sentido, pero también deja ver algunas limitaciones. La principal es que la protección estaría más ligada a los servicios cuyas apps tengas instaladas. Eso significa que no ofrecería la misma cobertura para entidades o plataformas a las que accedes solo desde el navegador y no mediante una aplicación dedicada.

Aun así, sigue siendo una mejora interesante, sobre todo porque permitiría beneficiarse de este tipo de protecciones incluso sin depender de la app de teléfono de Google, algo que ya supone un avance respecto al sistema anterior.

Una mejora útil, aunque todavía no perfecta

La propuesta tiene potencial, pero no parece una solución absoluta. Que la protección dependa en parte de que ciertas aplicaciones comuniquen a Android qué números deben vigilarse puede dejar huecos importantes. Muchos usuarios no instalan la app de todos los servicios que utilizan, y en otros casos simplemente interactúan con determinadas entidades de forma esporádica a través de la web.

Eso quiere decir que el alcance real del sistema podría variar bastante según el tipo de usuario y según el ecosistema de apps que tenga instalado en su móvil. Aun así, incluso con esas limitaciones, disponer de una verificación adicional a nivel de sistema sería una mejora clara frente a la situación actual.

Lo importante aquí es la dirección que está tomando Google. La compañía parece decidida a convertir Android en una plataforma más activa en la lucha contra las llamadas fraudulentas, usando no solo filtros tradicionales, sino también señales contextuales y verificaciones más inteligentes.

Por ahora, la función todavía no está activa

De momento, sigue en desarrollo y no está disponible para los usuarios. Tampoco está claro cuándo planea Google activarlo oficialmente ni en qué mercados podría estrenarse primero.

Como ocurre con muchas funciones detectadas antes de su lanzamiento, el hecho de que esté en desarrollo no garantiza un despliegue inmediato. Incluso podría cambiar de enfoque antes de llegar al público. Sin embargo, las pistas conocidas indican que Google sigue explorando nuevas maneras de blindar Android frente a uno de los problemas más persistentes del móvil moderno.

Y no es un tema menor. Las llamadas fraudulentas siguen siendo una vía muy efectiva para robar dinero, datos personales o acceso a cuentas sensibles. Cualquier avance que dificulte la falsificación de identidad o ayude al usuario a detectar engaños puede tener un impacto muy real en la seguridad diaria.

Google quiere que Android sea más difícil de engañar

La posible llegada de esta función encaja perfectamente en una tendencia más amplia: la de convertir el smartphone en una herramienta más defensiva frente a abusos y fraudes. Ya no se trata solo de bloquear spam o identificar llamadas comerciales, sino de entender mejor cuándo una llamada intenta manipular al usuario haciéndose pasar por alguien de confianza.

Si Google consigue desplegar esta función de forma amplia a través de Play Services, Android podría dar un paso importante contra uno de los trucos más habituales de los estafadores. No resolverá por completo el problema, pero sí podría reducir la eficacia de muchas llamadas fraudulentas que hoy siguen funcionando precisamente porque el número en pantalla transmite una falsa sensación de legitimidad.

En un panorama donde los timos telefónicos continúan evolucionando, cualquier capa adicional de verificación cuenta. Y esta futura función apunta justo en esa dirección.