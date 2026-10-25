iFixit desmonta el iPhone Duo y encuentra una posible zona de presión bajo el panel

Los primeros días del iPhone Duo en las tiendas han dejado quejas de compradores por daños en la pantalla interior. Las fotografías comparten un detalle llamativo: una línea en la zona del pliegue y otra franja luminosa que se extiende hacia la mitad derecha del panel.

Varios propietarios relacionan la avería con una resistencia anormal al abrir el teléfono, seguida de un crujido. La bisagra está bajo sospecha, pero la causa y el alcance del problema siguen sin confirmarse, pero un desmontaje reciente de iFixit aporta algunas pistas sobre lo que podría estar ocurriendo bajo la pantalla.

Una resistencia al abrir y dos líneas que se repiten en las fotos

Los testimonios recopilados describen una secuencia parecida. La bisagra parece ofrecer más resistencia de lo habitual y, al continuar el movimiento, se escucha un chasquido o un crujido; después aparecen líneas permanentes en la pantalla interior, según explican los compradores afectados.

La coincidencia visual es lo que ha dado más visibilidad a las quejas. En las imágenes se aprecia una línea vertical en el centro y una horizontal hacia el lado derecho, en ocasiones muy brillante, con daños concentrados cerca de la zona que se dobla.

El tiempo de uso antes del fallo también varía. Hay usuarios que hablan de varios días y otros que aseguran haberlo sufrido pocas horas después de estrenar el teléfono; algunos sostienen que no hubo golpes, manipulaciones ni un uso fuera de lo normal, y mencionan experiencia previa con móviles plegables.

Esas declaraciones ayudan a reconstruir cada caso, pero no sustituyen una inspección del dispositivo. Que varias pantallas presenten un patrón similar justifica investigar el mecanismo, aunque las fotografías por sí solas no permiten saber qué pieza ha fallado ni en qué circunstancias exactas.

Hay compradores que consiguieron un reemplazo el mismo día

Uno de los relatos más detallados es el de un comprador australiano que afirma que su iPhone Duo se rompió tras unas seis horas y menos de 20 aperturas. Cuenta que estaba enseñándoselo a un amigo cuando sintió algo bajo la pantalla, junto a la bisagra, y escuchó cómo se agrietaba.

Según su publicación, Apple le propuso inicialmente un reemplazo exprés con una retención por el importe completo del teléfono, sin asegurarle la fecha de entrega. Optó por acudir a una Apple Store, donde le cambiaron el dispositivo por uno nuevo en ese momento.

Los moderadores del foro marcaron ese caso como verificado tras revisar fotografías adicionales y documentación de Apple. Su aclaración es importante: la verificación respalda la existencia del dispositivo dañado y su sustitución, pero no certifica la causa de la rotura.

Otro usuario, leftyhyzer16, afirma que el fallo apareció durante la configuración, después de plegarlo unas cuatro veces. Actualizó su publicación para explicar que AT&T le advirtió de una posible espera hasta enero si tramitaba el cambio allí, mientras que una tienda Apple de Dallas sí pudo sustituírselo ese mismo día.

iFixit encuentra una posible zona de presión bajo el panel

El desmontaje de iFixit aporta contexto técnico a los testimonios. El equipo combinó tomografías, imágenes del interior y un modelo tridimensional de la bisagra para comparar sus componentes con las zonas de daño reportadas.

Su análisis sitúa el área afectada cerca del soporte central y del hueco del cable entre ambas mitades. Allí coinciden varios bordes y cambios de apoyo, que podrían concentrar tensión sobre el panel.

Una simulación plantea que la barra central podría no descender lo suficiente al cerrar el teléfono. La pantalla acabaría presionando sobre ella, aunque iFixit lo presenta como una hipótesis pendiente de confirmar en los dispositivos afectados.

Una conexión diminuta dañada también puede inutilizar una fila o columna completa de píxeles. Por eso, la longitud de una franja luminosa no revela por sí sola el tamaño de la rotura física.

Los reemplazos dependen del stock y la frecuencia del fallo sigue siendo desconocida

Aunque hay sustituciones resueltas con rapidez, la experiencia no está siendo igual para todos. GSMArena recoge dificultades para conseguir unidades de reemplazo por la disponibilidad limitada, especialmente en las versiones de 1 TB y 2 TB; la tienda, el operador y la configuración pueden cambiar los plazos.

Tampoco existe una cifra contrastada que permita calcular qué proporción de iPhone Duo vendidos presenta esta avería. Las publicaciones en redes no bastan para establecer una tasa de fallos, del mismo modo que las unidades de análisis que han funcionado sin problemas constituyen una muestra limitada.

Se ha planteado la posibilidad de un lote defectuoso, pero sigue siendo una hipótesis. No hay confirmación de un lote concreto ni de un defecto generalizado, y las fuentes consultadas no recogen un diagnóstico público de Apple que explique el origen de estas roturas.

Si aparece una resistencia extraña o alguna de estas líneas, lo prudente es no forzar el mecanismo y contactar con el servicio técnico. Conviene documentar el estado del teléfono y consultar las opciones para ese caso; para poner en contexto una reparación, también puedes revisar nuestro repaso de los costes de reparación del iPhone Duo en España, sin confundir una tarifa fuera de cobertura con las sustituciones descritas por estos usuarios.