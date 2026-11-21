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Si tienes pensado regalar un iPhone Duo esta Navidad, cambiar de color o pagar más por el almacenamiento no parece que vaya a ahorrarte ni un día de espera.

Hemos comprobado las ocho configuraciones en la tienda española de Apple y, para una entrega en Madrid, todas muestran la misma horquilla: del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, probablemente a tiempo para Navidades o Reyes, pero sin garantías.

Cuánto tarda en llegar cada versión del iPhone Duo

Hemos realizado la consulta el 21 de noviembre de 2026 con el código postal 28005 (Madrid). La tabla recoge las fechas de entrega a domicilio, con envío gratuito, y el precio de cada capacidad al comprar el teléfono sin entregar otro dispositivo.

Entrega en Madrid para ambos colores: del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027.

Capacidad Precio Entrega en Madrid (ambos colores) 256 GB 2.339 € 23 dic. – 7 ene. 512 GB 2.589 € 23 dic. – 7 ene. 1 TB 3.089 € 23 dic. – 7 ene. 2 TB 3.839 € 23 dic. – 7 ene.

La diferencia entre el modelo de 256 GB y el de 2 TB es de 1.500 euros, pero ambos comparten el mismo calendario. Si el objetivo es tenerlo bajo el árbol, el 23 de diciembre es la primera fecha posible, no una entrega garantizada antes de Nochebuena. La última fecha estimada cae incluso un día después de Reyes.

La recogida en tienda se consulta por separado. Por ejemplo, al seleccionar el modelo de 512 GB en cielo nocturno, Apple Puerta del Sol no ofrecía recogida en ese momento.

Para saber qué plazo se aplica a tu dirección, selecciona el acabado y la capacidad en la tienda de Apple y pulsa en el código postal junto a «Fechas de entrega». Conviene comprobarlo de nuevo antes de pagar: el destino y las existencias pueden cambiar la previsión.