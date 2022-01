Hoy se cumplen 15 años desde que Steve Jobs presentó el primer iPhone

Hace exactamente quince años, el 9 de enero de 2007, Steve Jobs se subió al escenario del Moscone Center de San Francisco para anunciar el primer iPhone.

Todavía es posible rememorar el evento en vídeos subidos a YouTube como este, y es una experiencia que recomiendo a cualquier aficionado a los móviles.

Así presentaba Steve Jobs el nuevo dispositivo:

Este es el día que he estado esperando durante dos años y medio. Una vez cada cierto tiempo, aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. Y Apple ha sido – bueno, antes de nada, uno es muy afortunado si consigue trabajar en uno de esos productos durante su carrera. Apple ha sido muy afortunada. Ha sido capaz de traer algunos de estos productos al mundo. 1984, presentamos el Macintosh. No cambió solamente Apple. Cambió la industria de la informática por completo. En 2001 presentamos el primer iPod, no solamente cambió la forma en la que escuchamos música, cambió la industria musical por completo. Bien, hoy vamos a presentar tres productos revolucionarios de esa categoría. El primero es un iPod con pantalla y controles táctiles. El segundo es un móvil revolucionario. Y el tercero es un dispositivo innovador de comunicación con Internet. Un iPod, un teléfono y un comunicador con Internet. Un iPod, un teléfono… ¿lo cogéis? No son tres dispositivos separados, a este dispositivo le llamamos iPhone. Hoy, Apple va a reinventar el teléfono y aquí lo tenéis.

No le faltaba razón. La revolución de los teléfonos inteligentes comenzó con el iPhone, que supuso colocar un pequeño ordenador personal en las manos de millones de personas

En el libro «Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution» se cuenta que Jobs fue muy osado al presentar y mostrar el iPhone en enero de 2007.

No solamente estaba presentando un nuevo tipo de teléfono sino que lo estaba haciendo con un prototipo que funcionaba con dificultades. Durante la presentación, Jobs fue capaz de hacer las demostraciones sin problemas, y los ingenieros de Apple corrigieron los errores en los siguientes meses.

A diferencia de lo que ocurre hoy, el iPhone no salió a la venta a los pocos días, sino que hubo que esperar a finales de junio para hacerse con él. Las colas que se formaron en las tiendas Apple Store fueron increíbles.

Quince años más tarde, han surgido decenas de competidores, pero el iPhone sigue gozando de una excelente salud. La compañía ha alcanzado recientemente los 3 billones de dólares de cotización bursátil, siendo la primera compañía estadounidense en alcanzar este hito.

Un informe reciente de Asymco afirma que Apple ha vendido ya más de 2.000 millones de unidades de iPhone. Según este informe, el éxito de Apple se basa en que mantiene la filosofía de su fundador, Steve Jobs, que creía que Apple debería desarrollar productos y funcionalidades que los consumidores no supieran que necesitaban.