Xiaomi ha presentado hoy las novedades de MIUI 12, que trae mejoras visuales en la interfaz, un modo Oscuro más avanzado, nuevos gestos y súper fondos de pantalla, además de un mayor foco en la privacidad de los usuarios.

Xiaomi ha confirmado que comenzará a lanzar la versión estable de MIUI 12 a finales de junio de 2020, y ha abierto el programa de pruebas beta en China hoy.

A continuación, os traemos la lista de smartphones Xiaomi y Redmi que actualizarán a MIUI 12 a partir de junio en distintas oleadas. Debemos tener en cuenta que se trata de los modelos de China, por lo que es posible que la actualización tarde más en llegar a otras regiones.

En cualquier caso, si un dispositivo se actualiza en China, cabe esperar que la versión internacional también reciba la actualización.

Por último, si tu dispositivo no aparece en la lista, no te preocupes (o al menos, no mucho) ya que es bastante probable que Xiaomi anuncie nuevos dispositivos que actualizarán más tarde.

Smartphones Xiaomi y Redmi que actualizarán a MIUI 12

Los smartphones de Xiaomi y Redmi que comenzarán a recibir MIUI 12 en junio en China son los siguientes:

Primera oleada

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Segunda oleada

Tercera oleada