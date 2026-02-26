Nano Banana 2 ya es oficial: así mejora la generación de imágenes en Gemini

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La evolución de los modelos de generación visual de Google continúa con la llegada de Nano Banana 2, también conocido como Gemini 3.1 Flash Image.

Tras el impacto viral del modelo original Nano Banana y el posterior lanzamiento de Nano Banana Pro, Google apuesta ahora por un enfoque híbrido: combinar la inteligencia avanzada y la calidad visual de la versión Pro con la velocidad característica de la familia Flash.

Este movimiento no solo representa una actualización técnica. También redefine la forma en la que los usuarios interactúan con la creación y edición de imágenes, especialmente en flujos de trabajo donde la rapidez y la fidelidad visual deben coexistir.

Velocidad de Flash con inteligencia de nivel Pro

Nano Banana 2 hereda el ADN de Gemini Flash, lo que se traduce en tiempos de respuesta significativamente más rápidos durante la generación y edición de imágenes. La propuesta es clara: permitir iteraciones ágiles sin sacrificar precisión ni calidad.

Uno de los pilares del modelo es su conocimiento avanzado del mundo. Gracias a la integración con la base de conocimiento de Gemini y el uso de información visual procedente de la búsqueda web en tiempo real, el sistema puede representar conceptos, objetos y escenas con mayor exactitud contextual. Esto tiene implicaciones directas en tareas como la creación de infografías, la conversión de apuntes en diagramas o la generación de visualizaciones de datos.

Texto legible y traducciones dentro de imágenes

Uno de los retos históricos en la generación de imágenes mediante IA ha sido la representación del texto. Nano Banana 2 introduce mejoras sustanciales en este apartado.

El modelo permite generar texto preciso y claramente legible dentro de las imágenes, algo especialmente relevante para maquetas de marketing, tarjetas de felicitación o materiales visuales informativos. Además, incorpora capacidades de traducción y localización, lo que facilita adaptar el contenido textual de una imagen a distintos idiomas sin necesidad de recrearla desde cero.

Consistencia visual en escenas complejas

Otro de los avances destacados es la consistencia del sujeto. Nano Banana 2 puede mantener el parecido de hasta cinco personajes y preservar la fidelidad de hasta 14 objetos dentro de un mismo flujo de trabajo.

Este detalle, que puede parecer menor, es crítico en aplicaciones como guiones gráficos, storytelling visual, diseño de personajes o creación de narrativas secuenciales. La IA ya no “reinventa” elementos en cada iteración, sino que conserva su identidad visual de forma mucho más estable.

Seguimiento más preciso de instrucciones

La interpretación de prompts complejos también ha sido reforzada. Nano Banana 2 muestra un cumplimiento más estricto de las instrucciones del usuario, captando matices específicos en la descripción de escenas, estilos o composiciones.

Esto reduce la fricción habitual entre lo que el usuario imagina y lo que la IA genera, un factor clave para diseñadores, creadores de contenido y profesionales del marketing.

Imágenes listas para producción

Nano Banana 2 no se limita a generar imágenes “bonitas”. El modelo está pensado para escenarios reales de uso.

Ofrece control sobre múltiples relaciones de aspecto y resoluciones, desde 512 px hasta 4K. En la práctica, esto significa que un mismo concepto visual puede adaptarse a publicaciones verticales en redes sociales, banners web o fondos de pantalla sin perder nitidez ni coherencia estética.

A nivel visual, Google destaca mejoras en iluminación, riqueza de texturas y nivel de detalle, manteniendo la velocidad esperada de la familia Flash.

Dónde estará disponible Nano Banana 2

Google ha confirmado una integración amplia dentro de su ecosistema.

En la aplicación de Gemini, Nano Banana 2 pasará a ser el modelo predeterminado en las opciones Rápido, Pensamiento y Pro. Nano Banana Pro seguirá disponible para suscriptores de Google AI Pro y Ultra, accesible mediante regeneración manual.

El modelo también llega a Búsqueda, concretamente al Modo IA y Lens, ampliando su disponibilidad a 141 nuevos países y territorios, junto con ocho idiomas adicionales.

En AI Studio y la API de Gemini, Nano Banana 2 se ofrece en versión preliminar, lo que abre la puerta a desarrolladores y empresas interesadas en integrar capacidades de generación visual en sus propias aplicaciones.

Google Cloud, a través de Vertex AI, también incorpora el modelo en fase preliminar, reforzando su enfoque empresarial.

En Flow, Nano Banana 2 se convierte en el motor predeterminado de generación de imágenes, accesible sin coste en créditos para los usuarios de la plataforma.

El modelo igualmente encuentra su lugar en Google Ads, donde puede sugerir creatividades durante la creación de campañas.

Procedencia y verificación del contenido generado

Más allá de la generación visual, Google pone el foco en la transparencia del contenido creado mediante IA.

La compañía continúa desarrollando su estrategia de procedencia combinando SynthID con las credenciales de contenido C2PA. El objetivo es ofrecer información más rica sobre si un contenido ha sido generado por IA y cómo se ha producido.

Desde su introducción, la función de verificación de SynthID en la aplicación de Gemini ha sido utilizada más de 20 millones de veces, lo que evidencia un creciente interés por parte de los usuarios en identificar imágenes, vídeos y audios generados por inteligencia artificial.

Google también ha adelantado que la verificación C2PA se integrará próximamente en Gemini, ampliando las herramientas de autenticación y trazabilidad.