AnTuTu V12 cambia las reglas: las puntuaciones anteriores ya no sirven

AnTuTu se prepara para dar un salto importante con la llegada de AnTuTu V12, cuya beta pública ya ha comenzado a distribuirse. La nueva versión del conocido benchmark no se limita a estrenar diseño o modificar la fórmula con la que calcula su puntuación, sino que replantea buena parte de sus pruebas para acercarlas al uso real de un smartphone.

La actualización afecta a los cuatro grandes apartados que forman la puntuación global: CPU, GPU, memoria y experiencia de usuario. El objetivo declarado es que el resultado final explique mejor cómo se comportará un teléfono al ejecutar aplicaciones, juegos y tareas cotidianas, en lugar de convertirse únicamente en una carrera por conseguir la cifra más alta.

AnTuTu también ha endurecido sus pruebas gráficas, incorporado nuevas mediciones de memoria y preparado su aplicación para dispositivos Android más modernos. A todo ello se suma una interfaz renovada que aprovecha mejor las pantallas grandes de tablets y teléfonos plegables.

AnTuTu V12 quiere medir mejor el rendimiento real

Durante años, AnTuTu se ha utilizado como una referencia rápida para comparar la potencia de dos teléfonos. Una cifra elevada suele asociarse a un dispositivo más rápido, aunque la puntuación total nunca cuenta por sí sola toda la historia, ya que intervienen factores como la refrigeración, el consumo energético, la memoria o la optimización del sistema.

Con AnTuTu V12, sus responsables quieren reducir esa distancia entre el resultado del benchmark y la experiencia cotidiana. Para ello, han revisado los escenarios de prueba y el peso de determinadas cargas de trabajo, buscando representar mejor actividades como abrir aplicaciones, cambiar entre procesos, ejecutar juegos exigentes o mover grandes cantidades de datos.

Esto no significa que AnTuTu vaya a dejar de ofrecer una puntuación global fácil de comparar. La diferencia es que esa cifra procederá de pruebas más complejas y cercanas a los patrones de uso actuales, especialmente en smartphones de gama alta con procesadores que combinan núcleos de distinto rendimiento y consumo.

La consecuencia más importante es que los resultados obtenidos con V12 no podrán compararse directamente con los de AnTuTu V11 o versiones anteriores. Si un teléfono obtiene muchos más o menos puntos tras la actualización, no implicará necesariamente que su rendimiento haya cambiado, sino que las pruebas, las cargas y el método de puntuación son diferentes.

Nuevas pruebas para medir la CPU con mayor precisión

El apartado dedicado al procesador introduce cambios tanto en la prueba de un solo núcleo como en la multinúcleo. AnTuTu pretende reflejar mejor cómo trabajan los chips modernos, que alternan entre núcleos de alto rendimiento y otros más eficientes dependiendo de la tarea que esté ejecutando el dispositivo.

La prueba mononúcleo resulta especialmente relevante para operaciones que no pueden repartirse fácilmente entre varios núcleos. Aquí entran en juego aspectos como la respuesta de la interfaz, determinados procesos de las aplicaciones y la velocidad con la que el procesador puede resolver una carga breve pero exigente.

El test multinúcleo, por su parte, evalúa cómo se reparten las tareas cuando intervienen varios núcleos al mismo tiempo. AnTuTu V12 busca valorar tanto la potencia máxima como el equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, algo fundamental para evitar que un teléfono consuma demasiado o reduzca rápidamente sus frecuencias por exceso de temperatura.

La compañía ha publicado resultados de referencia obtenidos con dispositivos reales en condiciones controladas. Las mediciones se llevaron a cabo con una temperatura ambiente cercana a 26 °C, más de un 80 % de batería y el brillo de pantalla fijado en 300 nits, unas condiciones que ayudan a reducir las diferencias provocadas por el entorno.

La GPU se enfrenta a gráficos más realistas y exigentes

Las pruebas gráficas son uno de los apartados que más cambian en AnTuTu V12. Los nuevos escenarios muestran entornos más detallados, sombras más suaves y sistemas de iluminación más complejos, con la intención de acercarse a la carga gráfica que generan los juegos móviles de última generación.

Los chips gráficos actuales son capaces de producir escenas que hace pocos años habrían parecido imposibles en un teléfono. Por ese motivo, los antiguos tests podían empezar a quedarse cortos para diferenciar correctamente entre las GPU más potentes, especialmente cuando varios procesadores completaban las pruebas con tasas de imágenes muy elevadas.

AnTuTu ha actualizado escenas como Coastline y Seasonal para comparar distintos métodos de renderizado, incluyendo efectos de iluminación y trazado de rayos en tiempo real. Estas cargas deberían poner a prueba no solo la potencia bruta de la GPU, sino también su capacidad para mantener un rendimiento estable durante operaciones gráficas complejas.

La nueva versión incorpora además una prueba denominada Cooperative Matrix basada en Vulkan. Su función es medir la capacidad de la GPU para realizar cálculos matriciales, un tipo de operación que puede utilizarse en gráficos avanzados, procesamiento paralelo y determinadas tareas relacionadas con inteligencia artificial.

La memoria se mide bajo cargas más complicadas

La velocidad de la memoria influye mucho más en la experiencia de uso de lo que puede parecer. Un procesador muy potente puede quedar limitado si tarda demasiado en acceder a los datos, mientras que un almacenamiento lento puede aumentar los tiempos de apertura de aplicaciones y la carga de archivos.

AnTuTu V12 introduce una prueba de latencia dinámica con cargas mixtas. En lugar de medir la memoria en una situación demasiado ideal, el benchmark analiza su respuesta cuando el sistema realiza diferentes operaciones simultáneas, algo mucho más parecido a lo que ocurre durante el uso diario.

