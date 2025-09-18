Samsung sorprende al mostrar anuncios donde menos te lo esperas

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Los frigoríficos inteligentes de Samsung con pantalla de cubierta siempre se han promocionado como un símbolo de modernidad y exclusividad dentro del hogar conectado. Estos electrodomésticos permiten cambiar modos mediante Wi-Fi, consultar información y disfrutar de funciones adicionales que justifican su elevado precio.

Sin embargo, la sorpresa llega ahora con una decisión polémica: Samsung ha comenzado a mostrar anuncios en las pantallas de estos frigoríficos.

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Anuncios en un lugar inesperado

Estamos acostumbrados a ver publicidad en smartphones, televisores o incluso en algunos dispositivos portátiles, pero en un frigorífico resulta algo completamente novedoso. Según se ha publicado en un foro de Reddit, un usuario compartió la captura de un registro de cambios tras una actualización de software que confirma la inclusión de anuncios en las pantallas de cubierta.

Los anuncios aparecen en apartados como el tiempo, los temas de color y el Daily Board, funciones que muchos usuarios emplean a diario. Samsung justifica este movimiento como una forma de “mejorar” el servicio y ofrecer contenido adicional a los propietarios de estos modelos.

Qué temas muestran anuncios y cuáles no

No todo son malas noticias. La compañía ha aclarado que los temas de Art y Gallery no incluirán publicidad. Esto significa que los usuarios que quieran evitar los anuncios pueden optar por mantener estos modos activos, aunque no está claro si esta exención se mantendrá en el tiempo o si en futuras actualizaciones también se verán afectados.

A día de hoy, no existe una confirmación oficial sobre qué modelos exactos de frigoríficos Samsung recibirán esta actualización con anuncios. El usuario de Reddit tampoco aportó detalles concretos, lo que deja a los compradores con incertidumbre. Lo que sí está claro es que no todos los dispositivos con pantalla de cubierta están incluidos, al menos por ahora.

El debate sobre privacidad y experiencia de usuario

Más allá de la incomodidad que pueda suponer ver publicidad en un electrodoméstico premium, también surge la preocupación por la privacidad de los datos. Para mostrar anuncios personalizados, se presume que Samsung podría recopilar información de uso y hábitos de los usuarios.

Además, muchos consumidores consideran que un electrodoméstico de gama alta, que ya supone una inversión considerable, debería estar libre de este tipo de prácticas comerciales.

Transparencia en la compra: el gran ausente

Una de las principales críticas hacia Samsung es la falta de transparencia. Si la compañía tenía planeado mostrar anuncios en estos dispositivos, debería haberlo comunicado claramente en el momento de la compra. De este modo, los consumidores habrían podido tomar una decisión informada antes de gastar miles de euros en un producto que ahora muestra publicidad.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿comprarías un frigorífico de alta gama que te muestra anuncios?