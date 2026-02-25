MediaMarkt activa la precompra del Samsung Galaxy S26 con descuentos de hasta 200 €

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

MediaMarkt ha puesto en marcha una de las promociones más agresivas del lanzamiento de la nueva serie Galaxy S26. Coincidiendo con la llegada de los últimos smartphones premium de Samsung, la cadena ofrece una mecánica de descuento especialmente atractiva para quienes estén pensando en renovar su móvil.

La oferta se centra en una mejora directa de almacenamiento sin incremento de precio, una estrategia habitual en campañas de precompra que suele captar rápidamente la atención de los usuarios más avanzados.

Más capacidad por el mismo precio

La promoción permite adquirir las versiones de 512 GB al precio de los modelos de 256 GB en toda la gama principal:

Galaxy S26 (512 GB)

Galaxy S26+ (512 GB)

Galaxy S26 Ultra (512 GB)

En la práctica, esto supone un ahorro que puede alcanzar hasta 200 €, dependiendo del modelo elegido. Este tipo de incentivo resulta especialmente interesante en dispositivos de gama alta, donde el salto de almacenamiento suele implicar diferencias de precio relevantes.

Financiación al 0 % hasta 36 meses

Además del descuento en almacenamiento, MediaMarkt refuerza la campaña con financiación al 0 % de interés durante un plazo de hasta 36 meses.

Este detalle puede ser decisivo para muchos compradores, ya que reduce significativamente la barrera de entrada en terminales premium como el Galaxy S26 Ultra, cuyo precio se sitúa en el segmento más elevado del mercado Android.

Fechas de la promoción

La ventana de la oferta es limitada. MediaMarkt ha establecido el periodo promocional desde el 25/02 a las 19:30 hasta el 11/03.

Como ocurre en la mayoría de campañas de lanzamiento, es razonable esperar que las unidades más demandadas —especialmente determinadas configuraciones y colores— puedan agotarse antes de la fecha final.

Dónde comprar los Galaxy S26 en MediaMarkt

Los dispositivos están disponibles dentro del especial de lanzamiento de Samsung: https://www.mediamarkt.es/es/specials/samsung-galaxy-unpacked-2026

También pueden encontrarse en sus respectivas Brand Zone:

Galaxy S26 Ultra: https://www.mediamarkt.es/es/brand/samsung/smartphones/samsung-galaxy-s26/samsung-s26-ultra

https://www.mediamarkt.es/es/brand/samsung/smartphones/samsung-galaxy-s26/samsung-s26-ultra Galaxy S26+: https://www.mediamarkt.es/es/brand/samsung/smartphones/samsung-galaxy-s26/samsung-s26-plus

https://www.mediamarkt.es/es/brand/samsung/smartphones/samsung-galaxy-s26/samsung-s26-plus Galaxy S26: https://www.mediamarkt.es/es/brand/samsung/smartphones/samsung-galaxy-s26/samsung-s26

Oferta adicional en Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

La promoción no se limita a smartphones. MediaMarkt también ha activado un descuento específico para los nuevos auriculares inalámbricos de Samsung.

Los compradores pueden obtener 30 € de descuento en los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro utilizando el código promocional:

Código: 30BUDS4MM

Fechas: del 25/02 a las 19:30 al 11/03

URL: https://www.mediamarkt.es/es/promo-list/samsunglanzamiento_buds

Esta oferta complementaria resulta especialmente interesante para quienes busquen una experiencia completa dentro del ecosistema Galaxy.

Descuento adicional por compras en la app

Como incentivo extra, MediaMarkt añade un 5 % de descuento adicional para compras realizadas a través de su aplicación móvil.

Este tipo de ventaja acumulativa puede aumentar de forma notable el ahorro total, especialmente si se combina con la promoción de almacenamiento y la financiación sin intereses.

Una campaña de lanzamiento especialmente competitiva

La combinación de más almacenamiento sin sobrecoste, financiación al 0 % y descuentos en accesorios sitúa esta promoción entre las más atractivas del lanzamiento del Galaxy S26 en España.

Para los usuarios que ya estaban considerando dar el salto a la nueva generación de Samsung, el periodo de precompra puede representar la oportunidad más interesante en términos de relación precio–configuración.