Huawei prepara su gran regreso: su primer móvil 5G global en años estaría listo

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Huawei podría estar a punto de superar una de las mayores limitaciones que han acompañado a sus teléfonos internacionales durante los últimos años. Una nueva información asegura que la compañía prepara el lanzamiento global de la familia Huawei Pura 90s, cuya principal sorpresa sería la recuperación de la conectividad 5G fuera de China.

El modelo más avanzado, denominado supuestamente Huawei Pura 90s Pro Max, incluiría compatibilidad con numerosas bandas 5G y velocidades de descarga superiores a 1.100 Mbps. De confirmarse, sería el primer buque insignia reciente de Huawei que llegaría al mercado internacional con 5G tras varios años limitado a conexiones 4G.

La noticia tendría una enorme importancia para el fabricante chino. Huawei recuperó en 2023 la capacidad de producir teléfonos 5G para China gracias al regreso de sus procesadores Kirin, pero las versiones internacionales de sus móviles continuaron llegando sin acceso a estas redes.

Conviene mantener la cautela. Huawei no ha confirmado públicamente todos los detalles de este supuesto lanzamiento internacional y todavía no hemos localizado una ficha oficial global que permita verificar el nombre del dispositivo, su disponibilidad o las bandas de red mencionadas.

Huawei podría recuperar por fin el 5G en sus móviles internacionales

La información publicada apunta a que la familia Huawei Pura 90s llegará fuera de China con varias novedades relacionadas con el diseño, las cámaras, el rendimiento y el software.

Sin embargo, el cambio más importante no estaría en la fotografía ni en la apariencia del dispositivo.

La gran novedad sería el regreso oficial de la conectividad 5G a un teléfono Huawei destinado al mercado internacional.

Durante los últimos años, la compañía ha seguido comercializando smartphones premium fuera de China, pero sus capacidades de red se han mantenido limitadas a 4G.

Esto ha colocado a Huawei en una situación especialmente complicada frente a Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO y otros fabricantes cuyos dispositivos de gama alta ofrecen conectividad 5G desde hace varias generaciones.

El supuesto Pura 90s Pro Max sería el modelo encargado de abrir el camino

El dispositivo que protagonizaría este regreso sería el Huawei Pura 90s Pro Max, una aparente evolución de la familia Pura 90 presentada inicialmente en China.

La incorporación de la letra «s» podría indicar una revisión especial de la gama preparada para determinados mercados internacionales.

Huawei ha utilizado anteriormente versiones modificadas de sus teléfonos para adaptarlos a las restricciones de componentes, redes y software existentes fuera de China.

En este caso, sin embargo, la revisión no eliminaría prestaciones, sino que añadiría una de las funciones más esperadas por los seguidores de la marca.

La compatibilidad 5G convertiría al Pura 90s Pro Max en un lanzamiento especialmente simbólico para Huawei.

Las velocidades superarían los 1.100 Mbps

Según la información disponible, los modelos más avanzados de la nueva familia serían capaces de superar los 1.100 Mbps de velocidad de descarga al utilizar una red compatible.

Esta cifra no representa necesariamente la velocidad que todos los usuarios obtendrían en condiciones reales.

El rendimiento de una conexión 5G depende de numerosos factores, como la cobertura del operador, la banda utilizada, la congestión de la red, la distancia respecto a la antena y las capacidades del módem.

Aun así, superar la barrera de 1 Gbps serviría para demostrar que no estaríamos ante una compatibilidad 5G meramente testimonial.

También deberían mejorar considerablemente las velocidades de subida de archivos, una ventaja relevante para compartir vídeos, realizar copias de seguridad o transmitir contenido en directo.

Una extensa lista de bandas facilitaría su uso en numerosos países

La supuesta ficha técnica del Pura 90s Pro Max menciona compatibilidad con un elevado número de bandas 5G NR.

La lista incluiría las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79, n80, n81, n83 y n84. La presencia de las bandas n1, n3, n7, n28 y n78 sería especialmente importante para el mercado europeo.

La banda n78, situada alrededor de los 3,5 GHz, es una de las más utilizadas para ofrecer 5G de alta capacidad en España y otros países europeos.

Las bandas de frecuencias más bajas, como n28, ofrecen generalmente una cobertura más amplia y una mejor penetración en interiores, aunque con velocidades inferiores.

Sobre el papel, la variedad de bandas apuntaría a un dispositivo preparado para funcionar en múltiples regiones.

El teléfono mantendría también compatibilidad con redes anteriores

El soporte de 5G no impediría utilizar el teléfono en zonas donde todavía no está disponible esta conectividad.

El supuesto Pura 90s Pro Max sería compatible igualmente con redes 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 3G WCDMA y 2G GSM.

