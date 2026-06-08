Los AirPods por fin tendrán ecualizador personalizado con iOS 27

Apple ha anunciado durante la keynote inaugural de la WWDC 2026 una novedad largamente esperada por muchos usuarios de AirPods: la llegada de un ecualizador personalizado que permitirá ajustar manualmente el sonido de los auriculares.

La función formará parte de las grandes actualizaciones de software que Apple lanzará este otoño, incluyendo iOS 27, macOS 27 Golden Gate y el resto de nuevas versiones de sus sistemas operativos. Según la información compartida durante el evento, el ecualizador permitirá modificar la firma sonora de los AirPods, por ejemplo aumentando los graves, realzando los agudos o ajustando el equilibrio general del audio.

Hasta ahora, Apple no ofrecía a los usuarios de AirPods una forma directa de cambiar manualmente cómo sonaban sus auriculares. La compañía sí contaba con funciones relacionadas con la adaptación del audio, pero estaban pensadas para realizar ajustes automáticos o vinculados a necesidades auditivas concretas, no para permitir una personalización libre al estilo de un ecualizador tradicional.

Apple ya permite ajustar ciertos parámetros de audio mediante “Ajustes para auriculares”, una función disponible desde hace años para AirPods y algunos modelos Beats, pero no era lo mismo que un ecualizador manual orientado a modificar graves, medios y agudos al gusto del usuario.

Más control sobre el sonido de los AirPods

La llegada de un ecualizador personalizado supone un cambio importante para la gama AirPods. Apple siempre ha apostado por una experiencia de sonido sencilla y bastante cerrada, en la que el usuario apenas tenía que configurar nada. Esa filosofía tiene ventajas, pero también ha sido una limitación para quienes querían adaptar el perfil de sonido a sus preferencias.

Con esta nueva función, los propietarios de AirPods podrán modificar la respuesta de audio de forma más directa. Quienes prefieran un sonido con más pegada podrán reforzar los graves, mientras que quienes busquen voces más claras o más detalle en instrumentos podrán elevar las frecuencias agudas. También será útil para quienes consideran que algunos modelos de AirPods tienen un perfil demasiado marcado en determinadas frecuencias.

Este cambio puede hacer que los AirPods resulten más atractivos para usuarios que hasta ahora preferían auriculares de otras marcas precisamente por ofrecer más opciones de ecualización. En un mercado donde muchos fabricantes permiten elegir entre perfiles de sonido o crear ajustes personalizados desde sus apps, Apple era una de las pocas compañías que todavía no había dado este paso de forma clara en los AirPods.

Una función que convivirá con Adaptive Audio y otras mejoras automáticas

El nuevo ecualizador personalizado no sustituye a las funciones inteligentes que Apple ya ofrece en sus auriculares, sino que se suma a ellas. Los AirPods seguirán contando con tecnologías como Adaptive Audio, Conversational Awareness o Audio Espacial Personalizado, que ajustan la experiencia de escucha en función del entorno, la conversación o la forma de la cabeza y los oídos del usuario.

Adaptive Audio, por ejemplo, combina cancelación activa de ruido y modo ambiente para adaptar el nivel de aislamiento según lo que sucede alrededor. Conversational Awareness reduce automáticamente el volumen y realza las voces cuando el usuario empieza a hablar con alguien. Estas funciones actúan de manera automática, mientras que el nuevo ecualizador introduce una capa de control manual.

La diferencia es importante. Hasta ahora, Apple decidía cómo debía sonar la música en función del modelo de AirPods y de sus algoritmos de procesamiento. Con el ecualizador personalizado, el usuario podrá intervenir en esa decisión y adaptar el resultado a sus gustos, al tipo de música que escucha o incluso a la app que utiliza.

Una novedad especialmente esperada por usuarios exigentes

La falta de un ecualizador personalizado ha sido una queja recurrente entre algunos usuarios de AirPods, especialmente en modelos como los AirPods Max o los AirPods Pro, donde el precio y las prestaciones invitan a esperar más opciones de ajuste. Aunque apps como Apple Music incluyen sus propios ajustes de ecualización, estos no afectan necesariamente a todo el sistema ni ofrecen la misma comodidad que una configuración integrada para los auriculares.

La integración a nivel de sistema es precisamente uno de los puntos más interesantes de esta novedad. Si Apple implementa el ecualizador dentro de los ajustes de AirPods, los cambios podrían aplicarse de forma consistente en música, vídeos, llamadas, juegos y otras aplicaciones. Esto sería mucho más cómodo que depender de ecualizadores separados en cada servicio.

También habrá que ver si Apple permite crear varios perfiles, guardar ajustes personalizados o aplicar configuraciones distintas según el modelo de AirPods. Por ahora, la compañía ha confirmado la llegada del ecualizador, pero todavía quedan detalles por conocer sobre su funcionamiento exacto y los modelos compatibles.

Disponibilidad: habrá que esperar hasta otoño

Aunque la función ya ha sido anunciada en la WWDC 2026, los usuarios no podrán utilizarla de inmediato en la versión estable del sistema. Apple la incluirá dentro del paquete de actualizaciones previsto para este otoño, junto con iOS 27, macOS 27 Golden Gate y el resto de sistemas operativos de la compañía. ([MacRumors][1])

Esto significa que el ecualizador personalizado debería llegar coincidiendo con el lanzamiento final de las nuevas versiones de software, previsiblemente en septiembre. Como suele ocurrir con este tipo de funciones, es posible que aparezca antes en versiones beta para desarrolladores o en betas públicas, aunque su disponibilidad puede depender también del firmware de los propios AirPods.

En cualquier caso, se trata de una mejora pequeña en apariencia, pero muy relevante para el día a día. Los AirPods han sido durante años unos auriculares excelentes en integración, comodidad y funciones inteligentes, pero menos flexibles en personalización sonora. Con el nuevo ecualizador, Apple corrige una de las carencias más claras de su ecosistema de audio.