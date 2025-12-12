La justicia vuelve a dar la razón a Apple sobre las comisiones de los pagos en apps

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Apple y Epic Games vuelven a situarse en el centro del debate sobre las comisiones de la App Store.

La última novedad llega desde los tribunales estadounidenses, donde un tribunal federal de apelaciones ha permitido nuevamente a Apple cobrar comisiones por pagos externos, aunque con importantes matices que mantienen vivo el conflicto.

El tribunal de apelaciones vuelve a dar oxígeno a Apple

El largo enfrentamiento legal entre Apple y Epic Games ha dado un nuevo giro tras la reciente decisión de un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos. El fallo permite a la compañía de Cupertino recuperar el derecho a cobrar comisiones por pagos realizados fuera del sistema de la App Store, algo que había quedado en suspenso tras una resolución judicial previa.

Esta decisión supone un alivio parcial para Apple, que ve cómo se revierte uno de los puntos más duros dictados en abril contra su modelo de negocio, aunque no implica una victoria total.

La resolución de abril y la acusación de incumplimiento

En abril, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers concluyó que Apple había violado una orden judicial de 2021 relacionada con las llamadas normas “anti-steering”. Dicha orden obligaba a Apple a eliminar barreras que impedían a los desarrolladores informar a los usuarios sobre métodos de pago alternativos.

La interpretación del tribunal fue contundente: Apple no solo debía permitir enlaces a pagos externos, sino que no podía cobrar ningún tipo de comisión, ni siquiera el 27% que había establecido previamente para este tipo de transacciones.

El matiz clave del tribunal superior

El tribunal de apelaciones ha confirmado que Apple incumplió la orden original al imponer comisiones consideradas excesivas, pero también ha señalado que prohibir cualquier comisión va demasiado lejos.

Según el tribunal, aunque muchas de las reglas impuestas en abril se alinean con el espíritu de la orden original, la prohibición total de comisiones no es una sanción adecuada por desacato. Por este motivo, se han anulado las partes clave de la decisión del 30 de abril y el caso se ha devuelto al tribunal inferior para que las corrija. El resto de la resolución de abril, sin embargo, sigue vigente.

Negociación obligatoria entre Apple y Epic

Este fallo no deja a Apple completamente libre de responsabilidades. El tribunal ha dejado claro que Apple y Epic Games deben sentarse a negociar una comisión razonable para los pagos externos. En caso de que no lleguen a un acuerdo, será el propio tribunal quien fije las condiciones.

Hasta que esto ocurra, Apple no podrá cobrar comisiones por las ventas realizadas a través de sistemas de pago externos, incluyendo los utilizados por Epic Games.

Nuevo equilibrio en el diseño de botones y enlaces

Otra de las decisiones relevantes del tribunal favorece a Apple en el terreno del diseño de interfaces. A partir de ahora, Apple puede impedir que los desarrolladores hagan sus botones o enlaces más grandes, llamativos o numerosos que los suyos propios.

Anteriormente, Apple estaba obligada a permitir “botones simples”, que en la práctica solían parecer enlaces de texto poco visibles. El nuevo fallo establece un punto intermedio: los desarrolladores pueden usar botones reales, pero no pueden destacarlos más que los de Apple dentro de sus aplicaciones.

El origen del conflicto entre Epic y Apple

La disputa comenzó en 2020, cuando Epic Games introdujo en Fortnite un sistema de pago directo que evitaba las comisiones de la App Store. Apple reaccionó eliminando el juego de su tienda, lo que llevó a Epic a presentar una demanda alegando prácticas anticompetitivas.

Desde entonces, el caso se ha convertido en uno de los litigios tecnológicos más relevantes de los últimos años, al poner en cuestión el control de Apple sobre los pagos dentro del ecosistema iOS.

La sentencia de 2021 y los años de recursos

En 2021, un tribunal falló mayoritariamente a favor de Apple, aunque obligó a la compañía a permitir enlaces a métodos de pago alternativos. A partir de ahí, ambas partes iniciaron una cadena de recursos y apelaciones.

Epic logró pequeñas victorias relacionadas con la información a los usuarios, mientras que Apple mantuvo el control sobre los aspectos fundamentales de la App Store. En 2024, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó revisar el caso, dejando en vigor las resoluciones previas.

Un conflicto que sigue lejos de cerrarse

La decisión del tribunal de apelaciones permite a Apple conservar parte de su modelo de comisiones, pero también refuerza la necesidad de establecer prácticas más equilibradas para los desarrolladores.

Aunque Epic ha logrado avances puntuales, el panorama general sigue favoreciendo a Apple, que mantiene una posición dominante sobre cómo se monetizan las aplicaciones en iPhone.

Un delicado equilibrio entre control y libertad

Por un lado, Apple defiende su derecho a proteger su plataforma y a obtener ingresos por el uso de su infraestructura. Por otro, los desarrolladores reclaman más libertad para ofrecer alternativas de pago y competir en igualdad de condiciones.

El fallo actual intenta encontrar un punto medio, pero deja claro que el sistema sigue inclinándose hacia Apple. La batalla legal continúa y podría marcar el futuro de los pagos digitales dentro de los ecosistemas cerrados.