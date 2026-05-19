Google I/O 2026: todas las novedades de Gemini Omni, Search con IA y las gafas Android XR

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Google ha celebrado hoy su conferencia anual Google I/O 2026 y, como era de esperar, la inteligencia artificial ha acaparado prácticamente todo el protagonismo. El evento ha servido para presentar nuevos modelos Gemini, herramientas creativas, agentes autónomos, mejoras profundas en la Búsqueda, novedades para YouTube y Docs, e incluso unas futuras gafas Android XR con Gemini integrado.

La sensación general es clara: Google quiere que la IA deje de ser una función aislada para convertirse en una capa permanente sobre todos sus productos. Y, de paso, marca el terreno de juego al que Apple tendrá que responder en la WWDC 2026 del próximo 8 de junio.

Gemini Omni: el nuevo modelo capaz de crear y editar desde cualquier entrada

Una de las grandes novedades del evento ha sido Gemini Omni, un nuevo modelo multimodal que Google describe como capaz de crear prácticamente cualquier cosa a partir de cualquier tipo de entrada.

La compañía ha explicado que Gemini Omni combina la inteligencia de Gemini con modelos generativos como Nano Banana y Veo. Su primera aplicación estará centrada en el vídeo, con una capacidad especialmente llamativa: permitir la edición conversacional de vídeos. Es decir, el usuario podrá subir un vídeo y pedir, mediante lenguaje natural, que se modifique un elemento concreto de la escena.

Google asegura que Gemini Omni también mejora la simulación de fenómenos físicos como la gravedad o la energía cinética, algo clave para que los vídeos generados o editados resulten más realistas. Demis Hassabis ha adelantado que, aunque empieza por el vídeo, la ambición es que Omni pueda generar cualquier tipo de salida a partir de cualquier tipo de entrada.

La primera versión disponible será Gemini Omni Flash, que llega desde hoy a la app Gemini.

Gemini 3.5 Flash llega con más velocidad y mejores resultados

Google también ha presentado Gemini 3.5 Flash, un nuevo modelo que, según Sundar Pichai, combina inteligencia de frontera con capacidad de acción. La compañía afirma que mejora a Gemini 3.1 Pro en casi todos los benchmarks y que ofrece resultados comparables a los mejores modelos actuales, pero con mayor rapidez.

Gemini 3.5 Flash está disponible desde hoy para todos los usuarios a través de los productos y APIs de Google. Además, la compañía ha confirmado que Gemini 3.5 Pro ya se está probando internamente y llegará el próximo mes.

La app Gemini estrena diseño y se prepara para más agentes

La aplicación Gemini también recibe una renovación importante. Google ha presentado un nuevo lenguaje visual llamado Neural Expressive, con animaciones más fluidas, colores más vivos, nueva tipografía y respuesta háptica.

El rediseño empieza a desplegarse desde hoy en escritorio, iOS y Android. Además, en los próximos meses llegarán dialectos regionales personalizados, una función pensada para hacer que Gemini suene más natural según el país o la zona del usuario.

Los suscriptores de pago Plus, Pro y Ultra ya pueden acceder a Gemini Omni desde la app Gemini, lo que facilitará la creación y edición de vídeos directamente desde la aplicación.

Otra novedad importante son los agentes de IA para Gemini. El primero de ellos será Daily Brief, un agente que genera un resumen diario personalizado para el usuario. Esta función empieza a llegar hoy a los suscriptores de pago.

Gemini para Mac permitirá actuar sobre archivos desde Finder

Google también ha mostrado una integración especialmente interesante para usuarios de Mac. La app Gemini para macOS permitirá seleccionar imágenes y documentos desde Finder y, pulsando la tecla Función, dar una orden por voz para que Gemini trabaje con esos archivos.

En la demostración, Google mostró cómo el asistente podía preparar un correo para una residencia canina usando información e imágenes del perro extraídas desde Finder, generando después el mensaje en Gmail dentro de Chrome.

La compatibilidad con voz y Gemini Spark llegará a la app de Gemini para Mac este verano.

