LALIGA presume de aliados tecnológicos para su ofensiva antipiratería

LALIGA ha vuelto a sacar pecho con su estrategia contra la piratería audiovisual, esta vez poniendo el foco en el creciente número de empresas tecnológicas que colaboran con su cruzada.

Según la patronal del fútbol español, ya son más de una veintena los intermediarios que participan activamente en esta ofensiva contra las emisiones ilícitas, desde proveedores cloud y redes de distribución de contenido hasta plataformas sociales, buscadores y compañías de infraestructura. Sobre el papel, el mensaje suena impecable: defender los derechos audiovisuales, proteger la industria y cerrar el paso a un negocio ilegal que mueve enormes cantidades de dinero.

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Pero el problema empieza cuando se rasca un poco bajo la superficie. Porque el discurso de LALIGA se presenta como si la ecuación fuera sencilla —piratería mala, bloqueo bueno, intermediarios responsables— cuando la realidad es bastante más incómoda. En nombre de esa lucha, la organización lleva tiempo impulsando una presión creciente sobre actores tecnológicos que no siempre son parte activa del fraude, sino infraestructuras neutras que también sostienen servicios perfectamente legítimos. Y ahí es donde el relato triunfalista empieza a hacer agua.

La guerra de LALIGA contra la piratería ya no va solo contra las webs pirata

El texto de LALIGA deja claro que su estrategia ya no se limita a perseguir al emisor final de señales ilegales. La ofensiva se ha ampliado a todos los eslabones de la cadena tecnológica que pueden ser utilizados por quienes redistribuyen partidos sin autorización.

En esa lista aparecen nombres tan conocidos como Google, YouTube, Amazon Web Services, Twitch o Fastly, junto a muchas otras firmas menos populares para el gran público, pero fundamentales en la infraestructura de internet.

Ese enfoque tiene una lógica evidente: la piratería audiovisual moderna no funciona solo con una web escondida en un rincón de internet, sino que se apoya en servicios de alojamiento, redes de distribución, protección de tráfico, dominios, motores de búsqueda y plataformas donde encontrar o replicar contenidos. Sin embargo, asumir que toda esa cadena debe alinearse sin matices con la visión de LALIGA es otra cosa muy distinta. Una cosa es cooperar contra actividades ilegales acreditadas, y otra convertir a intermediarios tecnológicos en una extensión operativa de la estrategia antipiratería de una entidad privada.

Un discurso que simplifica demasiado un problema complejo

LALIGA insiste en que la piratería audiovisual es una de las mayores amenazas para la industria del deporte y el entretenimiento. Eso puede ser cierto, pero el uso de ese argumento como justificación total tiene sus riesgos. Cuando todo se plantea en términos de emergencia permanente, cualquier medida parece válida, cualquier presión parece razonable y cualquier daño colateral pasa a verse como un peaje asumible.

Ahí reside una de las grandes debilidades del relato. La lucha contra la piratería se vende como una misión casi moral, una defensa del deporte frente al fraude, pero rara vez se pone el mismo énfasis en explicar qué ocurre cuando los mecanismos de bloqueo o presión sobre intermediarios afectan a terceros que no tienen nada que ver con las retransmisiones ilegales. LALIGA habla de precisión, de eficacia y de agilidad, pero no es la primera vez que ese tipo de promesas convive con polémicas sobre bloqueos excesivos o sobre decisiones que tensan innecesariamente la neutralidad de ciertos servicios.

La presión sobre los intermediarios tecnológicos no deja de crecer

Uno de los elementos más llamativos del texto es que LALIGA presenta como un éxito que cada vez más empresas tecnológicas se “posicionen” contra la piratería junto a ella. El lenguaje no es inocente. No se habla solo de colaborar con órdenes judiciales o de responder ante requerimientos concretos, sino de alinearse frontalmente con la estrategia de la patronal.

Y eso introduce una cuestión incómoda: ¿hasta qué punto estamos hablando de cooperación legítima y hasta qué punto de un modelo donde una gran organización privada logra extender su influencia sobre piezas clave de internet?