Esta compatibilidad resulta necesaria para que el terminal pueda cambiar automáticamente de red cuando desaparece la cobertura 5G.

También facilitaría el uso del dispositivo en viajes internacionales y en áreas rurales donde los operadores siguen dependiendo principalmente de tecnologías anteriores.

En la práctica, la experiencia final dependerá igualmente de los acuerdos entre Huawei, los operadores y las autoridades de cada país.

El Pura 80 Ultra global mostraba claramente la limitación del 4G

La diferencia frente a la generación anterior sería muy evidente. La versión internacional del Huawei Pura 80 Ultra incluía conectividad 4G LTE, 3G y 2G, pero no ofrecía acceso a redes 5G.

Esta situación resultaba especialmente peculiar porque las versiones comercializadas en China podían emplear procesadores Kirin técnicamente preparados para conectarse a estas redes.

Huawei evitó, además, destacar públicamente algunos detalles de sus procesadores en determinados lanzamientos.

El supuesto Pura 90s Pro Max rompería por primera vez esta división entre las capacidades de red de los modelos chinos y globales.

Las sanciones estadounidenses cambiaron por completo el negocio móvil de Huawei

Para entender la importancia del posible regreso hay que remontarse a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Huawei fue incluida en 2019 en la denominada Entity List, que limitó su capacidad para adquirir tecnología y componentes desarrollados o fabricados mediante determinadas tecnologías estadounidenses.

La compañía perdió posteriormente el acceso a los servicios móviles de Google en sus nuevos dispositivos.

También encontró enormes dificultades para fabricar procesadores avanzados con conectividad 5G. Como consecuencia, Huawei pasó en pocos años de competir por el liderazgo mundial de smartphones a concentrar gran parte de su negocio móvil en China.

El fabricante continuó lanzando teléfonos internacionales, pero tuvo que hacerlo sin Google Mobile Services y, durante varias generaciones, únicamente con 4G.

Los procesadores Snapdragon permitieron mantener el catálogo global

Durante el periodo más complicado, Huawei recurrió a versiones modificadas de procesadores Qualcomm.

Estos chips podían ofrecer un buen rendimiento de CPU y GPU, pero llegaban con la conectividad 5G desactivada debido a las restricciones aplicables.

Gracias a ellos, Huawei pudo mantener familias como los P50, P60, Mate 50 y otros dispositivos internacionales.

Sin embargo, vender un teléfono premium limitado a 4G se volvió progresivamente más difícil a medida que las redes 5G se extendían por todo el mundo.

La ausencia de 5G era uno de los principales argumentos en contra de comprar un móvil Huawei de gama alta fuera de China.

Huawei recuperó los chips Kirin 5G en China durante 2023

El punto de inflexión llegó con el lanzamiento chino del Huawei Mate 60 Pro.

El dispositivo incorporó un procesador Kirin 9000S fabricado en China y ofreció conectividad equivalente a 5G, aunque Huawei evitó inicialmente emplear ese término en buena parte de su comunicación.

El lanzamiento sorprendió a la industria porque demostró que la compañía había conseguido recuperar capacidades avanzadas de fabricación pese a las restricciones.

Desde entonces, Huawei ha ampliado progresivamente el uso de procesadores Kirin en teléfonos y tablets vendidos en China.

La recuperación también ha contribuido al crecimiento de la marca dentro de su mercado doméstico, donde volvió a competir con fuerza contra Apple y otros fabricantes.

El regreso del Kirin no solucionó inmediatamente el problema internacional

A pesar de los avances en China, las versiones globales continuaron enfrentándose a limitaciones.

Modelos como los Pura 70 y Pura 80 pudieron emplear chips Kirin en algunas configuraciones, pero mantuvieron desactivada la conectividad 5G fuera del mercado chino.

La situación sugería que el problema no era únicamente tecnológico.

También podían intervenir restricciones regulatorias, dificultades de suministro, certificaciones de red y decisiones comerciales.

Por eso, la supuesta llegada de un Pura 90s Pro Max global con 5G implicaría que Huawei ha encontrado una forma de superar varias de estas barreras.

No sería simplemente un cambio en la ficha técnica, sino una transformación importante de su estrategia internacional.

El Mate 40 Pro fue uno de los últimos Huawei globales con 5G

La fuente original presenta al Mate 40 Pro como el último teléfono Huawei con 5G que logró una distribución internacional relevante.

El terminal fue presentado a finales de 2020 y llegó a algunos mercados globales durante los meses posteriores.

Utilizaba el procesador Kirin 9000, fabricado antes de que las restricciones estadounidenses impidieran a Huawei acceder con normalidad a procesos avanzados de producción.

Posteriormente, la compañía lanzó en China otros teléfonos con 5G, pero sus modelos internacionales quedaron limitados a 4G.

