Apple presenta el HomePod mini 2 con Siri AI, sonido envolvente y cinco colores por 169 €

Apple ha renovado por fin su altavoz inteligente más pequeño.

El HomePod mini 2 llega seis años después del modelo original y lo hace con un nuevo procesador S10, cinco colores, mejoras de sonido y funciones inéditas para disfrutar de la música y el cine en casa. Pero el cambio más importante está en Siri, que dará el salto a la inteligencia artificial generativa, aunque no desde el primer día ni en todos los países.

La segunda generación se puede reservar desde el 13 de octubre y llegará a las tiendas el 30 de octubre de 2026. En España cuesta 169 € y ya puede reservarse a través de la web y la aplicación Apple Store. La llegada a las tiendas está prevista para el viernes 30 de octubre.

Siri AI quiere convertir el HomePod mini en un asistente mucho más útil

Una de las grandes novedades es Siri AI, una versión profundamente renovada del asistente que utiliza los modelos Apple Foundation Models. La promesa es poder conversar de forma natural, encadenar preguntas y obtener respuestas sobre una gran variedad de temas, gracias también a la información actualizada de Internet.

Cuando se conecta con un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, Siri puede utilizar el contexto personal del usuario para resolver peticiones más complejas. Por ejemplo, localizar una canción que un amigo recomendó por Mensajes, encontrar una receta recibida por correo electrónico o crear un recordatorio relacionado con un evento del calendario.

El sistema puede distinguir las voces de hasta seis miembros de la familia y acceder, de manera privada, a sus preferencias y dispositivos correspondientes. Así, cada persona puede pedir su música favorita o consultar sus propios recordatorios sin que todos compartan necesariamente la misma experiencia.

Hay una letra pequeña importante: Siri AI llegará mediante una actualización gratuita posterior y debutará en inglés en Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido. Apple confirma que no estará disponible inicialmente en iOS y iPadOS dentro de la Unión Europea, por lo que los compradores españoles no deberían dar por hecho que disfrutarán de todas estas funciones desde el lanzamiento.

Chip S10, sonido de 360 grados y cine envolvente

El nuevo HomePod mini incorpora el chip Apple S10, que sustituye al S5 del modelo original y permite un procesamiento de audio más avanzado. El altavoz sigue apostando por una reproducción de 360 grados para repartir el sonido por toda la habitación, pero ahora analiza continuamente la música para optimizar el rango dinámico, el volumen y el rendimiento acústico.

Se puede utilizar un solo altavoz, crear una pareja estéreo o distribuir varios dispositivos por distintas habitaciones. El audio multiestancia permite reproducir una misma canción por toda la casa o escuchar contenidos diferentes en cada espacio, aprovechando la integración con el ecosistema de Apple.

La gran novedad para los aficionados al cine es que el nuevo Apple TV 4K de cuarta generación admite sonido envolvente con cuatro altavoces. La configuración combina dos HomePod mini 2 o HomePod de segunda generación delante y otros dos detrás, formando parejas compatibles para crear un sistema de cine doméstico más inmersivo.

Además, el Apple TV reconoce la posición de los altavoces en la habitación y ajusta automáticamente los tiempos y niveles de audio. Es una propuesta interesante para quienes no quieren instalar una barra de sonido o un receptor AV, aunque exige disponer de cuatro altavoces y del Apple TV 4K más reciente.

El HomePod mini también puede ser el altavoz del Mac

Otra mejora práctica es la posibilidad de utilizar el HomePod mini 2 como altavoz predeterminado del Mac, tanto individualmente como mediante una pareja estéreo. Esto permite disfrutar de música, películas, videojuegos y llamadas FaceTime sin tener que seleccionar manualmente la salida de sonido cada vez.

La función está pensada para ordenadores Mac con Wi-Fi 6E o posterior. Apple también ha diseñado los nuevos acabados para que combinen con otros productos de su catálogo, especialmente los iMac de colores.

En la práctica, esta posibilidad amplía los usos del HomePod mini más allá del salón o la mesilla de noche. Puede convertirse en una alternativa compacta a los altavoces de escritorio, aunque habrá que comprobar cómo se comporta la latencia en juegos y otras aplicaciones exigentes.

Eso sí, Apple no ha ofrecido en su comunicado comparativas cuantificadas de calidad sonora frente a la primera generación. Por tanto, habrá que esperar a las pruebas independientes para conocer hasta qué punto se aprecia la mejora acústica en el uso cotidiano.

