La Casa Blanca convierte las deportaciones de Trump en videojuegos retro

La Casa Blanca ha decidido convertir algunas de las políticas más reconocibles de la Administración Trump en videojuegos. El resultado es una arcade oficial con estética retro que permite construir el muro fronterizo, detener migrantes, promocionar cuentas de ahorro infantiles o clasificar alimentos para los comedores escolares.

La iniciativa pretende acercar el programa político de Donald Trump al lenguaje de los videojuegos, pero dos de sus propuestas han provocado una fuerte controversia. Build the Wall y Rio Run convierten el control fronterizo y las deportaciones en mecánicas jugables, una decisión que sus críticos consideran deshumanizadora y abiertamente racista.

La Casa Blanca abre su propia sala de juegos

La nueva sección, disponible dentro de la web oficial de la Casa Blanca, reúne inicialmente cinco videojuegos gratuitos que funcionan directamente desde el navegador. La página también reserva espacio para un sexto título, aunque por ahora aparece únicamente acompañado del mensaje «próximamente».

La arcade fue promocionada en las redes sociales oficiales con el lema «Can’t Stop Winning» y una presentación inspirada en las consolas y recreativas de los años ochenta y noventa. La estética combina gráficos pixelados, música sencilla y controles accesibles mediante teclado, ratón o pantalla táctil, por lo que cualquiera puede comenzar a jugar sin instalar nada.

Los títulos disponibles son Flappy Bill, Build the Wall, Rio Run, Supply Line y Trump Savings Tycoon. Sus mecánicas recuerdan de manera evidente a clásicos como Flappy Bird, Tetris, Snake o Tapper, aunque todos ellos han sido modificados para promocionar alguna política, ley o iniciativa asociada a la Administración Trump.

La idea de utilizar un videojuego para divulgar una campaña política no es necesariamente nueva ni problemática por sí misma. Los juegos pueden explicar asuntos complejos, atraer a públicos jóvenes o generar participación, pero en este caso la polémica surge por la manera en la que se representa a los migrantes y por convertir las detenciones y deportaciones en recompensas puntuables.

La página tampoco identifica públicamente a los artistas, animadores, diseñadores o programadores responsables de los títulos. Los juegos aparecen integrados directamente en el portal gubernamental y emplean un acabado deliberadamente básico, sin que se indique si fueron desarrollados internamente, encargados a un estudio externo o creados con ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

Build the Wall transforma la frontera en una partida de Tetris

El juego que más claramente toma prestada una fórmula conocida es Build the Wall. El jugador debe mover, girar y encajar bloques de diferentes formas para levantar una barrera, empleando unos controles prácticamente idénticos a los de Tetris.

La diferencia está en el contexto político añadido alrededor de esa mecánica. La Casa Blanca presenta el objetivo como la protección de la frontera frente a una «horda» que se aproxima, mientras la interfaz emplea expresiones como «Zombie Border Siege» y avisa de que la frontera ha sido vulnerada si las piezas no se colocan correctamente.

En la parte inferior aparecen figuras pixeladas que avanzan hacia el muro mientras el jugador intenta cerrar los huecos. El problema señalado por sus críticos no es simplemente que el juego defienda una política fronteriza, sino que represente a un colectivo humano como una masa amenazante, sin identidad individual y comparable visualmente con una invasión de zombis.

Su jugabilidad tampoco intenta explicar la complejidad de la inmigración, el funcionamiento del sistema de asilo, las diferencias entre entrada irregular y permanencia irregular o las circunstancias personales de quienes llegan a la frontera. Todo queda reducido a una ecuación muy sencilla: colocar piezas equivale a proteger el país y no conseguirlo supone permitir una invasión.

La referencia a Tetris resulta especialmente llamativa porque hablamos de una de las marcas más reconocibles de la historia del videojuego. En Teknofilo ya os contamos cómo Tetris ha superado los 520 millones de unidades vendidas, un éxito basado precisamente en una mecánica sencilla, universal y alejada originalmente de cualquier mensaje partidista.

Rio Run convierte las deportaciones en una puntuación

Si Build the Wall ha sido comparado con Tetris, Rio Run adopta una estructura muy cercana a Snake. El jugador controla una representación pixelada del responsable de fronteras de Trump, Tom Homan, y debe recorrer un escenario inspirado en el río Grande.

Durante la partida se capturan personajes que representan a migrantes, muchos de ellos dibujados con tonos de piel oscuros. Cada persona detenida pasa a formar parte de una fila que sigue al personaje principal, haciendo que el grupo sea cada vez más largo y difícil de controlar.

La partida recompensa al usuario por reunir al mayor número posible de personas y, al terminar, el resultado se presenta como un total de deportaciones. De esta forma, una medida administrativa con consecuencias reales para familias y comunidades se convierte en el equivalente a una tabla de puntuaciones de recreativa.

La Casa Blanca describe Rio Run como una patrulla fronteriza por el río Grande, pero el juego no ofrece contexto sobre las personas representadas ni diferencia entre situaciones legales. Todos los personajes funcionan como objetivos intercambiables que deben recogerse para mejorar la puntuación.

