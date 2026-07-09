ChatGPT estrena GPT-Live: la IA por voz ahora escucha y responde al mismo tiempo

OpenAI está desplegando un nuevo modelo de voz para ChatGPT llamado GPT-Live, una actualización pensada para que las conversaciones con la IA sean mucho más naturales. La gran novedad es que el sistema puede escuchar y hablar al mismo tiempo, lo que permite interrumpir sus respuestas o seguir hablando mientras ChatGPT ya ha empezado a contestar.

La función está llegando a todos los usuarios de ChatGPT, aunque no exactamente con el mismo modelo en todos los planes. Los usuarios gratuitos reciben GPT-Live-1 mini, mientras que los usuarios de pago tienen acceso a GPT-Live-1. En ambos casos, el objetivo es acercar el modo de voz a una conversación más fluida, menos rígida y con menos pausas artificiales.

GPT-Live llega al modo de voz de ChatGPT

GPT-Live es la nueva generación del modo de voz de ChatGPT. Hasta ahora, las conversaciones por voz con la IA ya permitían hablar de forma bastante natural, pero seguían teniendo una limitación evidente: el sistema tendía a funcionar por turnos, esperando a que el usuario terminara antes de responder.

Con este nuevo modelo, ChatGPT se comporta de una forma más parecida a una conversación humana. Puede empezar a responder, escuchar si el usuario lo interrumpe y adaptar su contestación sobre la marcha. Esta capacidad, conocida como funcionamiento duplex, es una de las mejoras más importantes de la actualización.

En la práctica, esto significa que ya no es necesario esperar pacientemente a que ChatGPT termine una frase larga si queremos matizar la pregunta, corregir algo o cambiar de dirección. Podemos intervenir mientras habla, y el modelo debería reaccionar sin perder el hilo.

Dos versiones según el tipo de cuenta

El despliegue de GPT-Live no será exactamente igual para todos los usuarios. OpenAI está diferenciando entre quienes usan ChatGPT gratis y quienes tienen una suscripción de pago.

Los usuarios gratuitos reciben GPT-Live-1 mini, una versión más ligera del nuevo modelo de voz. Por su parte, los usuarios de planes de pago acceden a GPT-Live-1, que debería ofrecer una experiencia más avanzada.

La diferencia entre ambos modelos encaja con la estrategia habitual de ChatGPT: ofrecer una versión accesible para todos, pero reservar las capacidades más completas o con mayor calidad para los usuarios suscritos. Aun así, lo relevante es que la nueva experiencia de voz está empezando a aparecer en todas las cuentas.

Cómo saber si ya tienes GPT-Live activado

La forma más sencilla de comprobar si la actualización ha llegado a tu cuenta es abrir una conversación de voz y fijarte en la parte superior. En móvil debería aparecer una etiqueta llamada Live en los chats de voz. En la versión web, esa misma referencia aparece dentro del desplegable de ChatGPT.

Al pulsar sobre esa etiqueta, todavía es posible volver a los modelos de voz anteriores. Esto sugiere que OpenAI está manteniendo, al menos de momento, una vía para quienes prefieran la experiencia clásica o encuentren algún problema con el nuevo sistema.

También hay una segunda forma de comprobarlo desde los ajustes. En móvil, hay que abrir el menú de ChatGPT, entrar en configuración y buscar el apartado de voz. En Android se accede desde el icono de engranaje, mientras que en iOS se entra desde el avatar del perfil. Después, basta con ir a Voz > Modelo.

En la web, el camino es similar: hay que hacer clic en el avatar de perfil, situado en la parte inferior izquierda, entrar en Configuración y después acceder a Voz > Modelo.

La gran mejora: puedes interrumpir a ChatGPT mientras habla

La prueba más llamativa de GPT-Live es la posibilidad de interrumpir a ChatGPT durante una respuesta. Si la IA empieza a explicar algo y el usuario decide añadir una aclaración, hacer una corrección o pedir que vaya más rápido, el modelo puede escuchar esa intervención y ajustar su respuesta.

Esto puede parecer un pequeño detalle, pero cambia bastante la sensación de uso. En una conversación real, las personas no siempre esperan a que la otra parte termine por completo. A veces interrumpimos, asentimos, corregimos o añadimos contexto. GPT-Live intenta llevar esa dinámica al modo de voz de ChatGPT.

La experiencia se acerca más a hablar con un asistente que entiende el ritmo natural de una conversación, y no tanto a dictar comandos a una máquina. Para quienes usan el modo de voz a diario, esta diferencia puede ser especialmente importante.

Traducción en tiempo real mientras hablas

Otra de las demostraciones más interesantes de GPT-Live está en la traducción. El usuario puede pedir a ChatGPT que traduzca lo que vaya diciendo en voz alta a otro idioma, y el sistema responde casi al instante.

Por ejemplo, puedes hablar en inglés y pedirle que traduzca tus frases a español, francés, alemán o cualquier otro idioma compatible. La gracia está en que no hace falta esperar grandes pausas ni dividir la conversación en fragmentos muy rígidos: el modelo está diseñado para seguir el flujo de la voz en tiempo real.

