Ya puedes probar la experiencia del Galaxy S26 y las nuevas funciones de Galaxy AI desde cualquier móvil

Samsung ha renovado su plataforma Try Galaxy, una herramienta pensada para que cualquier usuario pueda descubrir cómo es la experiencia Galaxy directamente desde su propio smartphone, incluso aunque no utilice un dispositivo de la marca.

Con esta actualización, la compañía pone el foco en la nueva serie Galaxy S26 y en varias de las capacidades más avanzadas de Galaxy AI, con la idea de acercar sus novedades a más personas antes de que tomen una decisión de compra.

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La propuesta de Samsung no es nueva, pero sí gana ahora un mayor atractivo. Try Galaxy se refuerza como una plataforma interactiva que permite explorar algunas de las funciones más destacadas del ecosistema móvil de la firma coreana de una forma directa, sencilla y muy visual, sin necesidad de acudir a una tienda física ni de tener un terminal Galaxy en la mano.

Try Galaxy ahora deja probar la experiencia del Galaxy S26 desde cualquier smartphone

La principal novedad de esta actualización es la incorporación de la serie Galaxy S26 al recorrido interactivo de Try Galaxy. A través de esta experiencia, Samsung recrea la interfaz del dispositivo y varias de sus funciones clave para que el usuario pueda hacerse una idea bastante clara de cómo se comporta el software y qué puede aportar la inteligencia artificial en el día a día.

La plataforma está diseñada para simular situaciones cotidianas, de manera que las funciones no se muestran de forma aislada, sino dentro de contextos reales de uso. El objetivo es que el usuario entienda mejor cómo Galaxy AI puede ayudar en ámbitos como la creatividad, la comunicación, la personalización del dispositivo o la productividad personal.

De esta forma, quien acceda a Try Galaxy no solo verá una demostración superficial del teléfono, sino una especie de visita guiada por algunas de las herramientas más llamativas del nuevo ecosistema móvil de Samsung.

Funciones de Galaxy AI que se pueden probar en Try Galaxy

Entre las experiencias destacadas que Samsung ha incluido en esta versión de Try Galaxy se encuentra Pantalla de Privacidad, una función orientada a mejorar la privacidad visual del contenido que aparece en pantalla y evitar miradas indiscretas en lugares públicos.

También está presente Nightography Video, una de las tecnologías más conocidas de la marca, enfocada en mejorar la grabación de vídeo en escenas con poca iluminación. Con ella, Samsung quiere mostrar cómo sus dispositivos son capaces de capturar secuencias más limpias y utilizables incluso en entornos nocturnos o con condiciones de luz complicadas.

Otra de las funciones que se pueden explorar es Photo Assist con Galaxy AI, una herramienta de edición inteligente integrada en la galería que busca simplificar el retoque de imágenes mediante inteligencia artificial. A esto se suma Creative Studio, un espacio pensado para descubrir opciones creativas basadas en IA y experimentar con nuevas formas de creación de contenido desde el propio móvil.

En conjunto, estas funciones permiten a Samsung enseñar una parte importante de su apuesta actual: convertir la inteligencia artificial en una herramienta práctica y útil para tareas reales, más allá del simple efecto demostración.

Una experiencia más inmersiva gracias a la navegación 3D

Otro de los cambios más visibles de la actualización es la llegada de navegación 3D interactiva para los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Esto permite visualizar mejor el diseño de los dispositivos y recorrer de una forma más inmersiva sus principales novedades.

La inclusión de esta navegación tridimensional hace que la experiencia sea más atractiva, especialmente para quienes quieren hacerse una idea más cercana del aspecto de los nuevos terminales sin tenerlos físicamente delante. Además, Samsung ha añadido widgets interactivos que amplían las posibilidades de exploración dentro de la plataforma y hacen que el descubrimiento de funciones sea más dinámico.

Con ello, Try Galaxy deja de ser solo una demostración básica de software para convertirse en una experiencia más rica, visual e interactiva, pensada para captar la atención del usuario desde el primer momento.

Samsung amplía la compatibilidad para llegar a más usuarios

Samsung también ha trabajado en mejorar la accesibilidad de Try Galaxy para que funcione mejor en distintos entornos de navegación. La plataforma se ha optimizado no solo para navegadores convencionales, sino también para navegadores integrados dentro de aplicaciones y otros navegadores no estándar.

En estos casos, la compañía ofrece una vista previa con contenidos destacados de la serie Galaxy S26, una solución que busca reducir la fricción de acceso y ampliar la disponibilidad del servicio en un mayor número de dispositivos. Es una mejora importante, porque facilita que más usuarios puedan descubrir las novedades sin encontrarse con barreras técnicas o limitaciones de compatibilidad desde el primer paso.

Esta estrategia encaja con el objetivo de Samsung de llevar la experiencia Galaxy al mayor público posible, haciendo que sus innovaciones sean más visibles, comprensibles y fáciles de probar, incluso fuera de su propia base de usuarios.

Qué ofrece Try Galaxy en esta nueva versión

La nueva versión de Try Galaxy reúne varios elementos pensados para mejorar el descubrimiento del ecosistema Galaxy. Por un lado, ofrece una prueba guiada de experiencias relacionadas con Galaxy AI. Por otro, suma navegación interactiva en 3D y acceso a contenidos destacados incluso cuando se utiliza un navegador menos habitual.

Todo ello convierte a la plataforma en una especie de escaparate virtual donde Samsung puede enseñar de forma práctica algunas de las bazas con las que quiere impulsar la serie Galaxy S26. En lugar de limitarse a enumerar especificaciones, la marca intenta trasladar al usuario cómo se sienten esas funciones en el uso diario.

Cómo acceder a Try Galaxy

Acceder a la plataforma es sencillo. Basta con entrar en trygalaxy.com desde un smartphone compatible. Samsung también permite hacerlo escaneando el código QR incluido en sus materiales de campaña. Una vez dentro, el usuario solo tiene que seguir las instrucciones para añadir la experiencia a la pantalla de inicio y comenzar a explorar las funciones destacadas de Galaxy S26 y Galaxy AI desde su propio dispositivo.

La compañía recomienda utilizar las versiones más recientes de Safari, Google Chrome o Samsung Internet para garantizar la mejor experiencia posible. Contar con un navegador actualizado no solo mejora la accesibilidad, sino que también asegura una vista previa más fluida y completa.

Samsung convierte Try Galaxy en una herramienta clave antes de la compra

Con esta actualización, Samsung refuerza el papel de Try Galaxy como una herramienta de demostración previa a la compra, algo especialmente relevante en un momento en el que cada vez más marcas buscan convencer al usuario a través de experiencias digitales directas.

La llegada del Galaxy S26 y de nuevas funciones de Galaxy AI a esta plataforma muestra con claridad hacia dónde quiere avanzar Samsung: una experiencia móvil más inteligente, más visual y más accesible, capaz de atraer incluso a quienes todavía no forman parte del ecosistema Galaxy. Al permitir probar parte de esa propuesta desde casi cualquier teléfono, la compañía reduce barreras y convierte la curiosidad en una posible puerta de entrada a sus nuevos dispositivos.