Orden de arresto contra Pete Lau: el fundador de OnePlus en el centro de la polémica

El fundador de OnePlus, Pete Lau, se enfrenta a un serio problema legal tras conocerse que las autoridades de Taiwán han emitido una orden de arresto en su contra.

El caso, que también implica a otros dos ejecutivos, gira en torno a la presunta contratación ilegal de empleados en territorio taiwanés durante varios años.

Una orden de arresto que sacude a OnePlus

La Fiscalía del Distrito de Shilin, en Taiwán, ha acusado a Pete Lau y a otros dos directivos de OnePlus de vulnerar la legislación local relacionada con la contratación de personal. Según los fiscales, la compañía habría operado mediante una estructura empresarial diseñada para eludir los controles exigidos a empresas chinas que contratan trabajadores en la isla.

Como consecuencia directa de la investigación, dos ciudadanos taiwaneses que trabajaron para Lau han sido formalmente imputados, mientras que sobre el fundador de OnePlus pesa ya una orden de arresto emitida por la fiscalía.

La supuesta empresa pantalla y el cambio de nombre

De acuerdo con la acusación, OnePlus habría creado en 2014 una empresa pantalla con sede en Hong Kong bajo el nombre “OnePlus”. Un año más tarde, en 2015, se registró una filial en Taiwán, que posteriormente cambió su denominación de “OnePlus” a “Sonar”, un movimiento que, según los investigadores, buscaba ocultar la vinculación directa con la matriz.

Esta estructura habría permitido a la compañía operar en Taiwán sin solicitar los permisos exigidos por la legislación vigente.

Más de 2.300 millones de dólares taiwaneses en transferencias

Los fiscales sostienen que, entre agosto de 2015 y enero de 2021, OnePlus canalizó más de 2.300 millones de dólares taiwaneses (unos 72,93 millones de dólares estadounidenses) hacia su filial en Taiwán a través de una empresa comercial con sede en Hong Kong.

Ese dinero se habría utilizado para contratar personal local, pagar salarios y adquirir equipamiento tecnológico. Según los testimonios recogidos durante la investigación, el software desarrollado por el equipo de Taiwán se empleó posteriormente tanto en dispositivos OnePlus como en terminales de OPPO, ambas marcas pertenecientes al mismo grupo matriz, BBK Electronics.

El papel de los ejecutivos implicados

Uno de los directivos imputados, de apellido Lin, declaró que fue nombrado por Pete Lau como director de I+D. Según su testimonio, era el responsable de entrevistar y liderar al equipo técnico en Taiwán, y afirmó que todas las decisiones operativas relevantes eran tomadas directamente por el fundador de OnePlus.

La otra implicada, de apellido Cheng, aseguró que su papel era meramente nominal como representante legal y que se encargaba de tareas relacionadas con la planificación fiscal. Cheng afirmó no tener conocimiento de las operaciones diarias de la empresa y señaló que no percibía salario alguno.

Por qué este caso es especialmente delicado

A primera vista, la contratación de empleados en distintos países no es algo inusual. Multinacionales como Google, Apple o Microsoft operan de este modo en todo el mundo. Sin embargo, el contexto geopolítico entre China y Taiwán introduce un nivel adicional de complejidad.

El problema radica en la denominada Ley de Relaciones a Través del Estrecho, que regula las interacciones económicas y comerciales entre China y Taiwán. Esta normativa exige que las empresas chinas obtengan autorización previa del gobierno taiwanés para contratar personal local.

Según la Fiscalía del Distrito de Shilin, OnePlus no habría solicitado ni obtenido dichos permisos, lo que llevaría a concluir que Pete Lau, junto con Cheng y Lin, infringieron esta ley durante años.

Un caso con posibles repercusiones internacionales

Este proceso legal no solo pone en entredicho las prácticas empresariales de OnePlus en Taiwán, sino que también podría tener implicaciones más amplias para otras compañías tecnológicas chinas que operan en la región. El desenlace del caso marcará un precedente importante en un contexto de relaciones especialmente sensibles entre ambos territorios.