También se añade una prueba de fragmentación destinada a comprobar cómo cambia el rendimiento a medida que aumenta la ocupación de la memoria. Este punto es importante porque un teléfono recién configurado y con mucho espacio disponible no siempre se comporta igual que otro que lleva meses acumulando aplicaciones, archivos temporales y datos.

Las mediciones de lectura y escritura secuencial y aleatoria también han sido revisadas. AnTuTu afirma haber reducido la influencia de elementos externos en estas pruebas y mejorado el test de entrada y salida a nivel de aplicación, de modo que la puntuación represente con más fidelidad la velocidad percibida por el usuario.

Una interfaz renovada para móviles, tablets y plegables

AnTuTu V12 no solo cambia aquello que sucede durante las pruebas. La aplicación estrena una interfaz más limpia, con un sistema de tarjetas que organiza la información y facilita el acceso a las distintas mediciones, clasificaciones y contenidos disponibles dentro de la plataforma.

El nuevo diseño distribuye el contenido por categorías y permite mostrar más detalles sin saturar cada pantalla. La intención es que resulte más sencillo entender de dónde procede la puntuación global y consultar por separado el rendimiento de la CPU, la GPU, la memoria y la experiencia de usuario.

AnTuTu también ha adaptado la interfaz a tablets y smartphones plegables. En lugar de estirar el diseño creado para una pantalla convencional, V12 aprovecha el espacio adicional para mostrar más información al mismo tiempo, una mejora especialmente interesante ante el creciente número de teléfonos plegables disponibles.

La actualización visual convierte la aplicación en algo más que una pantalla desde la que iniciar una prueba. La nueva estructura busca dar mayor protagonismo a la información sobre el dispositivo y sus componentes, aunque habrá que esperar a la versión estable para comprobar si la navegación resulta realmente más cómoda.

Compatibilidad con Android y disponibilidad de la beta

Entre las novedades técnicas destaca la compatibilidad con los tamaños de página de memoria de 16 KB en Android. Este cambio permite que AnTuTu funcione correctamente con dispositivos y configuraciones más recientes, además de adaptar la aplicación a la evolución de la plataforma de Google.

El tamaño de página determina cómo organiza el sistema operativo determinados bloques de memoria. Aunque se trata de un detalle invisible para la mayoría de los usuarios, puede influir en el rendimiento y exige que las aplicaciones, bibliotecas nativas y herramientas de desarrollo estén correctamente preparadas.

La beta pública de AnTuTu V12 ha comenzado a distribuirse a través de la página oficial de la compañía y de las principales tiendas de aplicaciones. Al tratarse de una versión de prueba, todavía podrían producirse cambios en las pruebas, la interfaz o la fórmula de puntuación antes del lanzamiento definitivo.

Quienes instalen la beta deben interpretar sus resultados con cierta prudencia. También conviene ejecutar varias veces el benchmark, dejar enfriar el teléfono entre pruebas y mantener condiciones similares, ya que la temperatura, el nivel de batería y el modo de rendimiento pueden alterar notablemente la puntuación obtenida.

Qué significan estos cambios para las comparativas de móviles

La llegada de una nueva versión importante de AnTuTu provocará que muchas cifras conocidas dejen de servir como referencia directa. Por ejemplo, el resultado de 3.855.491 puntos obtenido por el OnePlus 15 en AnTuTu V11, que recogimos en nuestro análisis a fondo del OnePlus 15, no podrá compararse con una futura medición realizada en V12.

Durante los primeros meses será habitual encontrar rankings en los que convivan resultados de versiones diferentes. Para evitar conclusiones equivocadas, habrá que comprobar siempre qué edición del benchmark se utilizó, además de conocer las condiciones de la prueba y si el teléfono tenía activado algún modo especial de alto rendimiento.

La actualización tampoco elimina las limitaciones habituales de los benchmarks sintéticos. Algunos fabricantes permiten activar perfiles que elevan temporalmente el consumo y la temperatura para obtener una puntuación mayor, aunque ese comportamiento no siempre se mantiene durante una sesión prolongada de juego.

Por esta razón, AnTuTu V12 debe entenderse como una herramienta más y no como la única medida de calidad de un smartphone. Las pruebas sostenidas, la fluidez del sistema, el consumo, la temperatura y la experiencia con aplicaciones reales siguen siendo necesarias para valorar correctamente un dispositivo.

Una renovación necesaria, pero pendiente de demostrar su valor

Sobre el papel, AnTuTu V12 supone una de las actualizaciones más profundas del benchmark en los últimos años. Los cambios en CPU, gráficos y memoria parecen bien orientados, especialmente porque el hardware móvil ha evolucionado rápidamente y necesita cargas más exigentes para mostrar diferencias claras.

La apuesta por escenarios cercanos al uso real también resulta prometedora. Medir la latencia bajo cargas mixtas, la fragmentación o la estabilidad del procesador puede aportar información más útil que limitarse a ejecutar operaciones aisladas en condiciones ideales.

Sin embargo, el verdadero valor de V12 dependerá de la consistencia de sus resultados y de la transparencia de su sistema de puntuación. También será necesario comprobar si las nuevas pruebas consiguen distinguir entre un pico momentáneo de potencia y el rendimiento que un teléfono puede mantener sin calentarse en exceso.

Lo que ya está claro es que comenzará una nueva etapa para las comparativas. Las cifras de AnTuTu volverán a crecer o cambiarán de escala, pero lo importante no será celebrar el número más alto, sino entender qué parte del teléfono está siendo evaluada y cómo se traduce ese resultado en la experiencia diaria.