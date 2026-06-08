macOS 27 Golden Gate es oficial: Siri AI, Liquid Glass mejorado y más rendimiento

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Apple ha presentado en la WWDC 2026 macOS 27 Golden Gate, la próxima gran actualización del sistema operativo del Mac. Y, aunque no parece una revolución visual como lo fue macOS Big Sur en su momento, sí apunta a una versión importante por dos motivos: una integración mucho más profunda de la inteligencia artificial y una revisión del diseño Liquid Glass.

La compañía también promete mejoras de rendimiento, cambios en la interfaz, novedades en Safari, herramientas de escritura integradas en todo el sistema y una nueva Siri AI que deja atrás al asistente tradicional para acercarse mucho más a un chatbot conversacional al estilo de ChatGPT.

Liquid Glass sigue, pero ahora será más personalizable

Apple no va a abandonar Liquid Glass. El lenguaje visual estrenado el año pasado continuará siendo la base estética de macOS, pero en macOS 27 Golden Gate recibirá ajustes importantes para hacerlo más cómodo y menos invasivo.

Una de las novedades más interesantes es que los usuarios podrán modificar el nivel de transparencia del efecto “cristal” desde los ajustes del sistema. Esto permitirá reducir el aspecto translúcido si resulta molesto o, por el contrario, potenciarlo si se prefiere una interfaz más llamativa.

También hay retoques en varios elementos del sistema. La barra lateral de las apps adopta un diseño más integrado, los iconos recuperan más color y las esquinas de las ventanas se han unificado para que todo el sistema tenga una apariencia más coherente. Apple quiere que Liquid Glass parezca más maduro, menos experimental y mejor adaptado al uso diario.

Más rendimiento: apps más rápidas y AirDrop mejorado

macOS 27 Golden Gate no se limita a añadir funciones de inteligencia artificial. Apple asegura que también ha trabajado en mejoras internas para que el sistema sea más rápido y fluido.

Una de las promesas más llamativas es que las aplicaciones podrán abrirse hasta un 30% más rápido gracias a la precarga de partes del código en la memoria RAM. También se anuncian mejoras en AirDrop, con transferencias de archivos hasta un 80% más rápidas tras la actualización

Además, hay mejoras generales de rendimiento anunciadas por Apple en la carga de fotos, AirDrop y la planificación de CPU para multitarea.

Habrá que esperar a las primeras pruebas con la versión final para saber cuánto se nota todo esto en el día a día. En cualquier caso, es positivo ver que Apple no se ha centrado únicamente en añadir IA, sino también en pulir la base del sistema.

Siri AI llega al Mac como una app propia y desde Spotlight

La gran novedad de macOS 27 Golden Gate será Siri AI, una versión completamente renovada del asistente de Apple. Ya no hablamos solo de comandos de voz para poner temporizadores o abrir apps, sino de un asistente conversacional capaz de responder en lenguaje natural, entender el contexto y actuar sobre lo que ocurre en pantalla.

En el Mac, Siri AI podrá utilizarse desde una nueva app dedicada, donde será posible consultar conversaciones anteriores. También estará integrada directamente en Spotlight, lo que permitirá hacer preguntas o pedir acciones sin tener que abrir una aplicación aparte.

La idea recuerda inevitablemente a ChatGPT y otros asistentes de IA actuales, pero Apple intenta diferenciarse con una integración más profunda en el sistema. Siri AI podrá acceder al contenido que se muestra en pantalla y ayudar con textos, imágenes, documentos o apps abiertas, siempre dentro del enfoque de privacidad que Apple lleva meses destacando con Apple Intelligence.

Una Siri capaz de mirar la pantalla y controlar apps

Uno de los grandes cambios de Siri AI en macOS 27 será su capacidad para entender lo que el usuario está viendo. Esto permitirá, por ejemplo, hacer preguntas sobre un documento abierto, pedir ayuda con una imagen, comparar información en pantalla o realizar acciones dentro de determinadas aplicaciones.

La nueva Siri también podrá aprovechar el contexto personal y la conciencia de pantalla para ofrecer respuestas más útiles. Apple ha destacado que estas mejoras forman parte de la renovación prometida de Siri y Apple Intelligence, con un asistente más capaz de entender lo que el usuario necesita en cada momento.

Este punto puede ser especialmente importante en el Mac, donde muchas tareas implican trabajar con varias ventanas, documentos, pestañas del navegador y aplicaciones profesionales. Si Siri AI funciona bien, podría convertirse en una herramienta útil para resumir información, localizar datos o automatizar acciones repetitivas.

