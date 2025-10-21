Nuevo BOOX Note Air5 C: pantalla eInk Kaleido 3, Android 15 y Pen3 mejorado

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

BOOX ha vuelto a redefinir los límites de la tinta electrónica con el lanzamiento del Note Air5 C, un dispositivo que combina innovación, fluidez y diseño para ofrecer una experiencia más cercana al papel real que nunca.

Presentado en su evento de otoño, este nuevo modelo es una evolución directa del Note Air4 C, con mejoras significativas en pantalla, rendimiento y accesorios que lo convierten en el cuaderno digital más avanzado de la marca.

Una pantalla eInk a color más realista y agradable para la vista

El nuevo Note Air5 C equipa una pantalla eInk Kaleido 3 de 10,3 pulgadas, capaz de mostrar colores vivos sin reflejos, ideal tanto para leer documentos como para disfrutar de cómics o libros ilustrados. Gracias a la tecnología de tinta electrónica, la lectura es cómoda incluso tras largas horas de uso, cuidando la vista mucho más que una pantalla LCD o AMOLED tradicional.

Además, la iluminación frontal ajustable de doble tono permite adaptar la temperatura de color, ofreciendo una visualización óptima en cualquier entorno, ya sea en interiores o bajo la luz del sol.

Un ecosistema de productividad para estudiantes y profesionales

Pensado para quienes estudian, crean o trabajan en movilidad, el Note Air5 C se transforma fácilmente en una estación de trabajo completa gracias a sus nuevos pines magnéticos que permiten conectar de forma directa la funda teclado.

Esta novedad, la primera en la serie Note Air, convierte al dispositivo en un auténtico portátil eInk con el que redactar informes, responder correos o planificar tareas con total comodidad.Su modo de pantalla dividida también mejora la multitarea, ya que permite consultar documentos mientras se escribe o utilizar varias aplicaciones de forma simultánea.

Pen3: escritura más natural y sensación real de papel

La experiencia de escritura a mano es otro de los pilares de este dispositivo. El nuevo stylus Pen3 incorpora un diseño más ergonómico, con clip integrado y compartimento para puntas de repuesto, ofreciendo una sensación más cercana a la de un bolígrafo real.

BOOX ha mejorado la textura de la pantalla para proporcionar una fricción similar al papel, lo que convierte al Note Air5 C en una herramienta ideal tanto para tomar notas a mano como para dibujar o hacer bocetos con precisión.

Rendimiento optimizado y funciones inteligentes con IA

El Note Air5 C llega con el último firmware de BOOX, preparado para la creatividad y la productividad desde el primer momento. Su función de notas infinitas permite escribir sin límites de página, ideal para mapas mentales, apuntes continuos o esquemas de proyectos.

Además, las herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como Smart Scribe, pueden transformar trazos o texto escrito a mano en tiempo real. La barra de herramientas personalizable y la sincronización en la nube completan una experiencia fluida y moderna.

Potencia y fluidez con Android 15 y BOOX Super Refresh

En su interior, el Note Air5 C alberga un procesador de ocho núcleos, 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, ofreciendo un rendimiento estable incluso con varias aplicaciones abiertas.

La tecnología BOOX Super Refresh optimiza la velocidad de refresco de la pantalla para conseguir transiciones suaves, tanto al escribir como al cambiar de app. Además, funciona con Android 15 e incluye Google Play Store preinstalado, lo que permite instalar cualquier aplicación de productividad, lectura o creatividad sin restricciones.

Diseño elegante, resistente y ultraligero

El Note Air5 C mantiene el característico estilo minimalista de la familia Note, con un cuerpo de aluminio de alta calidad que combina resistencia y ligereza. Con solo 5,8 mm de grosor, es uno de los dispositivos eInk más finos del mercado, ideal para llevar en la mochila o el bolso sin ocupar espacio.

Su bisel lateral ancho facilita un agarre seguro y cómodo, y su acabado premium le da una estética moderna y profesional.

Ya sea para organizar proyectos, estudiar, escribir o leer, el BOOX Note Air5 C se adapta a todo tipo de tareas. Su compatibilidad con el lápiz Pen3 y la funda teclado magnética lo convierte en una herramienta perfecta tanto para estudiantes como para profesionales que buscan una experiencia digital sin distracciones.

Disponibilidad y precio del BOOX Note Air5 C

El nuevo BOOX Note Air5 C ya está disponible en España por 529,99 euros, un precio competitivo para un dispositivo que combina tecnología avanzada, pantalla a color y sistema abierto basado en Android.