Por tanto, el regreso se produciría aproximadamente cinco años después de que las restricciones comenzaran a afectar plenamente a la conectividad de sus buques insignia globales.

Huawei Mate 40 Pro

EMUI 16 sería otra de las novedades de la versión internacional

La familia Pura 90s llegaría al mercado global utilizando EMUI 16 como capa de software.

Huawei mantiene actualmente dos estrategias de software diferentes:

En China, sus dispositivos más recientes utilizan HarmonyOS, un sistema que la compañía está transformando en una plataforma cada vez más independiente del ecosistema Android.

Fuera de China, Huawei ha seguido recurriendo a EMUI, que conserva una experiencia más familiar para los usuarios internacionales.

La llegada de EMUI 16 podría incorporar cambios de diseño, nuevas funciones de inteligencia artificial y una mayor integración con el ecosistema de dispositivos de Huawei.

No obstante, la disponibilidad de aplicaciones seguiría siendo una cuestión clave.

Recuperar el 5G no significa recuperar los servicios de Google

Aunque el Pura 90s Pro Max incorporase conectividad 5G, seguiría previsiblemente sin incluir Google Play Store ni los Google Mobile Services de fábrica.

Las restricciones que afectan al acceso de Huawei a los servicios de Google son independientes de las relacionadas con los chips y módems 5G.

Los usuarios internacionales tendrían que seguir recurriendo a AppGallery, aplicaciones web y diferentes herramientas de compatibilidad para acceder a determinados servicios.

Huawei ha mejorado considerablemente su ecosistema durante los últimos años, pero la ausencia nativa de Google continúa siendo una limitación importante en Europa.

El 5G eliminaría uno de los grandes inconvenientes de los móviles Huawei, pero no resolvería todos sus desafíos internacionales.

Las cámaras volverían a ser uno de los principales argumentos

La familia Pura es la sucesora de la antigua serie P de Huawei y mantiene un enfoque especialmente centrado en la fotografía.

El Pura 90 Pro Max presentado en China ha llamado la atención por su cámara principal con apertura física variable y por un teleobjetivo de alta resolución.

Entre sus tecnologías más destacadas se encuentra un sistema de apertura de varios pasos que permite modificar físicamente la cantidad de luz que entra en el sensor.

Huawei también ha desarrollado funciones de inteligencia artificial capaces de sugerir poses para retratos y mejorar la composición de las fotografías.

Estas capacidades podrían convertir al supuesto Pura 90s Pro Max en uno de los teléfonos fotográficos más ambiciosos del mercado internacional.

El retorno al 5G podría mejorar la posición de Huawei en Europa

La recuperación de esta conectividad permitiría a Huawei competir en condiciones algo más equilibradas.

Un teléfono de gama alta actual sin 5G resulta difícil de recomendar, especialmente cuando se espera que permanezca en uso durante varios años.

La conectividad 5G ya no es una prestación experimental. Está presente incluso en numerosos dispositivos de gama media y económica.

Eliminar esa limitación ayudaría a que los compradores se centrasen en otros aspectos del terminal, como las cámaras, la autonomía, el diseño o la pantalla.

Huawei seguiría teniendo que convencer a los usuarios de que pueden vivir sin los servicios móviles de Google, pero al menos dejaría de acumular dos grandes desventajas simultáneas.

Los operadores podrían ser esenciales para el éxito del dispositivo

La compatibilidad técnica con las bandas 5G no garantiza por sí sola una experiencia perfecta.

Los teléfonos necesitan superar procesos de certificación con operadores y autoridades para aprovechar determinadas funciones de red.

También deben ser compatibles con tecnologías como VoLTE, llamadas WiFi y diferentes combinaciones de agregación de bandas.

El apoyo de las operadoras fue una de las claves del crecimiento internacional de Huawei antes de las sanciones.

Si la compañía quiere recuperar una posición relevante en Europa, podría necesitar reconstruir esas relaciones comerciales.

La venta directa a través de la web y de distribuidores permite llegar a los consumidores más entusiastas, pero la presencia en los catálogos de los operadores continúa siendo importante para alcanzar grandes volúmenes.

La disponibilidad en España continúa siendo una incógnita

La información habla de una llegada al mercado internacional, pero no aclara qué países recibirían los nuevos dispositivos.

Huawei suele presentar algunos de sus productos globales inicialmente en Asia, Oriente Medio, Latinoamérica y determinados mercados europeos. Una versión internacional no implica necesariamente que el teléfono vaya a venderse en todos los países.

Hasta que Huawei publique una ficha oficial regional, no es posible confirmar que el Pura 90s Pro Max vaya a comercializarse en nuestro país.

Los compradores también deberían comprobar que la variante concreta incluye las bandas utilizadas por sus operadores.