Lady Gaga estrena MAYHEM Requiem en exclusiva en Apple Music el 14 de mayo

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Apple Music prepara un estreno especial para los fans de Lady Gaga. La plataforma lanzará en exclusiva Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem, una actuación filmada en directo que reimagina por completo los temas de MAYHEM y que estará disponible a partir del 14 de mayo.

El evento no será solo un lanzamiento digital. Apple Music también llevará esta experiencia a salas de cine AMC en varias ciudades de Estados Unidos, con una noche única de proyecciones pensada para los Little Monsters que quieran vivir el cierre de la era MAYHEM en pantalla grande.

Lady Gaga cierra la era MAYHEM con una actuación íntima y teatral

Después de un año marcado por la estética grandiosa, oscura y teatral de MAYHEM, Lady Gaga da un giro más íntimo con MAYHEM Requiem, una actuación grabada en directo en The Wiltern de Los Ángeles.

La grabación tuvo lugar el 14 de enero y presenta una reinterpretación del álbum desde una perspectiva mucho más contenida, pero no menos dramática. En lugar del gran despliegue escénico de The MAYHEM Ball, la artista se sitúa principalmente al piano y los sintetizadores para dar nueva forma a las canciones del disco.

El resultado promete ser una especie de epílogo musical de la era MAYHEM: menos espectáculo de estadio y más ceremonia gótica, con arreglos renovados, una atmósfera más cercana y una puesta en escena que conserva el imaginario oscuro del álbum.

Versiones reimaginadas de Abracadabra, Disease y el resto del álbum

Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem no será simplemente una grabación de concierto al uso. La propuesta se plantea como una revisión completa de MAYHEM, con nuevas versiones de sus canciones y una dirección musical pensada para darles otro tono.

Temas como “Abracadabra” y “Disease” aparecen en arreglos reinventados, interpretados en un entorno más íntimo y rodeados de elementos visuales que evocan los restos del universo teatral de The MAYHEM Ball.

La propia descripción del proyecto presenta a Lady Gaga casi como el fantasma de su propia ópera gótica, dirigiendo desde el piano una ceremonia musical entre columnas agrietadas y restos del escenario de la gira. Es una imagen muy alineada con los temas de dualidad, muerte y renacimiento que han acompañado esta etapa artística.

El álbum en directo llegará con audio espacial

Además de la actuación filmada, Apple Music lanzará un álbum en directo en audio espacial, disponible en exclusiva para sus suscriptores.

La intención es que los oyentes puedan experimentar MAYHEM Requiem con una sensación más envolvente, como si estuvieran presentes en la sala durante la actuación. Esta edición complementaria busca funcionar tanto como cierre de la era MAYHEM como una nueva forma de escuchar el álbum.

Para quienes hayan seguido el disco original, esta versión puede resultar especialmente interesante, ya que no se limita a repetir las canciones tal y como aparecieron en el álbum, sino que las transforma en una experiencia distinta.

El estreno se podrá ver gratis en Apple Music

El livestream de Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem estará disponible en Apple Music sin necesidad de suscripción en el momento de su estreno.

Según la información facilitada, el lanzamiento se podrá disfrutar el 14 de mayo a las 5:00, hora de España, y ya está disponible para reserva en Apple Music. Posteriormente, tanto la actuación completa como el álbum en directo en audio espacial quedarán disponibles bajo demanda de forma exclusiva para los suscriptores de Apple Music.

Es decir, cualquier usuario podrá ver el estreno en directo de forma gratuita, pero quienes quieran acceder después al contenido completo cuando quieran tendrán que hacerlo a través de una suscripción a Apple Music.

Shazam también se suma con contenido exclusivo

Apple ha preparado además una integración especial con Shazam. Los fans que identifiquen cualquier canción de Lady Gaga con la app podrán desbloquear contenido temático relacionado con MAYHEM Requiem.

Entre los extras disponibles se incluyen fondos de pantalla, esferas para Apple Watch, fotos de la actuación y acceso a la página especial del concierto dentro de Shazam.

Tras identificar una canción de Lady Gaga, los usuarios solo tienen que tocar el mensaje especial y guardar la página para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido disponible.

MAYHEM, uno de los grandes éxitos recientes de Lady Gaga

MAYHEM ha sido una etapa especialmente relevante en la carrera reciente de Lady Gaga. El álbum supuso un regreso a sus raíces pop, aunque con una propuesta marcada por la reinvención, el dramatismo visual y una producción ambiciosa.

El disco contó con producción ejecutiva de Lady Gaga, Michael Polansky y Andrew Watt, y fue producido por Gaga, Watt, Cirkut y Gesaffelstein. Tras su lanzamiento, debutó en el número 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el séptimo álbum en solitario consecutivo de la artista en alcanzar esa posición.

También lideró la lista Billboard Dance/Electronic Albums durante 17 semanas, permaneció 12 semanas en el Top 20 del Billboard 200 y alcanzó el número 1 en 26 países. Además, recibió certificación de platino por parte de la Recording Industry Association of America y obtuvo certificaciones de oro y platino en otros mercados.

Uno de los grandes impulsores del álbum fue “Die With a Smile”, su colaboración con Bruno Mars, que permaneció 18 semanas en el número 1 del Billboard Global 200, cinco semanas en el número 1 del Hot 100 y encabezó las listas de más de 30 países.

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Un cierre de etapa con sabor a evento para fans

Con Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem, Apple Music y Lady Gaga convierten el final de la era MAYHEM en algo más que un concierto grabado. Es una reinterpretación del álbum, un lanzamiento exclusivo en streaming, un álbum en directo con audio espacial y, para algunos fans en Estados Unidos, también una experiencia en salas de cine.

El movimiento encaja bien con la estrategia de Apple Music de reforzar su catálogo con contenidos musicales exclusivos y experiencias pensadas para comunidades de fans muy activas. En este caso, el atractivo está claro: una de las artistas pop más influyentes de las últimas décadas revisitando uno de sus trabajos más teatrales desde una perspectiva más íntima y cinematográfica.

Para los seguidores de Lady Gaga, MAYHEM Requiem apunta a convertirse en el verdadero acto final de una era marcada por la extravagancia, la oscuridad, el pop de gran escala y la reinvención constante.