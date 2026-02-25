HONOR MagicPad4: diseño ultrafino, potencia extrema y productividad con IA por 649€

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

HONOR amplía su catálogo de dispositivos premium con la nueva MagicPad4, una tablet que no solo presume de diseño ultrafino, sino que también introduce avances técnicos poco habituales incluso en la gama alta.

Con un grosor de apenas 4,8 mm, se posiciona como la tablet más delgada del mundo, combinando portabilidad extrema, hardware de última generación y un enfoque claro hacia la productividad impulsada por inteligencia artificial.

Este modelo no se limita a competir en especificaciones. HONOR plantea la MagicPad4 como una alternativa real al portátil tradicional, gracias a su modo PC, su conectividad entre ecosistemas y una experiencia visual y sonora diseñada para uso intensivo.

Diseño ultradelgado que rompe récords

El primer elemento que llama la atención es su perfil. Con solo 4,8 mm de grosor, la MagicPad4 supera incluso a referentes del mercado como el iPad Pro, que se sitúa en 5,1 mm. Esta cifra no es simplemente estética: impacta directamente en la sensación de uso, transporte y ergonomía.

La tablet pesa aproximadamente 450 g, convirtiéndose en una de las más ligeras dentro de su categoría. HONOR atribuye este logro a una innovadora estructura interna denominada «en forma de media luna», junto con el uso de una fibra especial de grado aeroespacial. Esta combinación permite incrementar la rigidez estructural en un 30 % mientras reduce el peso en un 32 %.

Cuando se añade el teclado y el HONOR Magic-Pencil 3, el conjunto alcanza unos 852 g, situándose por debajo del peso de muchos portátiles ultraligeros. El resultado es un dispositivo que puede desempeñar funciones de trabajo sin sacrificar movilidad.

Pantalla OLED de 165 Hz: fluidez y brillo de referencia

La MagicPad4 integra una pantalla OLED de 12,3 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 93 %. El bisel ultrafino de 4 mm refuerza la sensación de inmersión, especialmente en tareas multimedia, lectura o edición.

Uno de los puntos más destacados es la frecuencia de actualización de 165 Hz, una cifra poco habitual en tablets. Esta tasa proporciona una fluidez excepcional en desplazamientos, animaciones del sistema, escritura con stylus y contenidos dinámicos.

La resolución de 3.000 × 1.920 píxeles garantiza una elevada nitidez, mientras que el brillo máximo HDR de 2.400 nits mejora la visibilidad en exteriores y la experiencia con contenido de alto rango dinámico. El panel es capaz de mostrar 1.070 millones de colores, ofreciendo gradaciones suaves y una representación cromática precisa.

En el apartado de salud visual, HONOR incorpora certificaciones TÜV Rheinland por bajo nivel de luz azul y funcionamiento sin parpadeos. Además, la pantalla integra siete tecnologías de confort ocular, entre ellas:

La atenuación PWM de 5.280 Hz, que reduce la fatiga visual en sesiones prolongadas.

El desenfoque por IA a nivel de chip, una solución exclusiva que ajusta dinámicamente la imagen.

La tecnología DOT Eye Comfort, enfocada en minimizar el estrés ocular.

Este conjunto sitúa la MagicPad4 como una opción especialmente interesante para quienes pasan muchas horas frente a la pantalla.

Primera tablet con Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm

En el terreno del rendimiento, HONOR introduce una primicia en el sector. La MagicPad4 es la primera tablet equipada con el Snapdragon 8 Gen 5 fabricado en proceso de 3 nm.

Esta arquitectura avanzada permite mejoras notables en eficiencia energética, potencia de cálculo y gestión térmica. En la práctica, se traduce en mayor fluidez del sistema, mejor respuesta en multitarea y capacidad para ejecutar aplicaciones exigentes sin comprometer autonomía.

El apartado multimedia se refuerza con ocho altavoces compatibles con HONOR Spatial Audio. Este sistema ofrece una experiencia sonora envolvente, útil tanto para entretenimiento como para videollamadas o reuniones virtuales.

La batería de 10.100 mAh asegura una jornada completa de uso, incluso en escenarios intensivos. La carga rápida HONOR SuperCharge de 66 W permite recuperar energía en tiempos reducidos, un aspecto clave en entornos de trabajo móvil.

Para mantener la estabilidad del rendimiento, HONOR implementa el Ice Cooling System. Este sistema utiliza una arquitectura térmica 3D de 13 capas y una superficie de disipación de 81.717 mm², diseñada para gestionar el calor de forma eficiente incluso bajo cargas sostenidas.

Modo PC: experiencia de escritorio en formato tablet

Más allá del hardware, HONOR apuesta por transformar la experiencia de uso mediante su modo PC.

Al activarlo, la interfaz adopta un entorno similar al de un ordenador tradicional. Los usuarios acceden a un sistema de gestión de archivos de clase PC, barras de navegación y compatibilidad total con ratón.

La tablet admite atajos clásicos como Ctrl+C, Alt+Tab o combinaciones avanzadas de selección múltiple. Esta integración facilita la multitarea real, permitiendo trabajar con varias ventanas simultáneamente de forma fluida.

El cambio entre la interfaz táctil y la de escritorio se realiza de manera transparente, lo que refuerza la idea de dispositivo híbrido capaz de sustituir al portátil en muchos escenarios.

Herramientas de IA orientadas a la productividad

Uno de los pilares estratégicos de la MagicPad4 es la inteligencia artificial aplicada al trabajo diario.

HONOR AI Memo actúa como asistente inteligente capaz de generar automáticamente actas de reuniones e identificar participantes. Este tipo de funciones reduce fricción en tareas administrativas y optimiza la organización de la información.

El ecosistema de IA se amplía con tecnologías como AI Meeting Agent, Smart Reminder, AI Summary o AI Voiceprint Noise Cancellation. Estas soluciones buscan mejorar la eficiencia, claridad de audio y gestión de contenidos en entornos colaborativos.

No se trata simplemente de añadir funciones llamativas, sino de integrar capacidades que impacten en flujos de trabajo reales.

Conectividad entre marcas y ecosistemas

La MagicPad4 introduce un enfoque especialmente interesante en conectividad.

A través de bbbb el dispositivo permite interacción fluida entre distintas plataformas. La tablet puede funcionar como pantalla extendida para ordenadores Mac, además de facilitar la conexión e intercambio instantáneo entre dispositivos de múltiples marcas.

La compatibilidad con iPhone, iPad y Mac rompe parcialmente las barreras habituales entre ecosistemas, un aspecto cada vez más valorado por usuarios que combinan productos de diferentes fabricantes.

Este planteamiento posiciona a la MagicPad4 como una herramienta versátil dentro de entornos tecnológicos heterogéneos.

Disponibilidad y configuración

La HONOR MagicPad4 en su versión 12 GB + 256 GB se ofrece en colores gris y blanco. La disponibilidad en tiendas comienza el 2 de marzo.

HONOR acompaña el lanzamiento con un bundle especial. El paquete incluye la MagicPad4 junto con teclado y HONOR Magic-Pencil 3, con un valor conjunto de 249,8 €.

El precio promocional de lanzamiento es de 649 € tras aplicar un cupón de 50 €, frente a un PVP de 699 €. La oferta estará disponible del 2 al 31 de marzo en la tienda oficial de HONOR.