Safari también se apunta a la inteligencia artificial

Safari recibirá varias funciones impulsadas por IA en macOS 27. Una de ellas permitirá agrupar pestañas automáticamente, algo pensado para quienes acaban con decenas de páginas abiertas mientras trabajan, estudian o investigan un tema.

Más llamativa todavía es la posibilidad de generar extensiones de navegador mediante una petición escrita. Según la información presentada, el usuario podría pedir una extensión concreta —por ejemplo, una que avise cuando se publique un nuevo artículo en una web determinada— y Safari intentaría crearla a partir de esa instrucción.

Es una función con mucho potencial, aunque también con muchas preguntas pendientes. Habrá que ver qué límites impone Apple, cómo revisa la seguridad de esas extensiones generadas y hasta qué punto serán útiles fuera de ejemplos sencillos.

Herramientas de escritura en todo el sistema

Apple también amplía sus Writing Tools para que estén disponibles a nivel de sistema. Esto significa que los usuarios podrán generar, reescribir, resumir o ajustar textos desde más aplicaciones, sin depender de una app concreta.

Esta integración puede ser útil para redactar correos, mejorar documentos, resumir notas, adaptar el tono de un mensaje o convertir un texto largo en una versión más clara. Es una de esas funciones que no suenan tan espectaculares como Siri AI, pero que pueden acabar siendo de las más utilizadas si están bien integradas.

La ventaja de hacerlo a nivel de sistema es que la experiencia debería ser más consistente. En lugar de copiar y pegar texto en un chatbot, el usuario podrá trabajar directamente en la app que esté usando.

Image Playground se vuelve más potente

macOS 27 Golden Gate también traerá novedades para Image Playground, la herramienta de Apple para generar imágenes con inteligencia artificial.

La nueva versión permitirá crear imágenes en estilos más realistas o a partir de una foto existente. Además, las imágenes generadas podrán seguir editándose mediante instrucciones de texto, lo que abre la puerta a un flujo más flexible: generar una imagen, pedir cambios concretos y refinar el resultado sin empezar desde cero.

Apple parece querer que Image Playground deje de ser una herramienta curiosa para convertirse en una función más práctica. Aun así, como ocurre con todas las funciones de generación de imágenes, la calidad final y los límites de uso serán claves para determinar si realmente compite con alternativas externas.

Fotos gana edición generativa y Spatial Reframing

La app Fotos también recibirá nuevas herramientas de inteligencia artificial en macOS 27 y iOS 27. Una de ellas permitirá ampliar una imagen para simular que se ha hecho “zoom out”, generando los píxeles que faltan en los bordes.

Además, Apple ha presentado Spatial Reframing, una función capaz de modificar el encuadre y la perspectiva de una fotografía después de haberla tomado. La idea es corregir imágenes mal compuestas, enderezar horizontes o cambiar la relación de aspecto sin perder partes importantes de la escena.

En la práctica, el sistema generará contenido adicional para rellenar las zonas que falten tras el ajuste. Es una función potente, pero también una de las que más habrá que probar con imágenes reales, ya que este tipo de herramientas suelen funcionar mejor con fondos sencillos que con detalles complejos, texto, manos o rostros.

HomeKit reconocerá objetos con cámaras compatibles

La inteligencia artificial también llegará a la app Casa. Con macOS 27, HomeKit podrá reconocer objetos a través de cámaras compatibles para enviar notificaciones más útiles.

Uno de los ejemplos mencionados es la detección de paquetes entregados en la puerta. En lugar de limitarse a avisar de movimiento, el sistema podrá interpretar mejor lo que ocurre en la imagen y notificar al usuario cuando detecte algo relevante.

Este tipo de funciones ya existen en algunos ecosistemas de hogar inteligente, pero la integración directa con Casa puede hacerlas más atractivas para quienes usan cámaras HomeKit y quieren evitar depender de servicios de terceros.

macOS 27 se parece cada vez más a iOS, pero sin perder el foco del Mac

Una tendencia clara de macOS 27 Golden Gate es la convergencia con el resto del ecosistema Apple. Muchas novedades llegan también a iOS 27 y iPadOS 27, desde Apple Intelligence hasta el diseño Liquid Glass, pasando por mejoras en Fotos, Safari y Siri AI.

Esto tiene ventajas evidentes: las funciones son más coherentes entre dispositivos y el usuario puede pasar del iPhone al Mac sin aprender experiencias completamente distintas. Pero Apple también tiene que tener cuidado para que macOS no pierda lo que lo hace distinto: multitarea real, ventanas, gestión avanzada de archivos y flujos de trabajo más complejos.

Por lo que se ha visto hasta ahora, macOS 27 parece una versión de refinamiento con una fuerte capa de IA encima. No cambia por completo la forma de usar el Mac, pero sí introduce nuevas maneras de interactuar con el sistema.