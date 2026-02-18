MediaMarkt rompe el precio del Google Pixel 10a con descuentos de hasta 130€

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El próximo Google Pixel 10a llega acompañado de una batería de promociones que buscan convertir su debut en uno de los lanzamientos más atractivos de la temporada.

MediaMarkt ha activado una campaña especial coincidiendo con la fase de pre-compra y las primeras semanas de disponibilidad del dispositivo, combinando descuentos directos, incentivos por entrega de terminal antiguo y ofertas en accesorios oficiales.

La estrategia resulta especialmente interesante para quienes estén valorando renovar su smartphone, ya que permite acumular varias ventajas económicas en una misma compra.

Fechas clave de la promoción

La campaña gira en torno a dos momentos fundamentales. La pre-compra ha arrancado el 18 de febrero a las 16:00 h, permitiendo a los usuarios asegurar su unidad antes del lanzamiento oficial. Posteriormente, el Google Pixel 10a llegará al mercado el 5 de marzo, fecha en la que comenzará la disponibilidad general.

Los cupones promocionales estarán activos desde el 18/02/2026 a las 16:00 h hasta el 04/03/2026 a las 23:00 h, lo que sitúa el periodo de mayor ventaja económica dentro de la ventana de reserva previa al lanzamiento.

Descuento directo de 30€

Uno de los pilares de la promoción es un cupón de descuento inmediato. Utilizando el código 30MMPIXEL10A los compradores podrán obtener 30€ de rebaja directa sobre el precio del dispositivo. Este tipo de incentivo resulta especialmente relevante en un terminal de gama media como el Pixel 10a, donde cada ajuste en el precio final puede inclinar la balanza frente a otros competidores.

Trade-In con incentivo de 100€

La segunda ventaja económica llega a través del programa de recompra. Mediante el cupón TradeIn100Pixel10a los usuarios podrán beneficiarse de 100€ adicionales aplicables en el carrito al entregar su antiguo smartphone. Este incentivo puede combinarse con el valor estimado del terminal usado, aumentando de forma significativa el ahorro total.

Este tipo de promociones se ha convertido en una herramienta habitual entre los grandes distribuidores, ya que facilita la renovación del parque de dispositivos y reduce la barrera de entrada para nuevos compradores.

50% de descuento en fundas originales

Más allá del smartphone, MediaMarkt incluye una promoción exclusiva centrada en accesorios. Durante el periodo promocional, las fundas originales del Pixel 10a contarán con un 50% de descuento.

Este detalle no es menor. Los accesorios oficiales suelen tener precios superiores frente a alternativas genéricas, por lo que este recorte puede resultar decisivo para quienes buscan protección certificada sin elevar demasiado el gasto total.

Una promoción pensada para maximizar el ahorro

El atractivo principal de la campaña radica en la posibilidad de combinar beneficios. Un comprador que utilice el cupón de descuento, aproveche el Trade-In y adquiera una funda original podría reducir de forma notable el coste efectivo del conjunto.

En un mercado de smartphones cada vez más competitivo, este tipo de estrategias comerciales reflejan cómo el canal de distribución juega un papel tan relevante como el propio fabricante a la hora de impulsar un lanzamiento.

Para quienes estuvieran esperando una excusa para dar el salto al ecosistema Pixel, la ventana de pre-compra podría convertirse en el momento más ventajoso para hacerlo.