Esto no convierte necesariamente a ChatGPT en la herramienta perfecta para aprender idiomas, porque aprender una lengua requiere practicar pronunciación, gramática, comprensión y contexto cultural. Sin embargo, sí demuestra el potencial de GPT-Live como intérprete rápido para situaciones cotidianas, viajes o conversaciones informales.

Ahora puedes ajustar la inteligencia del modo de voz

GPT-Live también permite modificar el nivel de inteligencia usado durante la conversación. Esta opción aparece en el icono de controles situado en la parte superior derecha de los chats de voz.

Las voces disponibles son las mismas que ya existían antes, pero ahora el usuario puede elegir entre tres niveles de respuesta: Instant, Medium y High.

El modo Instant prioriza la velocidad y está pensado para respuestas rápidas. High busca ofrecer mejores respuestas, aunque puede ser menos inmediato. Medium queda como un punto intermedio entre rapidez y calidad.

Esta elección puede ser útil según el tipo de uso. Para una conversación casual, una lluvia de ideas rápida o una consulta sencilla, Instant puede ser suficiente. Para temas complejos, explicaciones largas o tareas que requieren más precisión, High tiene más sentido.

Respuestas visuales dentro del modo de voz

OpenAI también ha añadido tarjetas visuales al modo de voz. Esto significa que, al hacer determinadas preguntas, ChatGPT no solo responde hablando, sino que también puede mostrar información gráfica en pantalla.

Estas tarjetas pueden aparecer, por ejemplo, al preguntar por resultados deportivos, previsiones meteorológicas o lugares que se pueden ubicar en un mapa. La idea es que el modo de voz no dependa únicamente del audio, sino que combine conversación hablada con elementos visuales cuando aporten valor.

Es una evolución lógica para una app que se usa tanto en móvil como en ordenador. En muchos casos, escuchar una respuesta es cómodo, pero ver una tarjeta con datos estructurados puede ayudar a entender mejor la información.

Una experiencia más humana, con pausas y variaciones

Quienes han probado GPT-Live destacan que la experiencia se siente más cercana a hablar con una persona. La IA introduce pausas, cambios de ritmo y variaciones en la forma de expresarse, lo que hace que el resultado sea menos mecánico.

Ese realismo puede ser una ventaja para quienes usan ChatGPT como asistente de voz, compañero de estudio, apoyo para practicar idiomas o herramienta para resolver dudas mientras hacen otra cosa. Al mismo tiempo, también puede hacer más evidente el debate sobre hasta qué punto queremos que los asistentes de IA imiten la conversación humana.

En cualquier caso, la mejora técnica es clara: el modo de voz ya no se limita a responder por turnos, sino que intenta mantener una interacción más flexible y dinámica.

Los primeros problemas detectados

Como suele ocurrir con los grandes despliegues de funciones de IA, GPT-Live no llega sin errores. OpenAI ha reconocido que existen algunos fallos iniciales y está recopilando información de los usuarios para corregirlos.

Uno de los problemas señalados afecta a la memoria de ChatGPT. En algunos casos, el modo de voz no parece poder acceder correctamente a los recuerdos o preferencias almacenadas, lo que puede hacer que la experiencia sea menos personalizada de lo esperado.

Otro fallo detectado tiene que ver con la pronunciación de idiomas extranjeros. Algunos usuarios han observado que ciertas lenguas se pronuncian con un acento demasiado inglés, incluso cuando se espera una pronunciación más natural en el idioma correspondiente.

OpenAI ha reconocido estos problemas y trabaja en mejoras, por lo que es probable que la experiencia vaya puliéndose en las próximas semanas.

Una mejora importante para quienes usan mucho la voz

GPT-Live no cambiará necesariamente la forma en la que todos los usuarios utilizan ChatGPT. Muchas personas siguen prefiriendo escribir sus preguntas, revisar las respuestas con calma y copiar fragmentos de texto cuando lo necesitan.

Sin embargo, para quienes ya usan el modo de voz con frecuencia, esta actualización sí puede marcar una diferencia importante. Poder interrumpir, hablar de forma más natural, traducir en tiempo real y recibir tarjetas visuales convierte a ChatGPT en un asistente más flexible.

La clave estará en la estabilidad del despliegue. Si OpenAI consigue corregir los fallos de memoria, mejorar los acentos y mantener una latencia baja, GPT-Live puede convertirse en uno de los cambios más importantes del modo de voz desde su lanzamiento.

ChatGPT se acerca a una conversación de verdad

La llegada de GPT-Live muestra hacia dónde se dirige ChatGPT: una experiencia menos basada en escribir órdenes y más centrada en conversar de forma natural con una IA. El salto no está solo en que la voz suene mejor, sino en que el sistema entiende mejor el ritmo de una conversación real.

La posibilidad de hablar mientras la IA responde, interrumpirla y pedirle que ajuste su contestación en tiempo real hace que el modo de voz sea más útil y menos artificial. No es una revolución completa, pero sí un paso claro hacia asistentes de IA más presentes en el día a día.

Por ahora, GPT-Live ya está desplegándose en las cuentas de ChatGPT. Si aparece la etiqueta Live en tu modo de voz, ya puedes probar una de las funciones más llamativas de la nueva generación de asistentes conversacionales.