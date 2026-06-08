Nintendo prepara una Switch 2 con batería reemplazable en la Unión Europea

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Nintendo está preparando nuevas versiones de hardware de Nintendo Switch 2 para el mercado europeo que permitirán a los usuarios sustituir la batería de forma más sencilla. El movimiento responde a la nueva normativa de la Unión Europea sobre baterías, que obligará a muchos dispositivos electrónicos portátiles a facilitar el reemplazo de este componente a partir del 18 de febrero de 2027.

La compañía no ha anunciado todavía un rediseño detallado de la consola ni ha explicado qué cambios introducirá exactamente, pero sí ha confirmado en su página web que está tomando medidas para adaptar sus productos a los requisitos del reglamento europeo.

La batería reemplazable vuelve por obligación europea

Durante años, muchos dispositivos electrónicos han apostado por diseños cada vez más compactos, sellados y difíciles de reparar. Esto ha afectado especialmente a smartphones, tablets, portátiles ultraligeros y consolas portátiles, donde cambiar una batería suele requerir herramientas específicas, conocimientos técnicos y, en muchos casos, acudir al servicio técnico oficial.

La Unión Europea quiere cambiar esta tendencia. La nueva regulación obligará a que muchos productos con batería integrada, incluidas las consolas portátiles, permitan retirar y sustituir la batería de una forma razonablemente sencilla para el usuario.

Esto no significa necesariamente que todos los dispositivos vuelvan al concepto clásico de tapa trasera extraíble, como ocurría en muchos móviles antiguos, pero sí que los fabricantes tendrán que evitar diseños que hagan el reemplazo excesivamente complicado o poco accesible.

Nintendo ya trabaja en versiones compatibles de Switch 2

Nintendo ha indicado que está “implementando medidas” para cumplir con estos requisitos y que prepara versiones de sus productos adaptadas a la nueva normativa.

En concreto, la compañía menciona los productos actuales cuyos números de modelo empiezan por “BEE”, una referencia que se utiliza en la Nintendo Switch 2, según la documentación presentada por Nintendo ante la FCC estadounidense.

Las futuras versiones compatibles con la regulación europea tendrán números de modelo únicos y llevarán el código adicional “OSM” visible en el embalaje. De esta forma, Nintendo podrá diferenciarlas como productos separados a efectos regulatorios.

En la práctica, esto apunta a que veremos una variante revisada de la Switch 2 en Europa, identificable por su caja y por su número de modelo, diseñada para facilitar el cambio de batería.

La Switch 2 actual no pone fácil cambiar la batería

Nintendo no ha concretado aún qué modificaciones hará en esta nueva versión de la consola. Sin embargo, el diseño actual de Switch 2 no parece especialmente pensado para que el usuario medio pueda sustituir la batería en casa.

Según los desmontajes publicados por iFixit, retirar la batería de la Switch 2 actual es un proceso con varios pasos y bastante más complejo que simplemente abrir una tapa y cambiar el componente.

Esto no resulta sorprendente en una consola moderna, donde la batería suele estar integrada dentro del chasis y rodeada de otros componentes delicados. Pero precisamente ese tipo de diseño es el que la normativa europea quiere limitar cuando el producto entra dentro de las categorías afectadas.

La gran duda: ¿llegará también fuera de Europa?

Por ahora, Nintendo solo ha mencionado los cambios en el contexto de la regulación europea. No está claro si esta versión revisada de Switch 2 con batería más fácil de reemplazar se venderá también en otros mercados, como Estados Unidos, Japón o Reino Unido.

La compañía no respondió de inmediato a las preguntas de la prensa sobre este punto, así que todavía no sabemos si Nintendo optará por fabricar una versión específica para la Unión Europea o si terminará extendiendo el rediseño a nivel global.

La segunda opción tendría sentido desde el punto de vista de producción, ya que mantener varias versiones de hardware puede complicar la fabricación, la logística y el soporte. Sin embargo, Nintendo podría decidir limitar el cambio a los territorios donde sea obligatorio.

Los mandos también podrían verse afectados

Otro detalle interesante es que no solo la consola utiliza la denominación BEE. Accesorios como los Joy-Con y el Nintendo Switch 2 Pro Controller también aparecen bajo esa misma familia de modelos.

Esto abre una pregunta importante: ¿tendrán también estos mandos baterías reemplazables por el usuario?

Por ahora, Nintendo no lo ha aclarado. La compañía ha sido consultada al respecto, pero todavía no hay una respuesta oficial. Si la normativa europea se aplica también a estos accesorios, Nintendo podría verse obligada a rediseñar no solo la consola, sino también algunos de sus periféricos con batería integrada.

Una buena noticia para la vida útil de la consola

Más allá del cumplimiento legal, la posibilidad de sustituir fácilmente la batería puede ser una mejora importante para los usuarios. Las baterías de litio se degradan con el paso del tiempo, y en una consola portátil esto afecta directamente a la autonomía y a la experiencia de juego.

En una máquina como Switch 2, pensada para usarse tanto conectada al televisor como en modo portátil, una batería agotada o muy degradada puede reducir mucho el valor del dispositivo. Si el reemplazo resulta sencillo y accesible, la consola podrá mantenerse en buen estado durante más años.

También es una medida positiva desde el punto de vista medioambiental. Si cambiar una batería cuesta menos y no requiere sustituir todo el producto, se reduce la generación de residuos electrónicos y se alarga la vida útil del hardware.

Un cambio que puede marcar tendencia

La decisión de Nintendo no es un caso aislado, sino parte de un movimiento más amplio impulsado por la regulación europea. La UE ya ha forzado cambios relevantes en la industria tecnológica, como la adopción del USB-C en muchos dispositivos, y ahora quiere que las baterías sean más fáciles de reemplazar.

Esto podría afectar en los próximos años a muchos productos de consumo: consolas portátiles, auriculares, tablets, lectores electrónicos, altavoces inalámbricos y otros dispositivos con batería integrada.

Para los fabricantes, supone un reto de diseño. Para los usuarios, puede significar productos más duraderos, reparables y menos dependientes del servicio técnico oficial.

La Switch 2 europea podría ser más interesante a largo plazo

Si Nintendo finalmente lanza una versión de Switch 2 con batería más fácil de reemplazar, los usuarios europeos podrían acabar teniendo una variante más atractiva desde el punto de vista de la reparabilidad.

Todavía queda por saber si habrá diferencias visibles en el diseño, si el cambio de batería podrá hacerlo cualquier usuario sin herramientas especiales o si Nintendo simplemente facilitará el acceso sin convertirlo en un proceso completamente trivial.

En cualquier caso, la noticia confirma algo importante: incluso una compañía tan conservadora con su hardware como Nintendo tendrá que adaptarse a las nuevas reglas europeas. Y eso, para quienes quieren conservar sus consolas durante muchos años, suena como una buena noticia.