¿Son tuyos los juegos que compras en PlayStation Store? Sony dice que no

Pulsar el botón «Comprar» en PlayStation Store parece una operación bastante sencilla: pagas el precio indicado y el juego pasa a formar parte de tu biblioteca. Sin embargo, una demanda presentada en California sostiene que esa interfaz transmite una idea equivocada, ya que el usuario no adquiere realmente la propiedad del videojuego digital.

Sony no niega que sus clientes reciban una licencia en lugar de un producto en propiedad. La discusión está en otro punto: la compañía considera que un consumidor razonable ya entiende cómo funcionan estas transacciones y que sus condiciones explican suficientemente las limitaciones asociadas a los juegos digitales.

Cuatro jugadores demandan a Sony por el botón «Comprar»

El caso comenzó el 18 de junio de 2026, cuando cuatro clientes presentaron una propuesta de demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment ante el Tribunal de Distrito del Norte de California. Los demandantes actúan en su nombre y en representación de otros consumidores que habrían realizado operaciones similares.

Su argumento parte de una expectativa bastante cotidiana. Cuando alguien compra un libro, una consola o un disco, normalmente obtiene un objeto que puede conservar, prestar o revender. En PlayStation Store, en cambio, el pago concede una licencia personal y limitada para utilizar el software.

La demanda considera que expresiones como «Buy Now», «Confirm Purchase» o sus equivalentes pueden inducir a pensar que se está adquiriendo la propiedad del juego. Según los demandantes, Sony no destaca con suficiente claridad que el acceso depende de una licencia sujeta a condiciones y que, en determinadas circunstancias, podría perderse.

Por ahora no existe una sentencia que declare que Sony haya engañado a sus clientes. Estamos ante las alegaciones de los consumidores y la respuesta de la compañía en una fase inicial del procedimiento, por lo que será el tribunal quien decida si el caso puede continuar y por qué vía debe resolverse.

La ley de California exige una advertencia visible

El conflicto gira en buena parte alrededor de la ley californiana AB 2426, aprobada en septiembre de 2024. Esta norma aborda el uso de palabras como «comprar» o «adquirir» al comercializar videojuegos, aplicaciones, libros, vídeos y otros bienes digitales.

La legislación no prohíbe vender licencias digitales ni obliga a que todos los contenidos puedan conservarse para siempre. Lo que exige es que, al emplear términos que sugieran propiedad, el vendedor informe de manera clara y visible de que la operación concede una licencia.

Una tienda puede cumplir la norma obteniendo una confirmación expresa del cliente, acompañada de las restricciones aplicables y del aviso de que el acceso podría revocarse. Como alternativa, puede mostrar antes de completar cada operación una declaración clara que explique, en lenguaje sencillo, que «comprar» el bien digital significa adquirir una licencia.

La advertencia debe aparecer separada de las demás condiciones y llamar claramente la atención mediante el tamaño, el color, el contraste o algún recurso equivalente. Este requisito es fundamental para la demanda, ya que un enlace discreto a un documento jurídico extenso podría no ser suficiente si el tribunal concluye que la información no resulta clara y visible.

Sony sostiene que los compradores conocen la diferencia

En su respuesta presentada el 21 de agosto, Sony argumenta que un consumidor razonable no interpretaría que el pago de un juego digital le transfiere la propiedad intelectual de la obra. Para la compañía, comprar una licencia de uso no equivale a convertirse en propietario del videojuego en sentido absoluto.

La defensa también distingue entre poseer un objeto físico concreto y acceder a una copia digital. Varios clientes pueden adquirir simultáneamente una licencia del mismo título sin que ninguno de ellos pase a controlar el código, los personajes, la música o los demás derechos que pertenecen a sus creadores y editores.

Este razonamiento no resuelve por sí solo la cuestión planteada por la demanda. Los consumidores no sostienen necesariamente que deberían recibir los derechos de autor del juego, sino que el botón «Comprar» podría hacerles creer que obtienen acceso permanente a su copia digital, de manera parecida a como conservan un disco.

Sony considera, además, que sus avisos y documentos contractuales cumplen los requisitos legales. El tribunal tendrá que valorar si un comprador medio entiende realmente la naturaleza de la operación antes de pagar o si la explicación aparece demasiado escondida dentro de condiciones extensas.

Las condiciones de PlayStation dicen que el software no se vende

La documentación oficial de PlayStation es bastante directa cuando se llega al apartado correspondiente. El acuerdo de licencia de software de PlayStation indica que el programa se concede bajo licencia y no se vende al usuario.

La licencia descrita por Sony es limitada, personal, no exclusiva y no transferible, y autoriza a utilizar el software de forma privada y no comercial en el dispositivo previsto. Los derechos que no se conceden expresamente permanecen reservados, incluidos los derechos de propiedad intelectual.

Las condiciones de servicio de PlayStation aplicables en Estados Unidos expresan una idea similar. Al adquirir un producto en PlayStation Store, el usuario compra una licencia personal para utilizarlo, pero no obtiene la propiedad del producto digital.

El problema señalado por los demandantes no es tanto la ausencia completa de esta información como su ubicación. Las advertencias aparecen dentro de documentos jurídicos de miles de palabras enlazados durante la compra, por lo que pueden pasar inadvertidas para quien simplemente revisa el precio y confirma el pago.

Qué puede ocurrir con un juego digital comprado

La diferencia entre propiedad y licencia no es solamente una discusión semántica. El acceso a los juegos digitales suele estar vinculado a una cuenta, a los sistemas de autenticación de la plataforma y a las condiciones aceptadas por el usuario al crearla o efectuar una compra.

