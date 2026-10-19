El HomePod mini original y el HomePod de segunda generación también recibirán Sound Glow

Apple ha reservado una pequeña sorpresa para los propietarios del HomePod mini original.

La versión candidata a lanzamiento de HomePod Software 27.2 revela que el altavoz de 2020 también es compatible con Sound Glow, la nueva animación luminosa que Apple había presentado como una de las novedades visuales del HomePod mini 2.

Esto significa que no será necesario comprar el modelo recién presentado para disfrutar de esta función. El HomePod mini de primera generación podrá iluminar su superficie superior con colores asociados a la música que se está reproduciendo, mientras que el HomePod de segunda generación de tamaño completo también será compatible. El HomePod original de 2018 queda fuera.

Sound Glow llega también al HomePod mini de primera generación

Cuando Apple presentó el HomePod mini 2, Sound Glow fue una de las funciones que más llamaron la atención. La superficie táctil superior deja de limitarse a mostrar las animaciones habituales de Siri y pasa a convertirse en una pequeña zona de iluminación ambiental vinculada al contenido que está sonando.

La función utiliza los colores predominantes de la portada del álbum y genera animaciones que cambian en función de la música. Apple explica que el efecto puede reaccionar en tiempo real a los graves y los agudos, por lo que cada canción puede producir una combinación de colores y movimientos diferente.

La sorpresa es que el hardware del HomePod mini original también parece ser suficiente para ejecutar estas animaciones. En HomePod Software 27.2 RC la opción ya aparece disponible en el modelo de primera generación, por lo que una característica que inicialmente parecía ligada al nuevo altavoz terminará ampliándose a millones de dispositivos que ya están instalados en los hogares.

Cómo se activa Sound Glow

Tras actualizar el altavoz a HomePod Software 27.2, la función aparece dentro de los ajustes del HomePod en la aplicación Casa. Basta con mantener pulsado el altavoz, entrar en su configuración y activar el nuevo interruptor de Sound Glow.

Una vez habilitado, el efecto entra en acción al reproducir música o cualquier contenido que tenga una imagen asociada. Los colores de esa portada se utilizan como base para las animaciones que aparecen sobre la superficie superior del altavoz.

También es posible controlar Sound Glow desde un Apple TV cuando el HomePod está asociado al reproductor. Desde el Centro de Control se puede activar o desactivar rápidamente la iluminación, algo especialmente útil si se quiere utilizar el efecto solo en determinados momentos y mantenerlo apagado el resto del tiempo.

No todas las novedades del HomePod mini 2 llegan al modelo antiguo

Que Sound Glow sea compatible con el HomePod mini original no significa que ambos modelos vayan a ofrecer exactamente las mismas prestaciones. El nuevo HomePod mini 2 incorpora un chip S10 mucho más moderno, conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 6, además de mejoras relacionadas con el audio computacional.

El nuevo modelo también podrá utilizarse como altavoz predeterminado de un Mac compatible, una función que va más allá de la reproducción mediante AirPlay. Asimismo, forma parte del nuevo sistema de sonido envolvente de cuatro altavoces que Apple ha preparado para el Apple TV 4K de cuarta generación.

Otra diferencia importante está en Siri AI. El HomePod mini 2 está preparado para recibir las nuevas funciones de inteligencia artificial de Apple mediante una actualización posterior, mientras que el HomePod mini original no recibirá Siri AI. La llegada de Sound Glow al modelo de 2020 no cambia esta limitación.

El HomePod de segunda generación también será compatible

Sound Glow no se limita a los dos HomePod mini. Apple también ha confirmado la función para el HomePod de segunda generación, cuya superficie superior es considerablemente más grande y, por tanto, puede hacer que el efecto visual resulte más llamativo.

El único modelo que queda claramente excluido es el HomePod original. A pesar de compartir buena parte del concepto de diseño con su sucesor, su hardware y su plataforma interna son diferentes, y HomePod Software 27.2 no habilita Sound Glow en este dispositivo.

Para quienes todavía utilizan un HomePod mini de primera generación, la actualización resulta especialmente interesante porque prolonga la vida útil del altavoz con una función que Apple había utilizado para promocionar su nueva generación. No cambia la calidad de sonido ni convierte al modelo antiguo en un HomePod mini 2, pero sí elimina una de las diferencias visuales más evidentes entre ambos.

HomePod Software 27.2 está muy cerca de llegar a todos

Apple ha distribuido ya la versión RC de HomePod Software 27.2, la compilación que normalmente precede a la versión pública salvo que aparezca algún problema de última hora. La actualización definitiva debería llegar en los próximos días, antes del lanzamiento comercial del HomePod mini 2 previsto para el 30 de octubre.

Además de Sound Glow, la versión 27.2 forma parte de una actualización más amplia del ecosistema doméstico de Apple, que también prepara el soporte para configuraciones de cuatro altavoces con el nuevo Apple TV 4K.

Para los propietarios del HomePod mini original, la conclusión es sencilla: no será necesario renovar el altavoz para conseguir el nuevo efecto de iluminación. Una vez instalada la versión 27.2, Sound Glow debería aparecer como una opción más dentro de la aplicación Casa.