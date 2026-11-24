¿Tu pulso de anoche fue alto para ti? Con One UI 9 Watch, los Galaxy Watch8 y Watch8 Classic pueden responder a esa pregunta comparando la última noche con tus propios registros. Es una de las funciones que Samsung estrenó en los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 y que ahora lleva a la generación anterior mediante una actualización.

Según Samsung España, el despliegue comenzó a mediados de noviembre. Puede variar según el país, el modelo y el operador. Hay un detalle si ya has actualizado el reloj y echas en falta alguna novedad: algunas funciones necesitan también la última versión de Samsung Health o Samsung Health Monitor en el móvil.

Qué aprende el Galaxy Watch8 después de siete noches en tu muñeca

La función Constantes vitales toma cinco lecturas durante el sueño: pulso, variabilidad de la frecuencia cardíaca, respiraciones por minuto, temperatura de la piel y saturación de oxígeno en sangre. Necesita al menos siete noches de datos para establecer qué valores son habituales en tu caso.

Vista de las constantes vitales nocturnas en el Galaxy Watch8. Imagen: Samsung.

Ese historial cambia la forma de interpretar el aviso. Si la temperatura de tu piel se aparta de la que el reloj suele registrar por la noche, puede señalarte la variación. La notificación indica qué ha cambiado respecto a tu referencia personal; por sí sola no identifica la causa.

La Puntuación de salud cardiovascular permite seguir otra tendencia: combina los datos de descanso y actividad en una cifra cuya evolución puedes consultar. Para obtener la primera puntuación, Samsung pide llevar el reloj durante 24 horas, tanto despierto como dormido, y vincularlo a un móvil Galaxy compatible.

Puntuación de salud cardiovascular de Samsung. Imagen: Samsung.

Para el entrenamiento hay dos lecturas distintas. Carga vascular tiene en cuenta tanto el ejercicio como la actividad cotidiana y sugiere un intervalo de esfuerzo que deje margen para recuperarse. El Índice de forma física ofrece una visión más general y recomienda entrenamientos según tus objetivos.

Tres noches para empezar a mejorar el descanso

El programa de entrenamiento del sueño puede empezar antes de que el reloj haya calculado tus constantes habituales. Le bastan tres días de sueño registrados en las últimas dos semanas. A partir de ahí propone hábitos diarios y revisa las recomendaciones cada semana según cambie tu descanso.

La detección de posibles signos de apnea se consulta en una aplicación distinta, Samsung Health Monitor. La versión mejorada analiza la frecuencia de las alteraciones respiratorias y distingue tres niveles: mínimas, ocasionales y frecuentes. Para obtener un resultado necesita dos noches válidas en un plazo de diez días.

Esta última función está dirigida a adultos sin un diagnóstico previo de apnea y no sustituye una evaluación médica. Samsung cita autorizaciones para la versión mejorada en Estados Unidos y Corea del Sur; el anuncio español no concreta cuándo estará disponible en España esa clasificación en tres niveles.

También hay novedades para quienes usan el reloj de día. La esfera de retratos coloca la hora en función de dónde aparece la persona en la foto. Y la brújula permite marcar dónde has aparcado o montado la tienda de campaña: si has registrado el recorrido, Invertir ruta te guía de vuelta al punto de partida.