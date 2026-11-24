Una página puede tener la dirección correcta y, aun así, cargar código que no debería estar ahí. Eso ocurrió el 16 de noviembre en webs que utilizaban Optimizely Web Experimentation, una herramienta que permite probar distintas versiones de una página y comparar cuál funciona mejor.

Scott Helme, fundador de Report URI, explicó a Newsweek que los investigadores identificaron al menos 188 proyectos comprometidos de 178 organizaciones. Entre ellas figuran la BBC, CNN, Zoom, HSBC, Salesforce y Equifax. El elemento común era el servicio que usaban en sus webs: que Zoom aparezca en la lista, por ejemplo, no significa que alguien tuviera acceso a las videollamadas de sus usuarios.

Cómo llegó el código a tantas páginas

Según el aviso de seguridad de Optimizely, el origen fue un fallo en el proceso de alta de Web Experimentation. Un tercero consiguió hacerse pasar por usuarios de determinadas cuentas de clientes y añadir código a sus proyectos. La compañía descarta que el incidente tuviera su origen en una filtración de credenciales.

Para entender el alcance, basta pensar en una tienda que quiere probar dos diseños de su página de compra. Al abrirla, el navegador carga la herramienta externa que decide qué versión mostrar. Si alguien altera ese componente, la tienda puede seguir funcionando con normalidad mientras el navegador del comprador recibe también el código añadido.

Optimizely afirma que bloqueó la distribución del código el mismo día y que corrigió el fallo en las tres horas siguientes a su detección. Ese plazo empieza cuando la empresa descubre el problema: no indica cuánto tiempo estuvo expuesta cada página.

La compañía cifra el alcance en menos del 5 % de sus clientes y dice haber comunicado a cada cliente de Web Experimentation si estaba afectado. En su actualización del 19 de noviembre también confirmó que había retirado el código de los proyectos comprometidos y que este incidente no afectó a sus demás productos.

Qué significan los 34 millones de visitas estimadas

Helme estima que el código pudo cargarse en unos 34 millones de visitas, aunque sitúa el intervalo posible entre 6 y 150 millones. Es una estimación de páginas vistas: una misma persona puede generar varias visitas y cargar el código no implica que le hayan robado datos.

El riesgo dependía de lo que hiciera el visitante. Según los investigadores, el código podía capturar datos de tarjetas y sustituir la dirección de destino de un pago en criptomonedas. Leer una noticia y completar una compra, por tanto, no exponían al usuario de la misma manera.

Los investigadores sí observaron transferencias por valor de unos 7.000 dólares en criptomonedas a carteras vinculadas al atacante. No pudieron determinar cuántos números de tarjeta se habían sustraído, así que esa cifra tampoco representa el coste total del incidente.

Para quien pagó con tarjeta en una de esas webs, la comprobación más útil es revisar los movimientos y consultar con el banco cualquier cargo que no reconozca. La presencia de una organización en la lista, por sí sola, no permite saber si una compra concreta pasó por una página afectada.