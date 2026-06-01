Hinge lanza Signals: el corazón morado que premia a quienes se toman en serio las citas

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Hinge quiere que sus usuarios dejen de perder el tiempo con conversaciones eternas, señales confusas y perfiles que parecen interesados pero nunca dan el siguiente paso. Para ello, la app de citas ha lanzado oficialmente una nueva función llamada Signals, una insignia en forma de corazón morado que aparece en determinados perfiles.

La idea es sencilla: destacar a quienes participan de forma activa, respetuosa y con intención real dentro de la aplicación.

Signals no se puede comprar ni activar manualmente. Es una señal que Hinge asigna automáticamente a los usuarios que cumplen una serie de requisitos y muestran comportamientos considerados positivos durante los últimos 30 días.

Hinge estrena Signals, una insignia para quienes se toman la app en serio

Las apps de citas llevan años prometiendo conexiones más fáciles, pero muchos usuarios siguen enfrentándose a los mismos problemas de siempre: conversaciones que no avanzan, personas que desaparecen sin explicación, matches que nunca responden o chats interminables que jamás terminan en una cita real.

Hinge, que desde hace tiempo utiliza el lema “designed to be deleted” —diseñada para ser eliminada—, quiere reforzar esa idea con Signals.

Esta nueva función se representa mediante un corazón morado que aparece en algunos perfiles. Su objetivo es indicar que esa persona no solo está presente en la app, sino que también interactúa de forma más cuidadosa y comprometida con posibles citas.

En otras palabras, Signals intenta hacer visible algo que hasta ahora era difícil de saber a simple vista: si alguien está usando Hinge con interés real o simplemente deslizando perfiles sin demasiada intención.

Qué significa el corazón morado de Hinge

El corazón morado de Signals funciona como una especie de indicador de participación positiva. No garantiza que una persona vaya a responder siempre, ni que una cita vaya a salir bien, pero sí sugiere que ese usuario ha mostrado ciertos hábitos dentro de la aplicación.

Para que la insignia aparezca en un perfil, el usuario debe cumplir primero con unos requisitos básicos. Después, también tiene que demostrar al menos tres comportamientos de una lista de cinco acciones que Hinge considera señales de “participación reflexiva”.

La función se basa en la actividad reciente del usuario. En concreto, Hinge revisa el comportamiento de los últimos 30 días y actualiza la insignia a diario. Esto significa que Signals no es un distintivo permanente: se puede ganar, mantener o perder en función de cómo se use la app.

Los requisitos básicos para conseguir Signals

Antes de poder optar a esta insignia, Hinge exige que el usuario cumpla una serie de condiciones mínimas.

La primera es tener el perfil completo. Esto implica contar tanto con fotos como con respuestas a los prompts de la aplicación. Hinge quiere evitar que Signals aparezca en perfiles vacíos, poco cuidados o creados sin apenas información.

La segunda condición es que la cuenta esté en buen estado. Es decir, el usuario debe respetar las normas de la comunidad de Hinge y no haber acumulado comportamientos problemáticos dentro de la plataforma.

También es necesario que la cuenta tenga más de una semana de antigüedad. Con esto, la app evita que perfiles recién creados puedan recibir rápidamente la insignia sin haber demostrado todavía un patrón de uso real.

Por último, el usuario debe haber completado la verificación mediante selfie. Este punto es importante porque añade una capa de confianza y ayuda a reducir perfiles falsos o cuentas que no representan correctamente a la persona que hay detrás.

Los comportamientos que Hinge quiere premiar

Cumplir los requisitos básicos no basta. Para que aparezca la insignia Signals, el usuario debe mostrar al menos tres de cinco comportamientos que Hinge considera positivos.

Uno de ellos es enviar comentarios al dar “me gusta” a un perfil. En lugar de limitarse a pulsar el botón, la app valora que el usuario haga un esfuerzo adicional y responda a una foto o a una frase del perfil.

Otro comportamiento importante es enviar mensajes. Puede parecer obvio, pero muchas apps de citas están llenas de matches que nunca llegan a conversar. Hinge quiere premiar a quienes realmente inician o mantienen la comunicación.

También se tiene en cuenta si el usuario revisa el perfil de otra persona antes de darle “me gusta”. No se trata solo de reaccionar a la primera foto, sino de dedicar unos segundos a leer la información disponible y mostrar un interés más real.

Además, Hinge valora que los usuarios gestionen sus “me gusta” pendientes. Es decir, que decidan si quieren hacer match o pasar, en lugar de dejar a otras personas en una especie de limbo indefinido.

El último comportamiento premiado es confirmar citas. Esta es una de las señales más claras de que alguien no está usando la app únicamente para hablar sin intención de quedar.

No se puede pagar por tener la insignia

Uno de los puntos más interesantes de Signals es que no forma parte de una suscripción premium. Hinge no permite comprar esta insignia ni desbloquearla pagando.

Esto es relevante porque muchas apps de citas han convertido buena parte de sus funciones más útiles en opciones de pago. En este caso, el distintivo depende del comportamiento del usuario, no de su cartera.