Gemini for Science quiere convertirse en un compañero de investigación

Google también ha reservado espacio para el ámbito científico con Gemini for Science, una colección de herramientas pensadas para investigadores. Dentro de esta iniciativa destaca Co-Scientist, un socio de investigación colaborativo basado en IA.

La idea es que Gemini no solo responda preguntas, sino que ayude a plantear hipótesis, organizar información y acompañar procesos de investigación más complejos.

Chrome y Gemini identificarán imágenes creadas con IA

Otro anuncio relevante tiene que ver con la identificación de contenido generado por inteligencia artificial. Google incorporará credenciales de contenido C2PA en Gemini y Chrome, lo que permitirá distinguir si una imagen fue capturada con una cámara, generada por IA o editada posteriormente con herramientas de IA.

En Chrome, los usuarios podrán hacer clic derecho sobre una imagen y preguntar a Gemini si ha sido creada mediante inteligencia artificial. Es una función cada vez más necesaria en un contexto en el que las imágenes sintéticas son más realistas y abundantes.

Antigravity 2.0: Google refuerza su apuesta por la programación con IA

Google también ha presentado Antigravity 2.0, su herramienta de programación basada en agentes. Es la alternativa de la compañía a soluciones como Copilot, Codex o Claude Code.

La nueva versión usa Gemini 3.5 Flash y promete ser mucho más rápida. Según Google, Gemini 3.5 Flash es hasta 12 veces más veloz dentro de Antigravity, gracias a una mejor optimización del uso de tokens.

Antigravity 2.0 ya está disponible globalmente para todos los usuarios.

Gemini Spark: un agente personal que trabaja incluso con el portátil cerrado

Uno de los anuncios más ambiciosos ha sido Gemini Spark, un agente personal de IA diseñado para ayudar al usuario a gestionar tareas digitales de larga duración.

A diferencia de otros asistentes que dependen de una sesión local, Gemini Spark se ejecuta sobre máquinas virtuales en Google Cloud. Esto significa que puede seguir trabajando 24 horas al día sin necesidad de que el ordenador del usuario permanezca encendido.

Gemini Spark estará accesible desde la app Gemini, aunque Google también permitirá interactuar con él mediante correo electrónico o mensajes. Utiliza Gemini 3.5 Flash y Antigravity para encargarse de tareas complejas, dividiéndolas en subtareas y avanzando paso a paso.

Inicialmente estará integrado con herramientas de Google, pero la compañía ha anunciado soporte MCP para aplicaciones de terceros en las próximas semanas. Gemini Spark llegará la próxima semana a los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos y será compatible con Chrome más adelante este verano.

La Búsqueda de Google se transforma en una experiencia de IA

Google ha dejado claro el mensaje: “Google Search is AI Search”. La Búsqueda de Google pasa a apoyarse en Gemini 3.5 Flash tanto para AI Mode como para AI Overviews.

La compañía ha presentado una nueva caja de búsqueda que va mucho más allá del autocompletado tradicional. Ahora será capaz de adaptarse al contexto, aceptar imágenes, archivos, vídeos y pestañas de Chrome como entrada, además de texto.

Sundar Pichai ha descrito este cambio como la mayor actualización de la caja de búsqueda en más de 25 años. El despliegue empieza hoy, junto con una interfaz que combina AI Overviews y AI Mode en una experiencia unificada.

Agentes dentro de Search: alertas, seguimiento web y tareas personalizadas

La Búsqueda también ganará agentes de IA capaces de crear y gestionar tareas de forma autónoma. Por ejemplo, podrán mantener al usuario informado sobre cambios en el mercado bursátil, enviar alertas o vigilar modificaciones en páginas web concretas.

Google ha puesto como ejemplo el seguimiento de lanzamientos de zapatillas, pero la utilidad podría ir mucho más allá: cambios de precio, disponibilidad de productos, actualizaciones de documentos o novedades en sitios web específicos.

Los Information Agents llegarán a Search este verano, y Google planea añadir más tipos de agentes en el futuro.

Search también podrá crear herramientas, widgets y dashboards

Otra novedad llamativa es la llegada de capacidades de programación agéntica a la Búsqueda. Search podrá generar respuestas personalizadas sobre la marcha, con diseños dinámicos, widgets interactivos y herramientas creadas para consultas concretas.

