LEGO Gaming: The Exhibition llega a Madrid con más de 80 sets históricos

Hoy, 3 de octubre de 2025, abre sus puertas LEGO® Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Madrid, convirtiéndose en la primera muestra en España dedicada exclusivamente al universo LEGO Gaming. Esta exposición ofrece a familias y amantes de los videojuegos un recorrido único por la historia del gaming a través de los icónicos ladrillos LEGO.

En total, se presentan más de 80 sets oficiales y piezas históricas llegadas desde Billund, la sede central de la compañía en Dinamarca. Entre ellas, destacan joyas como el legendario Pato de Madera de 1958 y algunos de los primeros videojuegos interactivos desarrollados por la marca.

Un recorrido dividido en cinco zonas temáticas

La exposición se organiza en cinco grandes áreas que combinan nostalgia, creatividad y experiencia interactiva:

Lobby inicial con línea temporal : un viaje visual por la evolución de LEGO y el gaming.

: un viaje visual por la evolución de LEGO y el gaming. Zona LEGO Super Mario : nacida tras años de colaboración entre Nintendo y LEGO, este espacio muestra cómo se desarrollaron más de 8.000 prototipos antes de lanzar oficialmente en 2020 las figuras interactivas de Mario, lideradas por el diseñador Jonathan Bennink.

: nacida tras años de colaboración entre Nintendo y LEGO, este espacio muestra cómo se desarrollaron más de antes de lanzar oficialmente en 2020 las figuras interactivas de Mario, lideradas por el diseñador Jonathan Bennink. Zona LEGO Animal Crossing : estrenada en 2024 con 13 sets diferentes , recrea la isla con flores LEGO que se pueden mover libremente y un acogedor diorama con edificios y escenarios.

: estrenada en 2024 con , recrea la isla con flores LEGO que se pueden mover libremente y un acogedor diorama con edificios y escenarios. Zona LEGO Sonic the Hedgehog : desde su debut en 2016 en LEGO Dimensions hasta el set físico de 2022 basado en Green Hill Zone, este espacio celebra al erizo azul de SEGA y la línea oficial lanzada en 2023 junto a personajes emblemáticos.

: desde su debut en 2016 en LEGO Dimensions hasta el set físico de 2022 basado en Green Hill Zone, este espacio celebra al erizo azul de SEGA y la línea oficial lanzada en 2023 junto a personajes emblemáticos. Zona LEGO Fortnite: fruto de la colaboración con Epic Games en 2022, ofrece una experiencia de supervivencia en un mundo abierto con refugios, recursos y 1.200 skins en formato minifigura LEGO. Desde finales de 2024, la saga cuenta con productos oficiales inspirados en el videojuego.

Además, hay una zona miscelánea con construcciones únicas que sorprenderán a los visitantes.

Piezas icónicas de gran formato

Entre las construcciones más espectaculares que se exhibirán destacan:

Un joystick gigante totalmente jugable , construido con 15.845 ladrillos LEGO .

, construido con . Una figura de Super Mario de 1,80 metros de altura .

. Un Creeper de Minecraft ensamblado con 12.281 ladrillos LEGO .

ensamblado con . Dioramas inéditos como los dedicados a Animal Crossing, recreando escenarios emblemáticos del videojuego.

Fechas y horarios de la exposición

La exposición podrá visitarse del 3 de octubre de 2025 al 6 de abril de 2026, en horario de 11:00 a 22:00 todos los días de la semana.

LEGO Gaming: The Exhibition no es solo una exposición, sino una experiencia inmersiva que une creatividad, nostalgia y tecnología. Con piezas históricas, zonas interactivas y colaboraciones con las sagas más populares del gaming, se convierte en un plan perfecto para familias, coleccionistas y gamers.