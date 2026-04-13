Nuevo incidente en la casa del CEO de OpenAI: Segundo ataque apenas dos días después del cóctel molotov

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La vivienda de Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, habría sido objetivo de un segundo incidente deseguridad en San Francisco en la madrugada del domingo, apenas dos días después de que otro sospechoso presuntamente lanzara un cóctel molotov contra la misma propiedad.

El caso vuelve a poner el foco sobre el clima de tensión que rodea al auge de la inteligencia artificial y, en particular, a una de sus figuras más visibles.

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Según la información publicada por The Standard, el Departamento de Policía de San Francisco ha detenido a dos personas en relación con este nuevo episodio. Se trata de Amanda Tom, de 25 años, y Muhamad Tarik Hussein, de 23, ambos arrestados bajo el cargo de disparo efectuado de forma imprudente.

La policía investiga un disparo frente a la propiedad de Sam Altman

De acuerdo con un informe policial, el incidente tuvo lugar el domingo a la 1:40 de la madrugada. Un sedán Honda con dos ocupantes se detuvo frente a la vivienda de Altman, una propiedad que se extiende entre Chestnut Street y Lombard Street, después de haber pasado por la zona unos minutos antes.

Según ese mismo informe, la persona que iba en el asiento del acompañante sacó la mano por la ventanilla y aparentemente efectuó un disparo en la parte de la propiedad que da a Lombard Street. La reconstrucción de los hechos se apoya, siempre según la publicación, en imágenes de videovigilancia y en el testimonio del personal de seguridad del recinto, que aseguró haber escuchado un disparo.

Tras ello, el vehículo abandonó el lugar. Una cámara consiguió captar la matrícula, lo que posteriormente permitió a la policía localizar el coche e intervenirlo como parte de la investigación.

Dos detenidos y tres armas localizadas en un registro

Poco después, los agentes acudieron al bloque 2.000 de Taylor Street, donde detuvieron a Amanda Tom y Muhamad Tarik Hussein sin incidentes. Durante el registro de la vivienda, la policía encontró tres armas de fuego, según la información recogida en el informe citado.

Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre el contexto exacto del supuesto ataque ni sobre la relación de los detenidos con Sam Altman o con los incidentes ocurridos durante el fin de semana. Tampoco se ha informado de heridos.

Ese punto es especialmente importante: tanto en este segundo episodio como en el ataque anterior no se han reportado lesiones personales.

El nuevo incidente llega solo dos días después de un ataque con cóctel molotov

La gravedad del caso aumenta por la cercanía temporal con un episodio anterior ocurrido el viernes por la mañana. Según el texto proporcionado, un hombre de 20 años procedente de Texas, identificado como Daniel Alejandro Moreno-Gama, habría atacado la propiedad de Altman desde la zona norte, en Chestnut Street.

En torno a las 3:40 de la madrugada, el sospechoso presuntamente lanzó una botella con un trapo en llamas contra la verja metálica de la vivienda. El fuego fue sofocado por el equipo de seguridad del inmueble y el suceso quedó registrado por las cámaras de vigilancia.

Ese primer ataque ya había generado una fuerte atención mediática, tanto por la identidad del propietario de la casa como por el simbolismo de que uno de los máximos responsables del auge reciente de la inteligencia artificial se convirtiera en objetivo directo de un acto violento.

La seguridad de OpenAI también intervino tras el primer incidente

Según la misma información, poco después del ataque con cóctel molotov, el personal de seguridad de la sede de OpenAI en Mission Bay localizó a una persona cuya descripción coincidía con la del sospechoso.

La compañía indicó que ese individuo realizó amenazas contra el edificio y acabó siendo detenido por la policía. Aunque ambos incidentes parecen distintos, la concatenación de hechos en un margen de tiempo tan breve refuerza la sensación de alarma alrededor de la seguridad personal de Altman y de la propia OpenAI.

No está claro por ahora si existe alguna conexión directa entre los sucesos del viernes y del domingo, pero la proximidad entre ambos convierte el caso en algo especialmente sensible.

Sam Altman ya había hablado del miedo y la ansiedad que genera la IA

El segundo incidente se conoce además después de que el propio Sam Altman hiciera referencia públicamente al clima de temor que suscita la inteligencia artificial. Tras el ataque del viernes, Altman escribió que “el miedo y la ansiedad sobre la IA están justificados” y añadió que estamos asistiendo al mayor cambio para la sociedad en muchísimo tiempo, quizá incluso de la historia.

Ese comentario cobra ahora un peso distinto. No solo porque lo dijera después de sufrir un ataque contra su vivienda, sino porque muestra hasta qué punto el debate sobre la IA ha dejado de ser puramente tecnológico para entrar también en el terreno social, político e incluso emocional.

La rápida expansión de herramientas de inteligencia artificial está generando enormes expectativas, pero también rechazo, ansiedad e incertidumbre en una parte de la población. En ese contexto, cualquier incidente violento relacionado con figuras destacadas del sector adquiere una dimensión mucho mayor.

Un episodio inquietante para una de las figuras más visibles de la inteligencia artificial

Sam Altman se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del actual boom de la IA. Su papel al frente de OpenAI le ha situado en el centro de debates sobre innovación, regulación, empleo, seguridad y poder tecnológico. Eso también lo expone, inevitablemente, a un mayor escrutinio público y a reacciones cada vez más intensas.

Los hechos conocidos este fin de semana reflejan precisamente esa tensión. Más allá de lo que determinen finalmente los tribunales o de los detalles que aún faltan por aclarar, el simple hecho de que la vivienda de Altman haya sido presunto objetivo de dos ataques en apenas dos días resulta profundamente preocupante.

También vuelve a abrir una conversación incómoda sobre cómo el discurso polarizado alrededor de la inteligencia artificial puede terminar trasladándose del debate público a acciones violentas en el mundo real.

La investigación sigue abierta

Por ahora, la información disponible sigue siendo parcial y está basada en informes preliminares y la Policía de San Francisco no ha ofrecido más comentarios, y OpenAI tampoco ha ampliado detalles sobre los hechos ni sobre las medidas de seguridad adoptadas.

Habrá que esperar a que avance la investigación para conocer con más claridad qué ocurrió exactamente en cada uno de los dos incidentes, si existe una conexión entre ellos y cuál era la motivación de los sospechosos.

Lo que sí parece claro es que el fin de semana ha sido especialmente tenso para Sam Altman y para el entorno de OpenAI. Y también que, a medida que la IA gana peso en la sociedad, el nivel de tensión alrededor de sus principales protagonistas no deja de aumentar.