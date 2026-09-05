Adiós al Naranja Cósmico: se filtran los colores del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra

A pocos días del próximo gran evento de Apple, las filtraciones empiezan a dibujar la posible paleta de colores de los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Ultra plegable. Si la información es correcta, la compañía prepara un cambio notable respecto a la generación anterior, abandonando algunas de sus tonalidades más llamativas.

El gran ausente sería el Naranja Cósmico de los iPhone 17 Pro, un acabado que dio mucha personalidad a los modelos de 2025. En su lugar, Apple apostaría por colores más sobrios, con el burdeos, el azul claro y los tonos neutros como principales protagonistas.

Conviene recordar que toda esta información procede de filtraciones y que existen algunas discrepancias entre las fuentes. No tendremos la paleta definitiva hasta la presentación oficial, pero las supuestas bandejas SIM y las publicaciones de varios filtradores permiten hacernos una idea bastante aproximada de lo que podría anunciar Apple.

Los tres posibles colores del iPhone 18 Pro

La filtración más reciente apunta a que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles en tres colores: plata, azul cielo y un nuevo acabado denominado Dark Cherry. Este último sería una mezcla de burdeos, marrón café y púrpura oscuro, con una apariencia elegante y bastante diferente a los tonos utilizados por Apple durante los últimos años.

El conocido filtrador Sonny Dickson ha compartido una imagen en X en la que supuestamente aparecen varias bandejas para tarjetas SIM pertenecientes a la familia iPhone 18 Pro. Los componentes muestran precisamente esos tres tonos, algo que reforzaría los rumores anteriores sobre la nueva paleta elegida por la compañía.

Dark Cherry se perfila como la gran novedad de esta generación. Ya habíamos hablado en Teknófilo sobre la posibilidad de que el iPhone 18 Pro estrenase este particular color burdeos, que podría convertirse en el acabado promocional utilizado por Apple en sus campañas publicitarias y fotografías oficiales.

El azul cielo, por su parte, ofrecería una alternativa mucho más clara y discreta que el Azul Profundo de los iPhone 17 Pro. La presencia del acabado plata mantendría una opción clásica para quienes prefieren un teléfono más neutro, aunque no todas las fuentes coinciden en que este color vaya a formar parte del catálogo definitivo.

Plata o negro: la principal duda de las filtraciones

La información de Sonny Dickson entra parcialmente en conflicto con la publicada por Fixed Focus Digital en Weibo. Según este segundo filtrador, los iPhone 18 Pro llegarán en Dark Cherry, azul cielo y negro, lo que dejaría fuera el acabado plata mencionado en la otra filtración.

La discrepancia podría tener varias explicaciones. Las bandejas fotografiadas podrían proceder de prototipos, corresponder a versiones destinadas a mercados diferentes o mostrar componentes que finalmente no llegarán a producción. También es posible que uno de los colores se haya interpretado de forma distinta debido a la iluminación empleada en las fotografías.

En cualquier caso, las dos fuentes coinciden en los acabados Dark Cherry y azul cielo. Por tanto, estos parecen ser los candidatos con más posibilidades de incorporarse a la gama, mientras que la tercera plaza se disputaría entre el negro y el plata. La respuesta definitiva debería llegar durante la presentación oficial de los dispositivos.

Apple ha utilizado tradicionalmente el color como una forma sencilla de distinguir una generación de otra. Aunque los cambios de diseño sean pequeños, una nueva tonalidad ayuda a que el último modelo resulte reconocible a primera vista, especialmente en fotografías, escaparates y campañas de marketing.

Adiós al llamativo Naranja Cósmico

Donde parece existir un acuerdo mucho mayor es en la desaparición del Naranja Cósmico. Este acabado fue una de las señas de identidad de los iPhone 17 Pro, pero Apple no tendría intención de recuperarlo en los iPhone 18 Pro. Quienes esperaban una evolución de ese color hacia un naranja todavía más intenso probablemente tendrán que buscar otra alternativa.

La supuesta paleta de 2026 se movería en un terreno considerablemente más moderado. El Dark Cherry aportaría personalidad sin resultar tan llamativo, mientras que el azul cielo suavizaría el aspecto de los modelos Pro. Negro o plata completarían la colección con una opción más tradicional y fácil de combinar con cualquier funda o accesorio.