Esta función se apoya en Antigravity y Gemini 3.5 Flash. Google afirma que Search podrá crear herramientas, rastreadores, widgets y paneles de control en tiempo real.

La interfaz generativa en Search llegará este verano para todos los usuarios sin coste adicional. En cambio, las funciones más avanzadas basadas en Antigravity se estrenarán primero para suscriptores.

Universal Cart: Google quiere que la IA también compre por ti

Google también ha presentado Universal Cart, un carrito inteligente que llegará este verano a Search y a la app Gemini.

La idea es que el usuario pueda añadir productos al carrito desde distintos contextos: leyendo Gmail, viendo YouTube o navegando por la web. Después podrá completar la compra en Google o en tiendas de terceros.

Para hacerlo posible, Google ha anunciado Universal Commerce Protocol y Agents Payment Protocol, dos sistemas orientados a las compras agénticas. Este último permitirá que los agentes de IA realicen pagos en nombre del usuario siguiendo parámetros predefinidos, como marca, precio máximo o tipo de producto.

La función de pagos llegará a Gemini Spark más adelante este año.

YouTube estrenará Ask YouTube para hacer preguntas sobre vídeos

YouTube también se suma a la oleada de IA con Ask YouTube, una función que recuerda a Ask Maps AI. Gracias a Gemini, los usuarios podrán hacer preguntas sobre el contenido de los vídeos, mantener el contexto y plantear repreguntas.

La función ya está en pruebas y se desplegará de forma más amplia en Estados Unidos este verano.

Docs Live permitirá crear documentos a partir de una lluvia de ideas

Google Docs recibirá una integración más profunda con IA mediante Docs Live. La función permitirá hablar o escribir instrucciones generales para que Gemini genere un documento completo.

Sundar Pichai lo ha resumido con una idea sencilla: el usuario podrá soltar una lluvia de ideas y dejar que Gemini se encargue del resto. Docs Live también aceptará comandos de texto para crear, editar y modificar contenido.

Gafas Android XR: Gemini llegará al oído del usuario

En hardware, Google ha anunciado que las primeras gafas de audio Android XR llegarán este otoño. Estas gafas ofrecerán acceso durante todo el día a Gemini, con respuestas privadas reproducidas directamente en el oído del usuario.

Además de consultar a Gemini, las gafas podrán usarse para hacer fotos, escuchar música, realizar llamadas y acceder a aplicaciones. Google ha trabajado con Gentle Monster y Warby Parker en el diseño, y con Samsung en el hardware.

Un detalle importante es que las gafas serán compatibles tanto con dispositivos Android como con iPhone.

Nuevos planes de Google AI y bajada de precio en la suscripción superior

Google también ha anunciado cambios en sus planes de pago. La compañía introduce un nuevo plan Google AI Ultra de 100 dólares al mes, unos 86 euros al cambio actual, y reduce el precio de su plan superior de 250 a 200 dólares mensuales, aproximadamente de 215 a 172 euros.

Más novedades: Android Halo, Google Pics, Stitch y Flow

Google también ha presentado varias novedades adicionales repartidas por su ecosistema.

Android Halo permitirá a los usuarios de Android vigilar la actividad de sus agentes de IA desde la parte superior del dispositivo. Llegará más adelante este año.

Google Pics será una nueva herramienta de generación y edición de imágenes dentro de Google Workspace. Permitirá crear pósteres, flyers, infografías y otros materiales visuales, en una línea similar a Canva. El contenido generado estará marcado con SynthID y el despliegue comenzará este verano.

Stitch, la herramienta de Google para crear aplicaciones y sitios web al estilo de Figma, también recibe mejoras. Este año incorporará diseño colaborativo en tiempo real con Stitch Agent, exportación a Antigravity y publicación directa en Netlify.

Por último, Google Flow, el estudio creativo de IA de la compañía, se actualiza con Gemini Omni, agentes capaces de ejecutar varias acciones a la vez y herramientas personalizadas llamadas Flow Tools. Estas novedades están disponibles desde hoy.