Samsung y Google presentan sus gafas inteligentes con Gemini

Samsung y Google han aprovechado Google I/O 2026 para enseñar un primer vistazo a sus nuevas gafas inteligentes, desarrolladas junto a Gentle Monster y Warby Parker.

La idea no es sustituir al móvil, sino convertir las gafas en un accesorio conectado al smartphone, con acceso rápido a Gemini mediante la voz y funciones pensadas para el día a día.

 

IA en unas gafas con aspecto de gafas normales

Los dos modelos buscan alejarse del aspecto de prototipo tecnológico. Gentle Monster apuesta por un diseño más atrevido y de moda, mientras que Warby Parker mantiene una estética más clásica y discreta.

Samsung aporta su experiencia en hardware móvil, Google integra Android XR y Gemini, y las marcas de gafas se encargan de que el producto resulte cómodo y ponible.

 

Qué podrán hacer estas gafas inteligentes

Las gafas permitirán pedir indicaciones a Gemini, recibir recomendaciones durante una ruta a pie, resumir notificaciones, añadir eventos al calendario, hacer fotos sin sacar el teléfono y traducir conversaciones o textos visibles, como menús y carteles.

La clave está en la interacción manos libres: mirar, hablar y recibir ayuda contextual sin tener que sacar el móvil del bolsillo.

Gafas inteligentes Warby Parker en colaboración con Google y Samsung, estilo moderno y tecnología avanzada.

Gafas de sol negras Gentle Monster con logotipos de Google y Samsung, diseño elegante y moderno.

 

Un nuevo paso para el ecosistema Galaxy

Samsung presenta estas gafas como una extensión natural del ecosistema Galaxy. No se han confirmado todavía especificaciones técnicas, precio ni disponibilidad exacta, aunque el lanzamiento de las primeras colecciones está previsto para este otoño en mercados seleccionados.

Google ya había confirmado que sus gafas Android XR formarían parte de I/O 2026 y que trabaja con socios como Samsung, Warby Parker y Gentle Monster. ￼

 

La gran pregunta: ¿moda o tecnología?

El reto será equilibrar diseño, autonomía, privacidad, cámara, audio y utilidad real. Las gafas inteligentes han fracasado antes cuando parecían demasiado futuristas o poco prácticas, pero la llegada de Gemini puede darles una segunda oportunidad mucho más convincente.

Si Samsung y Google consiguen que parezcan unas gafas normales y que la IA aporte valor sin molestar, podríamos estar ante uno de los dispositivos más interesantes del nuevo ecosistema Android XR.

Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
