Google confirma qué smartphones podrán recibir Gemini Intelligence

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Google ha aprovechado la edición especial de The Android Show previa a Google I/O para dejar claro que Android se prepara para uno de sus años más ambiciosos. La gran novedad tiene nombre propio: Gemini Intelligence, un conjunto de funciones avanzadas de inteligencia artificial que empezará a llegar a los móviles Android este verano.

Eso sí, no todos los usuarios podrán disfrutar de estas capacidades. De hecho, todo apunta a que Gemini Intelligence estará reservado únicamente para algunos de los smartphones Android más potentes y recientes del mercado.

Gemini Intelligence: la nueva capa de IA avanzada para Android

Aunque el nombre puede sonar a una única función, Gemini Intelligence es en realidad una especie de paraguas bajo el que Google agrupa varias herramientas de inteligencia artificial especialmente avanzadas.

La idea es que Android no solo integre Gemini como asistente, sino que la IA esté presente de forma más profunda en distintas partes del sistema y de las aplicaciones. Google quiere que el móvil sea capaz de entender mejor lo que hacemos, ayudarnos a completar tareas más complejas y automatizar procesos que hasta ahora requerían bastante intervención manual.

Entre los ejemplos mencionados se encuentra Rambler, una nueva función de dictado por voz para Gboard que promete ir más allá del clásico voz a texto. También se habla de una versión mejorada del autocompletado de Chrome, capaz de rellenar formularios más complejos, y de Create My Widget, una herramienta orientada a crear widgets personalizados con ayuda de la IA.

En otras palabras, Gemini Intelligence no parece una simple mejora cosmética, sino un intento de convertir Android en una plataforma mucho más inteligente y contextual.

El gran problema: no llegará a la mayoría de móviles Android

La parte menos positiva está en los requisitos técnicos. Según las notas al pie de la página oficial de Gemini Intelligence, los móviles compatibles deberán cumplir unas condiciones bastante exigentes.

La más llamativa es la necesidad de contar con al menos 12 GB de RAM. Este requisito, por sí solo, deja fuera a una enorme cantidad de dispositivos Android, incluidos muchos modelos que todavía ofrecen un rendimiento excelente en el día a día.

En el caso de los Pixel, esta barrera ya excluye a buena parte de generaciones anteriores. Sobre el papel, solo algunos modelos como el Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro, la serie Pixel 9 y la futura serie Pixel 10 alcanzan esa cifra de memoria. Sin embargo, la memoria RAM no será el único filtro.

Google también exige compatibilidad con AI Core y con Gemini Nano v3 o superior, lo que reduce todavía más la lista de dispositivos candidatos.

Gemini Nano v3 será clave para la compatibilidad

Gemini Nano es la versión del modelo de IA de Google pensada para ejecutarse directamente en el dispositivo. Esto es importante porque muchas funciones de inteligencia artificial modernas necesitan responder rápido, trabajar con datos sensibles o funcionar sin depender siempre de la nube.

Para Gemini Intelligence, Google apunta específicamente a Gemini Nano v3 o una versión superior. Según la información disponible en la documentación para desarrolladores de Google, la lista actual de dispositivos compatibles con Nano v3 es bastante limitada.

La mayoría de móviles que aparecen con soporte para esta versión parecen ser modelos lanzados en 2026, lo que sugiere que Gemini Intelligence estará muy vinculada al hardware más reciente.

Aquí llega una de las sorpresas: aunque algunos Pixel anteriores cumplen el requisito de RAM, no necesariamente dispondrán de la versión adecuada de Gemini Nano. Eso significa que modelos como el Pixel 7 Pro, el Pixel 8 Pro y la serie Pixel 9 podrían quedarse sin Gemini Intelligence, pese a ser dispositivos relativamente recientes y potentes.

Los Pixel más antiguos y algunos plegables también quedarían fuera

Si se confirma esta interpretación de los requisitos, la llegada de Gemini Intelligence podría resultar decepcionante para muchos usuarios de móviles premium.

El caso de los Pixel es especialmente llamativo, porque Google suele utilizar sus propios teléfonos como escaparate de las novedades de Android. Sin embargo, la compatibilidad con Gemini Nano v3 parece imponer una barrera que no todos los modelos anteriores podrán superar.

También se menciona que dispositivos avanzados como el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el supuesto Galaxy TriFold podrían no recibir Gemini Intelligence si no cumplen todos los requisitos exigidos por Google.

Esto demuestra que el futuro de la IA en Android no dependerá únicamente de tener un procesador potente o una gran cantidad de memoria, sino también de contar con los componentes y el soporte específico que Google considera necesarios para ejecutar estas funciones.

Una estrategia que puede dividir aún más el ecosistema Android

La decisión de limitar Gemini Intelligence a móviles muy concretos tiene sentido desde el punto de vista técnico. Las funciones avanzadas de IA local requieren memoria, potencia de procesamiento y modelos optimizados para funcionar en el propio dispositivo sin penalizar demasiado la batería o el rendimiento.

Sin embargo, también plantea un problema evidente: la fragmentación de Android podría hacerse todavía más visible.

Durante años, una de las críticas habituales al ecosistema Android ha sido que no todos los móviles reciben las mismas funciones al mismo tiempo. Con la llegada de la IA generativa integrada en el sistema, esa diferencia puede volverse aún más marcada.

Un usuario con un móvil Android reciente, pero no de gama ultra premium, podría ver cómo muchas de las novedades más llamativas quedan reservadas para modelos más caros o recién lanzados. Y eso puede generar cierta frustración, sobre todo cuando hablamos de teléfonos que todavía están dentro de su periodo de actualizaciones.

Gemini Intelligence llegará este verano, pero con una disponibilidad limitada

Google tiene previsto empezar el despliegue de Gemini Intelligence en Android durante este verano. Por ahora, la compañía no ha ofrecido una lista definitiva y fácil de entender con todos los móviles compatibles, así que todavía queda cierto margen para aclaraciones.

Lo que sí parece claro es que no bastará con tener un móvil Android moderno. Para acceder a Gemini Intelligence harán falta 12 GB de RAM, soporte para AI Core y compatibilidad con Gemini Nano v3 o superior.

La consecuencia es evidente: Gemini Intelligence apunta a ser una de las grandes novedades de Android, pero también una de las más exclusivas. Google está preparando una nueva generación de funciones inteligentes para el sistema operativo, aunque muchos usuarios tendrán que cambiar de móvil si quieren disfrutarlas.

Por ahora, habrá que esperar a que Google detalle mejor el despliegue y confirme qué dispositivos recibirán realmente estas capacidades. Pero el mensaje parece claro: la próxima gran evolución de Android estará muy ligada al hardware de gama alta.