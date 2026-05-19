Samsung y Google presentan sus gafas inteligentes con Gemini
Samsung y Google han aprovechado Google I/O 2026 para enseñar un primer vistazo a sus nuevas gafas inteligentes, desarrolladas junto a Gentle Monster y Warby Parker.
La idea no es sustituir al móvil, sino convertir las gafas en un accesorio conectado al smartphone, con acceso rápido a Gemini mediante la voz y funciones pensadas para el día a día.
IA en unas gafas con aspecto de gafas normales
Los dos modelos buscan alejarse del aspecto de prototipo tecnológico. Gentle Monster apuesta por un diseño más atrevido y de moda, mientras que Warby Parker mantiene una estética más clásica y discreta.
Samsung aporta su experiencia en hardware móvil, Google integra Android XR y Gemini, y las marcas de gafas se encargan de que el producto resulte cómodo y ponible.
Qué podrán hacer estas gafas inteligentes
Las gafas permitirán pedir indicaciones a Gemini, recibir recomendaciones durante una ruta a pie, resumir notificaciones, añadir eventos al calendario, hacer fotos sin sacar el teléfono y traducir conversaciones o textos visibles, como menús y carteles.
La clave está en la interacción manos libres: mirar, hablar y recibir ayuda contextual sin tener que sacar el móvil del bolsillo.
Un nuevo paso para el ecosistema Galaxy
Samsung presenta estas gafas como una extensión natural del ecosistema Galaxy. No se han confirmado todavía especificaciones técnicas, precio ni disponibilidad exacta, aunque el lanzamiento de las primeras colecciones está previsto para este otoño en mercados seleccionados.
Google ya había confirmado que sus gafas Android XR formarían parte de I/O 2026 y que trabaja con socios como Samsung, Warby Parker y Gentle Monster. ￼
La gran pregunta: ¿moda o tecnología?
El reto será equilibrar diseño, autonomía, privacidad, cámara, audio y utilidad real. Las gafas inteligentes han fracasado antes cuando parecían demasiado futuristas o poco prácticas, pero la llegada de Gemini puede darles una segunda oportunidad mucho más convincente.
Si Samsung y Google consiguen que parezcan unas gafas normales y que la IA aporte valor sin molestar, podríamos estar ante uno de los dispositivos más interesantes del nuevo ecosistema Android XR.