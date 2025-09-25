Instagram supera los 3.000 millones de usuarios y anuncia novedades

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Instagram ha superado un nuevo récord al alcanzar los 3.000 millones de usuarios activos al mes. La noticia fue confirmada por Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, director de Instagram. Este logro llega siete años después de que la red social alcanzara los 1.000 millones de usuarios en 2018.

Según Mosseri, gran parte del crecimiento de Instagram en los últimos años se debe a tres pilares fundamentales: los mensajes directos (DMs), los Reels y las recomendaciones de contenido. La plataforma ha centrado su estrategia en estos productos, lo que ha impulsado su popularidad global. En los próximos meses, la aplicación reforzará todavía más estas funciones para aumentar la interacción entre los usuarios.

Aunque los Reels y las recomendaciones han sido claves para que Instagram siga creciendo, no todos los usuarios están satisfechos con estos cambios. Muchos prefieren ver fotos o publicaciones de amigos y familiares, en lugar de contenido sugerido de cuentas desconocidas. Este conflicto entre el crecimiento de la plataforma y las preferencias de la comunidad es uno de los mayores retos actuales de Instagram.

Nuevas funciones para personalizar el algoritmo

Consciente de estas críticas, Instagram está preparando una herramienta que permitirá a los usuarios afinar el algoritmo de recomendaciones. Según adelantó Mosseri, será posible activar o desactivar temas de interés. Por ejemplo, si la app detecta que te gustan el fútbol universitario, la fotografía analógica o el ajedrez, mostrará contenido relacionado.

Sin embargo, si en algún momento quieres dejar de ver publicaciones de un tema concreto, podrás eliminarlo de tus preferencias. Esta función comenzará en Reels y se extenderá progresivamente a otras secciones de la plataforma.

Otro cambio relevante será la modificación de la barra inferior de navegación. El clásico botón para subir contenido será reemplazado por un acceso directo a los mensajes directos, reforzando así el papel de la mensajería privada como parte esencial de la experiencia en Instagram.

Este crecimiento llega en un momento complejo para Meta. La compañía enfrenta juicios relacionados con la supuesta naturaleza anticompetitiva de sus adquisiciones de WhatsApp e Instagram. Durante el proceso judicial han salido a la luz correos internos que evidencian la tensión entre Facebook e Instagram.

Aunque Instagram se ha convertido en la red social más influyente culturalmente, Zuckerberg ha mostrado preocupación de que su popularidad esté contribuyendo a la caída de Facebook, especialmente entre los adolescentes. Durante los últimos años, Meta ha intentado reposicionar Facebook para recuperar atractivo en este público, pero la creciente relevancia de Instagram continúa marcando el futuro del grupo.