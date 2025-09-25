LEGO Gaming llega a Madrid: exposición única para familias y gamers

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Un reciente informe del Grupo LEGO, elaborado en España, confirma que el juego físico y digital ya no se perciben como mundos separados dentro del hogar. Según la investigación, el 96% de los padres considera fundamental que los niños vivan experiencias de juego variadas, y tres de cada cuatro (75%) reconocen que ya combinan ambos formatos en las sesiones familiares.

Este informe refleja una tendencia clara: el gaming se ha convertido en una herramienta para reforzar los vínculos entre padres e hijos, trascendiendo la pantalla para generar momentos compartidos de calidad.

Beneficios del juego físico y digital

El estudio, realizado a 1.000 padres españoles, muestra cómo cada tipo de juego aporta fortalezas únicas al desarrollo infantil:

El 65% valora el juego físico por su capacidad de fomentar la comunicación.

El 59% destaca su impacto en la creatividad.

El 61% de los padres considera que el juego digital potencia el pensamiento estratégico.

El 56% afirma que despierta la creatividad.

El 50% cree que ayuda a resolver problemas.

Ambos mundos, lejos de competir, se complementan para ofrecer experiencias más ricas y completas a los niños.

El compromiso digital del Grupo LEGO

El catálogo digital de LEGO ha crecido con propuestas inmersivas que combinan diversión y aprendizaje. Títulos como LEGO® Fortnite® Odyssey, LEGO Fortnite: Brick Life o la nueva aventura cooperativa LEGO Voyagers® permiten a los niños colaborar, crear y conectar con familiares y amigos en entornos seguros.

A pesar de que el 67% de los padres expresa preocupación por el uso excesivo de pantallas, la mayoría reconoce que los videojuegos aportan beneficios sociales. El 50% afirma que ayudan a los niños a conectar con sus compañeros, mientras que un 41% asegura que incluso les han permitido hacer nuevas amistades.

Además, casi dos tercios (64%) creen que los videojuegos ayudan a mantener la cercanía con amigos que viven lejos, demostrando el valor del gaming como puente social.

30 años de videojuegos LEGO

Este informe llega en un año especial: el Grupo LEGO celebra tres décadas creando videojuegos icónicos. Desde el lanzamiento de LEGO Island en 1997 hasta títulos recientes como LEGO Star Wars™: The Skywalker Saga (2022), la compañía ha explorado las infinitas posibilidades del juego digital para todas las edades.

El catálogo también se ha expandido hacia sets físicos basados en videojuegos como LEGO Super Mario™, LEGO Minecraft®, LEGO Fortnite®, LEGO Sonic the Hedgehog™ o LEGO Animal Crossing™, que trasladan los mundos virtuales al universo de los ladrillos.

La fusión entre físico y digital también inspira proyectos como LEGO BrickLeague, una competición de creadores de contenido. Figuras como Mikecrack participan en desafíos creativos que las familias pueden replicar en casa, ofreciendo nuevas maneras de conectar a través del juego.

Un 77% de padres españoles considera que los creadores de videojuegos les ayudan a vincularse con sus hijos, reforzando la importancia de esta tendencia.

LEGO Gaming: The Exhibition llega a Madrid

El próximo 3 de octubre abrirá sus puertas LEGO® Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Madrid. Será la primera muestra en España dedicada a esta temática y ofrecerá a las familias la posibilidad de explorar la evolución del gaming a través de LEGO.

La exposición contará con más de 80 sets de LEGO Gaming y piezas históricas llegadas desde la sede central en Billund, como el famoso Pato de Madera de 1958 o algunos de los primeros videojuegos de la marca.

El recorrido se divide en cinco áreas: un lobby con línea temporal, espacios dedicados a Super Mario™, Animal Crossing™, Minecraft®, Sonic the Hedgehog™ y Fortnite™, y una zona miscelánea con construcciones únicas.

Entre las piezas más llamativas destacan:

Un joystick gigante jugable construido con 15.845 ladrillos LEGO .

. Una figura de Super Mario de más de 1,80 metros .

. Un Creeper de Minecraft hecho con 12.281 ladrillos LEGO .

. Dioramas inéditos como los de Animal Crossing.

Fechas, horarios y actividades especiales

La exposición podrá visitarse desde el 3 de octubre de 2025 hasta el 6 de abril de 2026, en horario de 11:00 a 22:00, todos los días de la semana.

El 2 de octubre, antes de la apertura, se celebrarán actividades exclusivas: visitas guiadas para prensa e invitados, encuentros con la comunidad gamer y un meet & greet con Mikecrack. Además, habrá un concurso en Instagram para que 5 familias puedan asistir al evento inaugural.

De forma paralela, LEGO traerá a España una imponente escultura de Bowser de 4 metros de altura y 663.900 ladrillos, que se exhibirá en la SDCC Málaga. Esta pieza promete convertirse en uno de los grandes atractivos del evento y refuerza la apuesta cultural de la marca en el país.