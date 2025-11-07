La serie iPhone 18 estrenará una nueva cámara frontal de 24 megapíxeles

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

La próxima generación de smartphones de Apple incluirá una actualización importante en la cámara frontal. Según un reciente informe de JP Morgan al que ha tenido acceso MacRumors, todos los modelos de la futura gama iPhone 18 incorporarán una cámara delantera de 24 megapíxeles, un salto notable frente a los 18 megapíxeles del iPhone 17.

Aunque varias filtraciones anteriores apuntaban a que la familia iPhone 17 también estrenaría una cámara de 24 MP, finalmente esto no se materializó. Aun así, la mejora introducida en los modelos actuales ya supuso un avance importante respecto a generaciones anteriores.

Un salto que mejorará la nitidez en selfies y retratos

Si la información resulta ser correcta, la cámara frontal de 24 MP llegará a toda la gama:

– iPhone 18

– iPhone 18 Pro

– iPhone 18 Pro Max

– iPhone Air 2

– Primer iPhone plegable de Apple

Este aumento de resolución permitiría capturar selfies más definidos, con mayor nivel de detalle y un mejor rendimiento en fotografía de retrato. Para los usuarios que priorizan la cámara frontal para videollamadas, redes sociales o grabaciones en modo selfie, será una evolución significativa.

El sensor cuadrado de los iPhone 17: base de la evolución

El informe recuerda que Apple denomina al sistema de cámara frontal del iPhone 17 como Center Stage, y que estos modelos fueron los primeros en integrar un sensor cuadrado en un iPhone.

Este nuevo formato produce un campo de visión más amplio y flexible, permitiendo capturar selfies panorámicos o verticales manteniendo el teléfono en posición vertical. La transición a 24 MP potenciaría aún más las posibilidades que ofrece este sensor de nueva generación.

El iPhone plegable tendrá cámara frontal bajo la pantalla

Uno de los detalles más llamativos del informe de JP Morgan hace referencia al primer iPhone plegable. Según la investigación, este modelo sería el primer dispositivo de la industria en integrar una cámara frontal de 24 MP bajo la pantalla interna, eliminando la necesidad de notch o perforaciones visibles.

Este avance supondría un cambio de diseño radical en el segmento plegable y reforzaría la apuesta de Apple por tecnologías discretas y orientadas a maximizar la experiencia visual.

Los modelos más económicos seguirán con 12 MP

Mientras los modelos más premium darán el salto a los 24 MP, los dispositivos de gama más accesible mantendrán la configuración actual. Tanto el iPhone 17e de segunda generación como el iPhone 18e de tercera generación seguirán equipados con una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Esta decisión permitirá mantener precios más competitivos en la gama de entrada, diferenciando con claridad las características de cada segmento.

Apple dividirá los lanzamientos entre otoño y primavera desde 2026

El informe concluye con un cambio importante en la estrategia de lanzamientos de Apple. A partir de 2026, la compañía dividirá sus presentaciones de iPhone en dos oleadas:

Lanzamientos en otoño (segunda mitad de 2026):

iPhone Air 2

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone plegable

Lanzamientos en primavera (2027):

iPhone 18 estándar

iPhone 18e

Este movimiento podría responder a la creciente ampliación del catálogo y a la necesidad de escalonar la producción y distribución a nivel global.