Apple presenta el nuevo Apple TV 4K con chip A19, sonido envolvente y mando localizable por 349 €

Apple ha presentado una nueva generación de su reproductor multimedia para el televisor, y esta vez las novedades van mucho más allá de reproducir películas y series en 4K.

El Apple TV 4K de cuarta generación estrena el potente chip A19, un mando que se puede localizar con precisión desde el iPhone y la posibilidad de crear un sistema de sonido envolvente con cuatro altavoces HomePod.

También refuerza su papel como centro de control de la casa conectada. Sin embargo, hay un detalle que conviene tener muy presente: mientras Apple anuncia en Estados Unidos una nueva experiencia de Siri basada en inteligencia artificial, en el territorio español no se incluye Siri AI entre las funciones disponibles. El nuevo Apple TV 4K ya se puede reservar en España por 349 € y llegará a las tiendas el 13 de noviembre de 2026.

Un chip A19 que dispara el rendimiento

Aunque por fuera mantiene el aspecto compacto y discreto que caracteriza a los Apple TV, por dentro el salto generacional es considerable. Apple ha sustituido el procesador de la generación anterior por el chip A19, con el que promete una CPU hasta un 50 % más rápida y una GPU capaz de ofrecer hasta el doble de rendimiento gráfico.

Esta mejora debería notarse al navegar por los menús, cambiar de aplicación o ejecutar videojuegos exigentes. El Apple TV lleva tiempo intentando consolidarse también como una pequeña consola para el salón, y el incremento de potencia puede resultar especialmente interesante para quienes utilizan Apple Arcade y los juegos disponibles en la App Store.

Otra novedad menos visible, pero importante, es la incorporación de un decodificador AV1 dedicado. Este formato de compresión de vídeo permite distribuir contenidos de alta calidad utilizando menos ancho de banda, algo que puede beneficiar a las plataformas de streaming y a los hogares con conexiones limitadas.

Apple no ha detallado en la nota de prensa española cambios específicos en la capacidad de almacenamiento ni ha presentado comparativas de calidad de imagen frente a su predecesor. Por tanto, habrá que esperar a las pruebas del dispositivo para comprobar cuánto aporta realmente el nuevo procesador al uso diario.

Un Siri Remote que por fin puedes encontrar cuando desaparece

Hay pocas cosas más habituales que perder el mando del televisor entre los cojines del sofá. Apple quiere resolver este pequeño problema con una nueva versión del Siri Remote compatible con la Búsqueda de Precisión de la aplicación Buscar, que permite recibir indicaciones para acercarse a su ubicación.

Además, el mando puede emitir un sonido para facilitar su localización cuando está escondido o fuera de la vista. La compatibilidad con Buscar está disponible en el Siri Remote de segunda generación o posterior, mientras que la Búsqueda de Precisión y las funciones concretas de localización dependen del modelo de mando y del iPhone utilizado.

No todos los iPhone pueden utilizar la búsqueda precisa: Apple indica que funciona con el iPhone Duo, iPhone Air y los iPhone 17 o posteriores, salvo el iPhone 17e, siempre que tengan instalada la última versión de iOS. Su disponibilidad también puede variar según el país.

El nuevo mando conserva el diseño conocido y se venderá por separado. Además, es compatible con Apple TV HD y Apple TV 4K, de manera que no será imprescindible comprar el nuevo reproductor para utilizarlo, aunque las funciones de localización dependen de la generación del mando y del iPhone.

Cuatro HomePod para montar un cine en casa sin receptor AV

Una de las novedades más llamativas es la posibilidad de conectar cuatro altavoces HomePod para disfrutar de sonido envolvente. Hasta ahora, la propuesta de Apple se centraba principalmente en utilizar uno o dos altavoces; con esta generación, el sistema se amplía a una configuración con canales delanteros y traseros.

El nuevo Apple TV 4K identifica de forma inteligente la posición de los cuatro altavoces en la habitación y ajusta automáticamente los tiempos y niveles de sonido. De este modo, busca ofrecer una experiencia inmersiva sin que el usuario tenga que realizar una calibración manual compleja.

Se pueden combinar dos HomePod de segunda generación en la parte delantera con dos HomePod mini 2 en la trasera, o utilizar cuatro unidades compatibles. La condición es que los dos altavoces de cada pareja sean del mismo modelo. Se necesita el Apple TV 4K de cuarta generación y el software actualizado.

La propuesta puede resultar atractiva para quienes ya tienen varios HomePod en casa, aunque conviene hacer números antes de sustituir un sistema de sonido tradicional. Comprar cuatro altavoces supone una inversión considerable, y todavía habrá que evaluar el resultado real frente a barras de sonido y equipos multicanal convencionales.

El Apple TV 4K se convierte en un centro de control para la casa

Apple está reforzando su ecosistema doméstico y el nuevo Apple TV 4K juega un papel importante en esa estrategia. Además de reproducir contenidos, funciona como central de accesorios para Apple Home, permitiendo controlar dispositivos compatibles incluso cuando estamos fuera de casa.

Por ejemplo, si alguien llama a la puerta y tenemos un videoportero compatible, podemos recibir una notificación directamente en el televisor, ver quién está esperando y hablar con esa persona. También es posible activar otros accesorios, como una cerradura inteligente, sin abandonar por completo lo que estamos viendo.