Al mismo tiempo, ninguno de los colores filtrados parece tan oscuro como el Azul Profundo utilizado en la generación anterior. Apple estaría evitando tanto los extremos muy luminosos como los acabados excesivamente oscuros, apostando por una colección más equilibrada y elegante.

El cambio también permitiría diferenciar visualmente los nuevos teléfonos de los modelos que todavía permanezcan a la venta. Apple suele retirar algunos acabados cuando renueva su catálogo, por lo que el Naranja Cósmico podría quedar asociado exclusivamente a la familia iPhone 17 Pro y convertirse en uno de sus rasgos más reconocibles.

El iPhone Ultra plegable apostaría por blanco y negro

El esperado iPhone plegable, al que numerosos rumores se refieren como iPhone Ultra, podría adoptar una estrategia todavía más conservadora. La mayoría de las filtraciones publicadas hasta ahora sostienen que Apple lo comercializará únicamente en blanco y negro durante su primera generación.

Limitar la oferta a dos colores tendría sentido para un dispositivo completamente nuevo, presumiblemente caro y con un volumen de producción inferior al de los iPhone tradicionales. Apple podría simplificar así su cadena de fabricación mientras analiza qué acabado despierta más interés entre los primeros compradores.

Además, el blanco y el negro permitirían centrar toda la atención en el diseño plegable, la bisagra y la pantalla flexible. En un producto destinado a inaugurar una categoría dentro del catálogo de Apple, la propia forma del dispositivo será probablemente un elemento diferenciador mucho más importante que su color.

Por ahora, no han aparecido pruebas suficientemente sólidas de otros acabados. Aunque Apple todavía podría guardar alguna sorpresa para el evento, la proximidad de la presentación hace pensar que, de existir más colores, probablemente ya habrían comenzado a circular imágenes de componentes, accesorios o unidades de prueba.

El supuesto iPhone Ultra rojo era en realidad un Xiaomi

Durante unos días pareció que la paleta del iPhone Ultra podía ser algo más atrevida. Evan Blass compartió unas imágenes de un supuesto modelo plegable con un llamativo acabado rojizo, lo que abrió la puerta a que Apple ofreciera una tercera alternativa junto a las versiones blanca y negra.

Sin embargo, Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más fiables sobre los futuros productos de Apple, aclaró que las imágenes no correspondían a ningún iPhone. Según explicó, se trataba de renders relacionados con un dispositivo plegable de Xiaomi.

Evan Blass terminó eliminando su publicación, un movimiento que refuerza la posibilidad de que la identificación inicial fuera incorrecta. Este episodio sirve como recordatorio de lo fácil que resulta confundir renders conceptuales, prototipos y materiales promocionales cuando se suceden las filtraciones antes de una gran presentación.

Por tanto, el iPhone Ultra rojo queda descartado, al menos a partir de esas imágenes. Salvo que aparezca una nueva prueba independiente, blanco y negro continúan siendo los únicos colores respaldados por varias fuentes para el primer teléfono plegable de Apple.

Los iPhone 18 y iPhone 18e tendrán que esperar

Las filtraciones se concentran en los iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra porque serían los dispositivos que Apple presentaría primero. En cambio, todavía no hay información consistente sobre los posibles colores del iPhone 18 estándar y el iPhone 18e.

La ausencia de detalles encaja con el supuesto nuevo calendario de lanzamientos de Apple. Los modelos más asequibles podrían llegar durante la primavera siguiente, varios meses después de las versiones Pro y del plegable.

Este lanzamiento escalonado daría a Apple más tiempo para decidir la paleta de los iPhone 18 y 18e. Los modelos estándar suelen ofrecer tonos más vivos que los Pro, así que no sería extraño encontrar colores como rosa, verde, azul o lavanda cuando se acerque su presentación.

Hasta entonces, todas las miradas estarán puestas en Dark Cherry y azul cielo. Si las filtraciones aciertan, Apple sustituirá la energía del Naranja Cósmico por una estética más refinada, mientras que el iPhone Ultra se estrenará con una combinación clásica de blanco y negro.