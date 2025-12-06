Mujer con esquizofrenia hospitalizada tras ver un anuncio en una nevera inteligente de Samsung

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Una publicación reciente en Reddit ha encendido el debate sobre los límites de la publicidad en dispositivos inteligentes.

Según relata un usuario de r/LegalAdviceUK, un anuncio mostrado en una nevera Samsung con pantalla Family Hub habría contribuido a que una mujer con esquizofrenia sufriera un episodio psicótico que terminó con su hospitalización voluntaria.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

El mensaje que apareció en la pantalla del electrodoméstico decía: “We’re sorry we upset you, Carol” («Sentimos enfadarte, Carol»). Para cualquier persona podría sonar como parte de una campaña publicitaria, pero para Carol —nombre real de la afectada— el texto parecía un mensaje dirigido exclusivamente a ella.

El mensaje publicitario que desencadenó el episodio

Según detalló su hermana, Carol interpretó la frase como una comunicación personal a través del frigorífico, lo que aumentó su nivel de paranoia hasta el punto de llamar a un taxi y acudir por iniciativa propia a urgencias psiquiátricas. En ese momento, la familia desconocía el origen exacto de la frase.

Días más tarde, la hermana de Carol encontró en Internet un anuncio idéntico perteneciente a la promoción de la serie Pluribus, disponible en Apple TV+. Al mostrarle la captura, Carol confirmó que era exactamente el mismo mensaje que había visto en su nevera Samsung.

La falta de contexto en la publicidad de dispositivos domésticos

Para la familia, este hecho planteó una duda importante: ¿por qué un electrodoméstico debería mostrar mensajes cargados emocionalmente sin dejar claro que se trata de un anuncio? Al no existir ningún aviso contextual, la frase podía interpretarse fácilmente como una comunicación directa, especialmente por personas con vulnerabilidades psicológicas.

Este tipo de publicidad en entornos personales, como la cocina de una casa, abre un debate relevante sobre la seguridad, el diseño y la ética en los dispositivos conectados.

La reacción de la comunidad y la crítica a Samsung

La publicación generó cientos de comentarios. Muchos usuarios mostraron apoyo y empatía hacia la familia, mientras que otros criticaron duramente a Samsung por permitir mensajes que pueden resultar ambiguos o intrusivos en un espacio tan íntimo.

Varios usuarios recomendaron presentar una queja ante la Advertising Standards Authority (ASA) en Reino Unido. Aunque los anuncios en la Family Hub pueden desactivarse, muchos opinan que la publicidad en aparatos domésticos debería evitar lenguaje susceptible de malinterpretación o que pueda confundirse con mensajes personales.

Un debate abierto: ¿comodidad conectada o invasión publicitaria?

Lo ocurrido con Carol no es un simple incidente aislado. Para su familia, la experiencia puso de manifiesto un problema mayor: la delgada línea entre la conveniencia de los dispositivos inteligentes y el riesgo de introducir publicidad invasiva sin control suficiente.

La situación plantea preguntas clave:

¿Deberían los electrodomésticos mostrar anuncios?

¿Qué responsabilidad tienen las marcas en evitar mensajes que puedan interpretarse de forma personal?

¿Quién controla la ética de la publicidad en dispositivos del hogar?

Mientras la tecnología avanza, este caso se convierte en un recordatorio de que incluso los detalles aparentemente inofensivos pueden tener consecuencias inesperadas para usuarios vulnerables.