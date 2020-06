¡Inexplicable! Miles de equipos Blu-ray de Samsung dejan de funcionar de repente

Miles de usuarios están informando de problemas con sus reproductores de Blu-ray y equipos de Home Cinema de Samsung, y nadie sabe cuál es el origen, según informa ZDNet. Todos los problemas parecen haber empezado a la misma hora del viernes 19 de junio

Algunos usuarios han visto cómo sus reproductores de Blu-ray se quedan enganchados en un bucle interminable de reinicios cuando se encienden, otros informan que oyen un zumbido como si el dispositivo tratara de leer un disco, pero en muchos casos no hay ningún disco en la máquina.

Algunos reproductores se apagan al poco tiempo de encenderse, y otros usuarios informan que sus dispositivos no responden a los comandos y a la presión de los botones. Los problemas no parecen estar limitados a un modelo en particular.

En el foro de mensajes de soporte de la comunidad de Samsung [1, 2, 3, 4, 5], Reddit y Twitter, algunos usuarios explican que los problemas comenzaron con una actualización del firmware, pero es poco probable que esta sea la razón.

Los problemas afectan a un gran número de modelos de dispositivos, algunos de los cuales están al final de su vida útil. Además, compañías como Samsung no suelen enviar actualizaciones de firmware a un gran número de modelos de dispositivos, todos a la vez, en un viernes por la tarde.

La explicación más probable es que se trate de un certificado SSL caducado en utilizado por el firmware de los reproductores Blu-ray afectados para conectarse a los servidores de Samsung. Sin embargo, esto es solo una posibilidad ya que se desconoce el origen.

Samsung no ha dado ninguna respuesta oficial y el soporte de Samsung responde a los clientes diciendo que la compañía está investigando.