Esta decisión es la que ha concentrado buena parte de las acusaciones de racismo y deshumanización. Más allá de la posición política de cada usuario sobre la inmigración, la mecánica convierte la detención de personas racializadas en una actividad competitiva y repetible, presentada mediante colores alegres y gráficos nostálgicos.

Los otros tres juegos promocionan las políticas de Trump

Los tres títulos restantes resultan menos polémicos, aunque comparten el mismo objetivo de convertir el programa de la Administración en entretenimiento interactivo. Flappy Bill adapta la fórmula de Flappy Bird y pone al jugador al mando de un águila calva que debe avanzar por el National Mall evitando obstáculos.

El nombre parece jugar con la palabra inglesa «bill», que puede hacer referencia tanto al pico de un ave como a un proyecto de ley. La partida dirige al usuario hacia contenidos relacionados con las cuentas infantiles impulsadas por Trump, integrando la promoción institucional dentro de una mecánica extremadamente conocida.

En Supply Line, el jugador debe clasificar los alimentos de los comedores escolares de acuerdo con la agenda Make America Healthy Again. La iniciativa está asociada al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y a sus planes para reducir los alimentos ultraprocesados y modificar los estándares nutricionales.

Aunque la promoción de una alimentación más saludable parece bastante menos controvertida, el enfoque vuelve a simplificar una política pública hasta convertirla en una sucesión de objetos correctos e incorrectos. El usuario obtiene puntos al separar los productos que encajan con la agenda de la Administración de aquellos que considera poco saludables.

Finalmente, Trump Savings Tycoon promociona las denominadas Trump Accounts, unas cuentas de ahorro e inversión para menores. El jugador debe recoger dinero y aumentar el saldo de esas cuentas, trasladando al formato de videojuego una de las iniciativas económicas y fiscales respaldadas por el Gobierno.

Tetris se distancia del juego y avisa sobre sus derechos

The Tetris Company ha reaccionado públicamente ante las similitudes de Build the Wall con su conocido puzle. En una publicación difundida a través de Instagram, la compañía aseguró que no participó en la creación del videojuego de la Casa Blanca.

La empresa defendió que Tetris representa la conexión entre personas y comunidades, una filosofía que considera incompatible con mensajes destinados a dividirlas. El comunicado agradece el apoyo de sus seguidores y marca distancias tanto con el contenido como con la finalidad política de Build the Wall.

La compañía añadió que se toma muy en serio las posibles infracciones de sus derechos de propiedad intelectual. Por ahora, esta declaración no equivale necesariamente al anuncio de una demanda, pero deja claro que la Casa Blanca no contó con una licencia ni con la colaboración oficial de Tetris.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tetris (@tetris_official)

Aunque las reglas básicas de un videojuego no siempre están protegidas de la misma forma que sus gráficos, código, música o marcas, una reproducción demasiado cercana puede abrir debates jurídicos sobre propiedad intelectual, identidad comercial y riesgo de confusión. La valoración dependería de los elementos concretos copiados y de cómo se presente el producto.

No es la primera vez que una marca utiliza la popularidad de Tetris para crear una experiencia promocional, pero normalmente existe un acuerdo previo. Por ejemplo, McDonald’s llegó a lanzar una consola con forma de McNugget para jugar a Tetris, en aquel caso mediante una colaboración autorizada con The Tetris Company.

Videojuegos, propaganda y una contradicción difícil de ignorar

La arcade muestra cómo la comunicación política está adoptando códigos propios de Internet, los memes y la cultura gamer. En lugar de limitarse a publicar discursos o documentos, la Administración convierte al visitante en participante activo de su mensaje, aunque la interacción se reduzca a pulsar unas teclas y acumular puntos.

Este formato puede resultar más efectivo que un anuncio convencional porque obliga al usuario a ejecutar repetidamente la conducta que el juego premia. En Build the Wall, ganar significa bloquear la frontera; en Rio Run, significa aumentar el número de detenidos y deportados. La ideología no aparece únicamente en un texto: está incorporada a las reglas.

También existe una contradicción con las opiniones expresadas anteriormente por Donald Trump. En 2018, tras el tiroteo de Parkland, el entonces presidente afirmó que la violencia de los videojuegos podía estar influyendo en los pensamientos de los jóvenes y se reunió con representantes de la industria para discutir sus posibles efectos.

Después del tiroteo de El Paso de 2019, Trump volvió a relacionar los videojuegos violentos con una cultura que glorificaba la violencia. La nueva arcade parece aceptar que los juegos sí poseen capacidad persuasiva, pero esta vez utiliza deliberadamente esa influencia para difundir políticas de la propia Administración.

La cuestión de fondo no es si la política puede utilizar videojuegos, porque cualquier corriente ideológica puede experimentar con formatos interactivos. El debate está en los límites: cuándo una sátira se convierte en propaganda institucional y cuándo una simplificación deliberada termina presentando a un grupo de personas como una amenaza que debe eliminarse.

En definitiva, la Casa Blanca ha conseguido una campaña llamativa y diseñada para circular por redes sociales, pero también ha abierto una polémica difícil de separar de sus mecánicas. Los gráficos pixelados pueden aportar nostalgia, pero no neutralizan el mensaje que contienen: construir muros y acumular deportaciones son, literalmente, las condiciones necesarias para ganar.