Microsoft cede en Europa: Actualizaciones de seguridad gratis para Windows 10

La cuenta atrás para el fin de soporte de Windows 10 ya está en marcha. A partir del 14 de octubre de 2025, el sistema operativo dejará de recibir actualizaciones regulares, y solo se podrá acceder a parches críticos mediante el programa de Extended Security Updates (ESU).

Sin embargo, en Europa se ha producido un cambio importante: Microsoft se ha visto obligada a ofrecer estas actualizaciones extendidas de forma gratuita y sin condiciones en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Presión de organizaciones de consumidores

La decisión llega tras la presión ejercida por Euroconsumers, un grupo de defensa de los derechos de los consumidores, que exigió a Microsoft más medidas para proteger a quienes aún dependen de Windows 10. La compañía pretendía que todos los usuarios habilitaran la función Windows Backup como requisito para acceder a las actualizaciones gratuitas, lo que obligaba a utilizar OneDrive y, en muchos casos, superar el límite de 5 GB de almacenamiento gratuito.

Esto beneficiaba a Microsoft, que podía impulsar la venta de planes adicionales de almacenamiento. Sin embargo, gracias a la intervención de Euroconsumers, en Europa ya no será necesario activar Windows Backup para recibir las actualizaciones de seguridad.

Qué cambia para los usuarios europeos

En el Espacio Económico Europeo, los consumidores podrán acceder a las actualizaciones de seguridad extendidas sin necesidad de:

Vincular una cuenta de Microsoft obligatoria.

Hacer copias de seguridad de configuraciones, aplicaciones o credenciales.

Participar en programas como Microsoft Rewards.

De esta forma, el proceso de inscripción se simplifica y se ajusta a las expectativas locales, garantizando una experiencia más segura y transparente.

Situación en el resto del mundo

Fuera de Europa, la política de Microsoft no cambia: los usuarios que deseen acceder a las actualizaciones tendrán que habilitar Windows Backup, pagar 30 dólares al año o canjear 1.000 puntos de Microsoft Rewards. Es decir, la gratuidad solo se aplica a consumidores europeos.

Aunque el acceso al programa ESU en Europa es gratuito, no será indefinido. Los usuarios de Windows 10 solo recibirán parches de seguridad hasta el 13 de octubre de 2026.

En el caso de las empresas, sí existe la opción de ampliar la cobertura hasta tres años más mediante un plan de pago, lo que extiende la vida útil de los equipos en entornos corporativos.

Demandas de Euroconsumers a Microsoft

Euroconsumers no se conforma únicamente con el año adicional sin coste. La organización sigue presionando a Microsoft para que prolongue el soporte a los usuarios domésticos más allá de 2026, con el objetivo de evitar que millones de dispositivos queden expuestos a riesgos de seguridad.

Según la asociación, limitar la extensión del soporte a tan solo un año “deja a los consumidores en una situación vulnerable”, especialmente a quienes no tienen recursos para actualizar a Windows 11 o adquirir nuevos equipos compatibles.

El impacto del fin de soporte de Windows 10

Windows 10 sigue siendo uno de los sistemas operativos más utilizados en todo el mundo. Su fin de soporte afectará a millones de dispositivos que, sin las actualizaciones de seguridad, quedarán desprotegidos frente a amenazas y vulnerabilidades.

Por este motivo, la medida supone un alivio para muchos hogares y pequeñas empresas que aún dependen de este sistema operativo.

Mientras tanto, Microsoft sigue promoviendo la migración hacia Windows 11, que requiere hardware más moderno y deja fuera a muchos equipos. Esta transición forzosa genera críticas, ya que numerosos usuarios deberán renovar sus dispositivos antes de tiempo si quieren seguir recibiendo soporte oficial a largo plazo.