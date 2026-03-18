Los mensajes directos de Instagram serán menos privados a partir de mayo

Instagram dejará de ofrecer cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos (DM) entre usuarios a partir del 8 de mayo de 2026, según ha confirmado Meta.

La decisión supone un cambio importante en la estrategia de privacidad de la plataforma, ya que permitirá a la compañía acceder al contenido de todas las conversaciones privadas, algo que hasta ahora solo era posible cuando los usuarios no activaban la opción de cifrado.

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El cambio llega tras años de presión por parte de organismos de seguridad y grupos de protección infantil, que habían criticado la implementación de esta tecnología por dificultar la detección de delitos online. Sin embargo, también ha generado preocupación entre defensores de la privacidad digital.

El cifrado desaparecerá de los mensajes directos de Instagram

Meta anunció discretamente esta modificación en su página de ayuda de Instagram y en una actualización de una publicación informativa de 2022. En ella se explica que la opción de cifrado de extremo a extremo dejará de estar disponible en los mensajes privados de la red social.

Esto implica que, una vez eliminada la función, Meta podrá ver el contenido de todos los mensajes enviados entre usuarios, independientemente de si antes se utilizaba el cifrado.

Hasta ahora, la plataforma ofrecía la posibilidad de activar conversaciones cifradas, una función que impedía que terceros —incluida la propia empresa— pudieran leer los mensajes.

La retirada del sistema ya parece haberse aplicado en algunos mercados. En pruebas realizadas por medios internacionales, la función aparecía desactivada para usuarios en Australia, lo que sugiere que el despliegue del cambio podría haberse iniciado de forma progresiva.

Meta asegura que casi nadie utilizaba el cifrado

Según un portavoz de Meta, la decisión se debe principalmente a la escasa adopción de la función entre los usuarios de Instagram.

“Muy pocas personas estaban optando por utilizar mensajes cifrados de extremo a extremo en los DMs, por lo que eliminaremos esta opción en los próximos meses”, explicó la compañía.

Meta también señaló que los usuarios que quieran mantener conversaciones con este nivel de privacidad pueden seguir utilizando WhatsApp, donde el cifrado de extremo a extremo sigue siendo una característica central del servicio.

Una promesa de Meta que nunca llegó a consolidarse

La decisión contrasta con los planes que el propio Mark Zuckerberg anunció en 2019, cuando planteó la posibilidad de extender el cifrado de extremo a extremo a todas las plataformas de mensajería del grupo, incluyendo WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram.

Sin embargo, la implementación de esta estrategia avanzó lentamente. No fue hasta 2023 cuando Meta empezó a desplegar el cifrado en algunas conversaciones de Instagram.

El abandono de esta función sugiere que la compañía podría haber cambiado su enfoque, alejándose de la idea de unificar la mensajería en todas sus aplicaciones bajo un mismo sistema de cifrado.

Las autoridades llevaban años criticando el cifrado

Durante años, diversas agencias de seguridad y organizaciones dedicadas a la protección de menores, como el FBI o la Interpol, han criticado el uso de cifrado fuerte en plataformas sociales.

Estas instituciones sostienen que el cifrado total puede dificultar la detección de delitos graves en internet, como la explotación infantil, el terrorismo o el extremismo violento.

Defensores de la privacidad cuestionan la decisión

La retirada del cifrado también ha generado críticas desde organizaciones que defienden los derechos digitales.

El hecho de que WhatsApp mantenga su cifrado sugiere que Meta podría estar separando cada vez más las funciones de redes sociales y mensajería privada. A fin de cuentas, las redes sociales permiten que los usuarios descubran y contacten con desconocidos, mientras que las aplicaciones de chat suelen estar pensadas para comunicarse con personas que ya se conocen.

Los datos de los mensajes podrían tener valor comercial

Otra posible razón detrás de la decisión sería el valor económico de los datos generados en las conversaciones.

Al eliminar el cifrado, Meta podría analizar el contenido de los mensajes para mejorar la segmentación publicitaria o entrenar sistemas de inteligencia artificial y chatbots.

Aunque no hay confirmación de que la compañía vaya a utilizar estos datos con esos fines, expertos señalan que la presión comercial para hacerlo es considerable.

El acceso al contenido de las conversaciones permitiría a la empresa comprender mejor los intereses y comportamientos de los usuarios, algo especialmente valioso en un modelo de negocio basado en la publicidad.

Un debate que seguirá creciendo en la industria tecnológica

El futuro del cifrado en las plataformas sociales sigue siendo un tema de debate dentro del sector tecnológico.

Mientras algunos gobiernos consideran que limitar el cifrado puede facilitar la lucha contra el crimen digital, organizaciones de derechos digitales argumentan que la privacidad debería reforzarse, no reducirse.

Para muchos expertos, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre seguridad pública y protección de la privacidad, algo que aún no tiene una solución universal.

De hecho, algunos especialistas creen que más empresas tecnológicas deberían adoptar el cifrado de extremo a extremo, en lugar de eliminarlo.