El dispositivo es compatible con automatizaciones, modo de invitado y procesamiento local seguro de HomeKit Secure Video. Gracias a la conexión wifi y a Thread, también puede comunicarse con accesorios domésticos compatibles y participar en una red de dispositivos conectados.

Esta función encaja con la nueva Apple Home Collection, una gama de cámaras, cerraduras, termostatos y sensores desarrollada junto a LG y Schneider Electric. Con estos lanzamientos, Apple intenta que el televisor, los altavoces y los dispositivos domóticos formen parte de una experiencia más integrada.

Siri AI: la gran novedad internacional que no se anuncia para España

La nota de prensa estadounidense presenta Siri AI como una de las grandes novedades del Apple TV 4K. Se trata de una experiencia conversacional con una interfaz a pantalla completa, capaz de comprender preguntas complejas, recomendar películas y series y responder a cuestiones relacionadas con lo que estamos viendo.

Por ejemplo, se le puede preguntar qué series han ganado premios Emmy, pedir documentales de una determinada temática o consultar dónde se rodó una producción. Cuando el usuario dispone de un iPhone compatible con Apple Intelligence, Siri también puede aprovechar el contexto personal para localizar contenidos que alguien le haya recomendado.

Otra característica destacada internacionalmente es la incorporación de tres micrófonos de campo lejano con cancelación avanzada de eco, diseñados para reconocer órdenes de voz sin necesidad de coger el mando, incluso cuando el televisor está reproduciendo sonido. El soporte de esta función depende del idioma y la región.

Sin embargo, Siri AI está en fase beta, requiere tvOS 27.2 y un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, y no estará disponible inicialmente en la Unión Europea en iOS o iPadOS.

Por ello, no conviene presentar estas novedades como prestaciones garantizadas para los compradores españoles en el lanzamiento. La experiencia también está disponible, en mercados admitidos, en Apple TV 4K de segunda generación o posterior, por lo que no es exclusiva del nuevo modelo.

Más posibilidades para fotos, videojuegos y videollamadas

El Apple TV 4K mantiene su apuesta por convertirse en un dispositivo para todo tipo de entretenimiento. Con Apple Arcade y los juegos de la App Store puede utilizarse como plataforma de videojuegos, mientras que Apple Fitness+ permite seguir entrenamientos desde el televisor.

También admite videollamadas FaceTime mediante Cámara de Continuidad, utilizando la cámara de un iPhone o iPad compatible. Esta función permite realizar conversaciones en pantalla grande sin necesidad de incorporar una webcam al televisor.

La aplicación Fotos gana opciones de personalización: desde el iPhone o iPad podemos elegir qué imágenes de iCloud queremos mostrar en el Apple TV, crear recuerdos y pases de diapositivas o configurar salvapantallas de retratos. Lo interesante es que no hace falta mostrar toda la fototeca personal para disfrutar de estas posibilidades.

Además, una nueva opción permite alternar automáticamente entre distintas categorías de salvapantallas. Son cambios pequeños frente al salto del chip A19, pero ayudan a convertir el dispositivo en algo más que un simple reproductor de streaming.

Privacidad y materiales reciclados

El chip A19 introduce Secure Exclaves, entornos protegidos y aislados que permiten procesar datos del micrófono de manera independiente del resto del sistema. Según Apple, ni tvOS, ni las aplicaciones, ni la propia compañía pueden acceder a la información analizada dentro de estos entornos.

Las grabaciones de HomeKit Secure Video siguen utilizando cifrado de extremo a extremo, una protección importante cuando el dispositivo participa en la vigilancia y el control de la vivienda. En los mercados compatibles con Siri AI, determinadas solicitudes pueden procesarse en el dispositivo o mediante Private Cloud Compute.

En cuanto a sostenibilidad, Apple asegura que los circuitos impresos diseñados por la compañía incorporan revestimientos de oro y soldaduras de estaño 100 % reciclados. También utiliza tierras raras totalmente recicladas en los imanes, mientras que el módulo térmico contiene un 80 % de aluminio reciclado.

La carcasa del Siri Remote utiliza aluminio 100 % reciclado y el embalaje está fabricado con materiales de fibra, según los criterios de medición de Apple. Son mejoras en la selección de materiales, aunque la vida útil y el soporte de software seguirán siendo factores importantes para valorar el impacto del producto

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Precio y disponibilidad del Apple TV 4K en España

Los clientes de España y otros 29 países y regiones ya pueden reservar el Apple TV 4K (4.ª generación) a través de apple.com/es/store y la aplicación Apple Store. El dispositivo estará disponible en las tiendas el viernes 13 de noviembre de 2026, con un precio oficial en España de 349 €.

El nuevo mando Siri Remote también se vende por separado y es compatible tanto con el Apple TV HD como con el Apple TV 4K. Apple precisa que la compatibilidad con la aplicación Buscar está disponible en el Siri Remote de segunda generación o posterior, aunque las funciones concretas de localización pueden variar según el modelo.

Por 349 €, el Apple TV 4K se sitúa claramente en el segmento premium de los reproductores multimedia. Su atractivo no depende únicamente de reproducir vídeo en 4K, algo que muchas televisiones inteligentes ya hacen por sí solas, sino de la fluidez de tvOS, las aplicaciones, el control del hogar y la integración con otros dispositivos Apple.

La principal incógnita para España es Siri AI. El hardware mejora notablemente y el sistema de cuatro HomePod puede resultar muy interesante, pero parte de las novedades más ambiciosas del anuncio internacional todavía no tienen disponibilidad confirmada en nuestro país.