Porque cuando servidores, CDNs, plataformas cloud, redes sociales, buscadores o registros de dominio pasan a ser observados bajo el prisma de su “responsabilidad ineludible”, la frontera entre perseguir el delito y condicionar la infraestructura digital se vuelve cada vez más difusa. El problema no es que exista colaboración contra actividades ilícitas. El problema es normalizar que el proveedor tecnológico de turno tenga que demostrar activamente su adhesión a una determinada agenda para no ser señalado como parte del problema.

Cloudflare, el villano perfecto para reforzar el relato

El texto reserva un espacio especial para cargar contra Cloudflare, a la que contrapone frente al resto de compañías que sí han accedido a cooperar. Según LALIGA, la empresa se ha negado en múltiples ocasiones a posicionarse contra la piratería y por eso ha terminado en el punto de mira judicial. La construcción del mensaje es bastante transparente: por un lado están los “buenos”, los intermediarios que colaboran; por otro, los que no se suman y quedan retratados como obstáculos.

Ese planteamiento puede ser eficaz a nivel comunicativo, pero resulta demasiado binario para una cuestión tan delicada. Un proveedor de infraestructura global no tiene por qué aceptar sin discusión el marco que le imponga una liga de fútbol, por mucho peso económico y mediático que tenga.

Defender procedimientos garantistas, exigir resoluciones claras o resistirse a convertirse en un brazo ejecutor privado no equivale necesariamente a amparar la piratería. Y precisamente ahí es donde el discurso de LALIGA pierde matices y se vuelve más propagandístico que analítico.

Europa endurece el tono, pero eso no resuelve todos los dilemas

LALIGA también menciona que en países como Italia, Francia, Alemania, Japón o Moldavia ya existen resoluciones y marcos más duros contra determinados intermediarios tecnológicos. La referencia busca dejar claro que su postura no es una extravagancia, sino parte de una tendencia internacional. Y en parte es verdad: cada vez hay más presión regulatoria y judicial para que diversos actores tecnológicos reaccionen más rápido frente a la piratería.

Ahora bien, que exista esa tendencia no significa que todo lo que se haga en su nombre sea automáticamente equilibrado o proporcional. El endurecimiento legal puede servir para combatir prácticas claramente ilícitas, pero también abre la puerta a excesos si no va acompañado de controles sólidos, transparencia y vías reales de corrección cuando se producen errores. El hecho de que una medida sea posible legalmente no la convierte de forma automática en la mejor solución técnica, social o democrática.

La gran ausente: una reflexión seria sobre los daños colaterales

En todo el texto hay una idea que se repite con insistencia: que sí es posible combatir la piratería de forma precisa, efectiva y ágil, minimizando los daños a clientes y usuarios. El problema es que esa afirmación aparece como conclusión, no como algo demostrado. Se da por hecho. Y ese es precisamente uno de los puntos más débiles del planteamiento.

Cuando una organización con el peso de LALIGA intensifica su presión sobre intermediarios globales, el riesgo de arrastrar servicios legítimos, afectar a usuarios inocentes o generar bloqueos demasiado amplios no puede despacharse con una simple declaración de intenciones. Si de verdad se quiere convencer a la sociedad de que esta estrategia está justificada, no basta con enumerar aliados o señalar a quienes no cooperan. Hace falta explicar con detalle qué controles existen, cómo se corrigen errores y qué garantías tienen quienes terminan atrapados por el fuego cruzado.

Más que una lucha contra la piratería, una batalla por controlar la infraestructura

Vista en conjunto, la estrategia que describe LALIGA transmite una ambición mucho mayor que la de perseguir retransmisiones ilegales. Lo que se dibuja es una pugna por influir en la arquitectura misma de internet: quién aloja, quién distribuye, quién indexa, quién acelera, quién protege y quién responde cuando una señal pirata aparece en la red. Esa ambición puede entenderse desde la lógica empresarial de quien paga fortunas por los derechos audiovisuales, pero no deja de ser inquietante cuando se presenta como si no implicara ningún coste para el ecosistema digital.

LALIGA quiere que asumamos que cuantos más intermediarios se plieguen a su estrategia, mejor funcionará internet y mejor protegido estará el deporte. Pero esa conclusión está lejos de ser evidente. También podría ocurrir lo contrario: que esa presión constante contribuya a una red más cerrada, más dependiente de grandes acuerdos privados y menos neutral para quienes no tienen ni voz ni capacidad de negociación frente a gigantes del entretenimiento.