La insignia se calcula en función de la actividad de los últimos 30 días y se actualiza diariamente. Si una persona deja de participar de forma activa o abandona ciertos hábitos, podría perder el corazón morado. Si mejora su comportamiento, podría ganarlo.

De esta forma, Hinge intenta que Signals sea una señal dinámica y más o menos reciente, no una etiqueta estática que deje de reflejar cómo se comporta realmente el usuario.

Hinge ya analizaba señales de comportamiento dentro de la app

Aunque Signals pueda parecer una novedad llamativa, Hinge lleva tiempo utilizando tecnología para detectar ciertos patrones de uso.

Un ejemplo conocido es “We Met”, una función que aparece después de que dos personas intercambien números de teléfono y pregunta si llegaron a verse en persona. Con este tipo de herramientas, la app intenta entender mejor qué interacciones terminan en citas reales y cuáles se quedan en simples conversaciones.

Signals va un paso más allá porque convierte parte de esos patrones en una señal visible dentro del perfil. No se limita a recopilar información para mejorar el algoritmo, sino que muestra a otros usuarios quién parece estar participando con más intención.

Eso sí, también abre una cuestión interesante: hasta qué punto queremos que una app de citas evalúe nuestro comportamiento y lo traduzca en una especie de reputación visible.

Una respuesta al cansancio de los usuarios

El lanzamiento de Signals llega en un momento en el que muchas personas están cansadas de las apps de citas. Aunque siguen siendo una forma habitual de conocer gente, también han generado frustración.

El ghosting, los mensajes ambiguos, las conversaciones eternas sin planes concretos y la sensación de estar perdiendo el tiempo son problemas habituales. Hinge quiere combatir precisamente esa fatiga destacando a quienes muestran más esfuerzo.

Logan Ury, responsable de ciencia de relaciones en Hinge, resume la idea diciendo que la gente está cansada de los juegos, de esperar horas para responder, de interpretar señales confusas y de fingir indiferencia. Según la compañía, los usuarios buscan una experiencia más honesta, donde el esfuerzo sea visible y se valore.

Signals nace con esa intención: facilitar que quienes se comportan de manera más clara y comprometida puedan encontrarse entre sí.

Hinge también quiere acabar con los chats interminables

Signals no es la única función reciente de Hinge orientada a mejorar la calidad de las interacciones. La app también ha introducido herramientas como Date Ideas, pensada para ayudar a planificar una cita y evitar que las conversaciones se alarguen indefinidamente sin concretar nada.

Este tipo de novedades muestran un cambio de enfoque. Las apps de citas ya no solo compiten por conseguir más swipes o más matches, sino por demostrar que pueden generar conexiones reales.

Al fin y al cabo, un match que nunca responde o una conversación que no avanza no aporta demasiado valor. Para muchos usuarios, la métrica importante ya no es cuántas personas les dan “me gusta”, sino cuántas muestran interés auténtico.

Las primeras pruebas parecen haber funcionado

Durante las pruebas de Signals, Hinge asegura haber observado cambios positivos en el comportamiento de los usuarios.

Según la compañía, aumentaron las verificaciones mediante selfie, también creció el número de personas que enviaban “me gusta” acompañados de comentarios y hubo más conversaciones iniciadas después de hacer match.

Esto sugiere que la insignia puede tener un efecto directo en cómo se comporta la gente dentro de la app. Si los usuarios saben que ciertas acciones pueden mejorar su visibilidad o hacer que su perfil transmita más confianza, es probable que se esfuercen más.

La gran pregunta es si ese comportamiento se mantendrá a largo plazo o si, pasado el efecto novedad, Signals acabará siendo una insignia más dentro de la interfaz.

Disponibilidad de Signals en Hinge

Hinge está desplegando Signals de forma gradual. La compañía quiere recopilar comentarios y analizar cómo utilizan la función los usuarios antes de expandirla por completo.

Por ahora, la función está disponible a nivel global, con una excepción importante: Reino Unido y la Unión Europea quedan fuera de este lanzamiento inicial.

Esto significa que los usuarios en España y otros países europeos no deberían esperar ver todavía el corazón morado en sus perfiles o en los de otras personas. No está claro cuándo llegará la función a estos mercados ni si lo hará con cambios específicos.

Una idea interesante, aunque no perfecta

Signals puede ser una función útil para quienes están cansados de perder el tiempo en apps de citas. Saber que una persona suele responder, revisa perfiles con atención, confirma citas o no deja likes pendientes puede hacer que el proceso resulte algo menos frustrante.

Sin embargo, tampoco conviene interpretarlo como una garantía absoluta. Una insignia no sustituye al criterio personal, ni asegura compatibilidad, sinceridad o química. Simplemente indica que, según los datos de Hinge, ese usuario ha mostrado determinados comportamientos positivos recientemente.

Aun así, la idea encaja bien con una tendencia cada vez más clara: las apps de citas necesitan recuperar la confianza de sus usuarios. Después de años centradas en el deslizamiento rápido y la acumulación de matches, muchas personas buscan señales más claras de intención.

Signals intenta responder a esa necesidad. No reinventa las citas online, pero sí puede ayudar a distinguir mejor entre quienes solo curiosean y quienes realmente quieren conocer a alguien.