Las condiciones estadounidenses de PlayStation advierten de que, si una cuenta se elimina o se cierra, el usuario puede perder el acceso a los contenidos adquiridos. También contemplan suspensiones o restricciones de cuentas y consolas cuando Sony considera que se han incumplido sus normas.

El acuerdo de software añade que las funciones conectadas pueden finalizar y que los modos sin conexión no están garantizados indefinidamente. Sony señala incluso que puede dejar de ofrecer soporte o interrumpir un programa o servicio, con la posible pérdida de acceso al juego, al progreso o a contenido virtual.

Esto no significa que Sony pueda ignorar las leyes de protección al consumidor. Sus propios términos reconocen que los usuarios pueden conservar derechos legales que no pueden limitarse o eliminarse mediante un contrato, especialmente en regiones como Europa.

El contenido virtual tampoco pertenece al jugador

La misma filosofía se aplica a monedas, vehículos, armas, aspectos, objetos, recompensas, mejoras y otros elementos internos. Sony define estos bienes como «contenido virtual» y establece que se conceden bajo licencia, incluso cuando se han pagado con dinero real o se han conseguido jugando.

Según las condiciones, estos elementos solo pueden utilizarse dentro del entorno para el que fueron creados. Salvo que el propio videojuego lo permita, el usuario no puede venderlos, transferirlos ni intercambiarlos por dinero u otros bienes con valor fuera del título.

El acceso también puede desaparecer si la cuenta queda cerrada, suspendida o expulsada, si se incumple el acuerdo o si una actualización elimina el contenido. Haber pagado por un objeto virtual no garantiza que vaya a permanecer disponible para siempre.

Este apartado ilustra hasta qué punto el modelo digital depende de contratos privados y servicios activos. Mientras un disco puede seguir funcionando sin que el fabricante mantenga una tienda, una compra digital puede requerir una cuenta válida, servidores disponibles y sistemas de verificación compatibles.

Sony también quiere llevar el conflicto a arbitraje

Antes de debatir a fondo si la interfaz de compra es suficientemente clara, existe otra cuestión procesal importante. Las condiciones estadounidenses de PlayStation incorporan una cláusula de arbitraje individual y una renuncia a participar en acciones colectivas.

Sony puede apoyarse en esas condiciones para intentar que las reclamaciones se resuelvan mediante arbitrajes privados individuales en vez de continuar como una demanda colectiva ante un tribunal. Esta cuestión podría decidir el recorrido del caso antes de que se analice el fondo de todas las acusaciones.

El acuerdo permite que los residentes de América rechacen la cláusula de arbitraje, pero deben comunicarlo por escrito dentro del plazo indicado tras aceptar las condiciones. También recoge ciertas excepciones, entre ellas las reclamaciones relacionadas con medidas cautelares destinadas a proteger al público.

Por tanto, no es del todo preciso afirmar que Sony deba demostrar directamente en un juicio que todos los jugadores conocen la diferencia entre comprar y licenciar. Antes habrá que determinar qué reclamaciones pueden permanecer en los tribunales, cuáles deben ir a arbitraje y si los demandantes tienen legitimación para pedir una medida pública.

El debate va mucho más allá de PlayStation

Las tiendas digitales han popularizado una experiencia de compra extremadamente cómoda: no hay que desplazarse, el juego se descarga en minutos y permanece asociado a la biblioteca del usuario. A cambio, se pierde buena parte de la libertad que tradicionalmente acompañaba a una copia física.

Una licencia digital no suele poder prestarse, regalarse o venderse de segunda mano con la misma facilidad que un disco. Además, depende de la continuidad de la cuenta y de las decisiones futuras de la plataforma, del editor y, en algunos casos, de los servidores del propio juego.

El avance hacia consolas y dispositivos sin lector ha hecho que esta cuestión resulte cada vez más relevante. Cuanto mayor sea el peso de la distribución digital, más importante será explicar claramente qué está pagando el consumidor y durante cuánto tiempo podrá utilizarlo.

La demanda contra Sony podría influir en la forma en que las tiendas presentan sus botones, avisos y pantallas de confirmación. Incluso si el caso no llega a juicio, el debate ya está empujando a las compañías a utilizar mensajes más visibles sobre la naturaleza real de las compras digitales.

Comprar no siempre significa ser propietario

Desde una perspectiva práctica, los clientes de PlayStation pueden descargar y disfrutar sus juegos durante años con una experiencia muy parecida a la propiedad. La diferencia aparece cuando intentan transferirlos, revenderlos, conservarlos al margen de la cuenta o garantizar que seguirán disponibles indefinidamente.

La postura de Sony es jurídicamente clara: el dinero da acceso a una licencia personal, pero no convierte al comprador en propietario del software. La cuestión pendiente es si esa realidad se comunica con suficiente claridad en el momento exacto de pagar.

Los demandantes creen que los botones de compra y los avisos empleados por PlayStation no cumplen el estándar exigido por California. Sony sostiene lo contrario y defiende que tanto el contexto de una descarga digital como sus condiciones contractuales permiten entender el acuerdo.

Sea cual sea el desenlace, el caso sirve como recordatorio para todos los usuarios de plataformas digitales. Antes de llenar una biblioteca con juegos, películas o libros, conviene asumir que muchas de las cosas que llamamos «compras» son en realidad permisos de acceso sujetos a condiciones.