Sound Glow: luces que siguen el ritmo de la música

El nuevo Sound Glow convierte la superficie superior del altavoz en una pequeña pantalla de luz ambiental. En lugar de limitarse a las animaciones tradicionales de Siri, ahora puede iluminarse y palpitar siguiendo el ritmo de la música, con reacciones a los graves y los agudos.

Los colores se adaptan a la portada del álbum que se está reproduciendo, creando un efecto visual diferente para cada canción. Es una forma de añadir personalidad a un dispositivo que normalmente pasa bastante desapercibido por su tamaño reducido.

La función también ofrece animaciones asociadas a sonidos ambientales. Por ejemplo, al reproducir lluvia, el altavoz puede mostrar una iluminación pensada para acompañar ese ambiente relajante.

Para controlar Sound Glow mediante la voz se requiere un iPhone compatible con Apple Intelligence y el software más reciente. Esto significa que la disponibilidad de determinadas opciones dependerá también de los requisitos de Siri AI.

Un centro de control para toda la casa conectada

Apple quiere que el HomePod mini 2 sea mucho más que un altavoz. Como central de accesorios domésticos, permite controlar dispositivos inteligentes desde la aplicación Casa incluso cuando el propietario está fuera de su vivienda.

Se pueden crear escenas que apaguen las luces, bajen las persianas, ajusten el termostato o cierren puertas y garajes. Siri también puede ejecutar varias acciones encadenadas mediante una orden de voz, reduciendo la necesidad de abrir diferentes aplicaciones.

El altavoz se integra con la nueva gama Apple Home Collection, presentada junto a LG y Schneider Electric. Sus cámaras y videoporteros compatibles pueden utilizar reconocimiento facial para anunciar quién está llamando a la puerta, siempre que HomeKit Secure Video tenga activada esa función.

También incorpora reconocimiento de sonidos de alarmas de humo y monóxido de carbono. Si detecta uno de estos avisos, puede enviar una notificación al iPhone, iPad o Apple Watch. Conviene recordar que esta función es complementaria y no sustituye a los detectores de seguridad certificados.

Privacidad y materiales reciclados

Como ocurre con otros dispositivos de la marca, Apple destaca la privacidad como uno de los pilares de su propuesta. Las peticiones de Siri AI pueden procesarse localmente o mediante Private Cloud Compute, una infraestructura diseñada para que los datos no queden almacenados ni accesibles para Apple cuando se procesan en la nube.

El acceso al contexto personal depende de dispositivos compatibles y de la autorización correspondiente. La idea es que el asistente pueda ser más útil sin convertir las conversaciones y los datos domésticos en información disponible para terceros.

Apple también señala que todos los imanes utilizan tierras raras 100 % recicladas, mientras que las placas de circuito diseñadas por la compañía emplean cobre, recubrimientos de oro y soldaduras de estaño reciclados. El embalaje está fabricado íntegramente con materiales de fibra, según el criterio de medición de la compañía.

Estos cambios forman parte de su objetivo de reducir el impacto medioambiental de sus productos. No obstante, la verdadera sostenibilidad de esta nueva generación también dependerá de su durabilidad y de cuántos años reciba actualizaciones de software.

Precio, colores y disponibilidad del HomePod mini 2

El HomePod mini 2 se ofrece en rosa, verde, azul, blanco y medianoche, cinco acabados entre los que elegir para integrarlo en distintas estancias.

Los clientes de España y más de otros 23 países y regiones ya pueden reservarlo desde el 13 de octubre a través de Apple Store online y la aplicación Apple Store. Estará disponible en las tiendas el viernes 30 de octubre de 2026 y su precio oficial en España es de 169 €.

El HomePod mini 2 es compatible con la versión 27.2 del software del HomePod y las nuevas funciones de inteligencia artificial se activarán posteriormente mediante una actualización. Algunas de ellas también exigen un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence y configurado en un idioma admitido.

En definitiva, el HomePod mini 2 mejora considerablemente sus posibilidades como altavoz de escritorio, equipo de cine doméstico y centro de control del hogar. Sin embargo, la ausencia inicial de Siri AI en la Unión Europea resta atractivo a una de sus principales novedades, especialmente teniendo en cuenta la subida de precio.